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Расписание матчей
Евро-2024
Словакия - Румыния
Словакия - Румыния: обзор матча 26 июня 2024
Словакия
26.06.2024, среда, 19:00
Чемпионат Европы, группа E, 3 тур
1 : 1
Завершен
Румыния
24'
О. Дуда
37'
Р. Марин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Словакия - Румыния
Замена
М. Беро
️️️️
О. Дуда
90'
+2
Замена
Н. Гьембер
️️️️
П. Пекарик
90'
+2
Желтая карточка
О. Дуда
90'
+1
88'
Желтая карточка
Г. Пушкаш
86'
Замена
А. Рус
️️️️
Р. Марин
Замена
Д. Дуриш
️️️️
И. Шранц
78'
Замена
Р. Боженик
️️️️
Д. Стрелец
70'
Замена
Т. Суслов
️️️️
Л. Гараслин
70'
67'
Замена
Г. Пушкаш
️️️️
Д. Дрэгуш
66'
Замена
Д. Ман
️️️️
Я. Хаджи
58'
Замена
Д. Сореску
️️️️
Ф. Коман
45'
+4
Желтая карточка
Н. Банку
45'
+1
Желтая карточка
А. Буркэ
37'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Р. Марин
ГОЛ! 1:0!
О. Дуда
Пас отдал
Ю. Куцка
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словакия
1
Мартин Дубравка
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
14
Милан Шкриньяр
(К)
ЦЗ
16
Давид Ганцко
ЦЗ
2
Петер Пекарик
ПЗ
17
Лукаш Гараслин
ЛВ
22
Станислав Лоботка
ЦП
19
Юрай Куцка
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
18
Иван Шранц
ЦФ
15
Давид Стрелец
ЦФ
Главный тренер
Франческо Кальцона
Румыния
1
Флориан Ницэ
ВР
11
Никусор Банку
ЛЗ
15
Андрей Буркэ
ЦЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
2
Андрей Рацу
ПЗ
6
Мариуш Марин
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
10
Николае Станчу
(К)
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
7
Флоринел Коман
ЦФ
9
Денис Дрэгуш
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Йордэнеску
Словакия
12
Марек Родак
ВР
23
Генрих Раваш
ВР
15
Вернон Де Марко
ЛЗ
25
Себастьян Коса
ЦЗ
6
Норберт Гьембер
ЦЗ
21
Адам Оберт
ЦЗ
11
Любомир Тупта
ЛВ
20
Давид Дуриш
ЛВ
13
Лео Сауэр
ЛВ
19
Томас Риго
ЦП
10
Ласло Бенеш
ЦП
13
Патрик Грошовски
ЦП
21
Матуш Беро
ЦП
10
Томаш Суслов
ЦФ
9
Роберт Боженик
ЦФ
Румыния
12
Хорациу Молдован
ВР
1
Стефан Тарновану
ВР
4
Адриан Рус
ЦЗ
22
Богдан Раковитан
ЦЗ
5
Ионуц Неделчару
ЦЗ
9
Даниэл Бирлигеа
ЛВ
13
Валентин Михаила
ЛВ
22
Адриан Шут
ОП
8
Александру Чикелдэу
ЦП
7
Дариус Олару
ЦП
22
Василе Могос
ПП
20
Деннис Ман
ПВ
23
Деян Сореску
ПВ
7
Денис Алибек
ЦФ
17
Георге Пушкаш
ЦФ
4-2-2-2
1
Дубравка
3
Вавро
14
Шкриньяр
16
Ганцко
2
Пекарик
22
Лоботка
19
Куцка
17
Гараслин
8
Дуда
15
Стрелец
18
Шранц
4-3-1-2
1
Ницэ
2
Рацу
15
Буркэ
3
Дрэгушин
11
Банку
6
Марин
18
Марин
10
Станчу
10
Хаджи
9
Дрэгуш
7
Коман
2
Пекарик
6
Гьембер
6
Гьембер
2
Пекарик
8
Дуда
21
Беро
21
Беро
8
Дуда
18
Шранц
20
Дуриш
20
Дуриш
18
Шранц
17
Гараслин
10
Суслов
10
Суслов
17
Гараслин
15
Стрелец
9
Боженик
9
Боженик
15
Стрелец
18
Марин
4
Рус
4
Рус
18
Марин
10
Хаджи
20
Ман
20
Ман
10
Хаджи
7
Коман
23
Сореску
23
Сореску
7
Коман
9
Дрэгуш
17
Пушкаш
17
Пушкаш
9
Дрэгуш
Остались в запасе
Словакия
Румыния
12
Марек Родак
ВР
23
Генрих Раваш
ВР
15
Вернон Де Марко
ЛЗ
25
Себастьян Коса
ЦЗ
21
Адам Оберт
ЦЗ
19
Томас Риго
ЦП
10
Ласло Бенеш
ЦП
13
Патрик Грошовски
ЦП
11
Любомир Тупта
ЛВ
13
Лео Сауэр
ЛВ
Главный тренер
Франческо Кальцона
12
Хорациу Молдован
ВР
1
Стефан Тарновану
ВР
22
Богдан Раковитан
ЦЗ
5
Ионуц Неделчару
ЦЗ
22
Адриан Шут
ОП
8
Александру Чикелдэу
ЦП
7
Дариус Олару
ЦП
22
Василе Могос
ПП
9
Даниэл Бирлигеа
ЛВ
13
Валентин Михаила
ЛВ
7
Денис Алибек
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Йордэнеску
Остались в запасе
12
Марек Родак
ВР
23
Генрих Раваш
ВР
15
Вернон Де Марко
ЛЗ
25
Себастьян Коса
ЦЗ
21
Адам Оберт
ЦЗ
19
Томас Риго
ЦП
10
Ласло Бенеш
ЦП
13
Патрик Грошовски
ЦП
11
Любомир Тупта
ЛВ
13
Лео Сауэр
ЛВ
Остались в запасе
12
Хорациу Молдован
ВР
1
Стефан Тарновану
ВР
22
Богдан Раковитан
ЦЗ
5
Ионуц Неделчару
ЦЗ
22
Адриан Шут
ОП
8
Александру Чикелдэу
ЦП
7
Дариус Олару
ЦП
22
Василе Могос
ПП
9
Даниэл Бирлигеа
ЛВ
13
Валентин Михаила
ЛВ
7
Денис Алибек
ЦФ
Главный тренер
Франческо Кальцона
Главный тренер
Эдвард Йордэнеску
Статистика матча Словакия - Румыния
1
3
Всего ударов по воротам
13
9
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
5
1
Нарушения
11
10
Офсайды
3
1
Количество передач
436
322
Сейвы
4
3
Точность передач %
78
69
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
0.96
1.15
Матчи команд
Словакия
Лига наций, 6 тур
Казахстан
2 : 2
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Словакия
2 : 2
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Румыния
Лига наций, Финал
Эстония
- : -
27.03.2027
Румыния
Лига наций, 6 тур
Босния и Герцеговина
2 : 1
17.11.2026
Румыния
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Зиберт
(Берлин)
Стадион:
Дойче банк Парк
Посещаемость:
45033 из 51500 зрителей (87%)
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