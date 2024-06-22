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Расписание матчей
Евро-2024
Грузия - Чехия
Грузия - Чехия: обзор матча 22 июня 2024
Грузия
22.06.2024, суббота, 16:00
Чемпионат Европы, группа F, 2 тур
1 : 1
Завершен
Чехия
45+4'
Ж. Микаутадзе (П)
59'
П. Шик
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Грузия - Чехия
Желтая карточка
Г. Кочорашвили
90'
+5
Замена
Г. Квилитая
️️️️
Ж. Микаутадзе
88'
Желтая карточка
А. Меквабишвили
83'
Желтая карточка
Г. Гвелесиани
82'
Замена
С. Лобжанидзе
️️️️
Х. Кварацхелия
82'
81'
Желтая карточка
Т. Соучек
81'
Замена
П. Шевчик
️️️️
Л. Провод
81'
Замена
А. Барак
️️️️
Д. Юрасек
68'
Замена
М. Хытил
️️️️
П. Шик
Замена
Г. Чакветадзе
️️️️
З. Давиташвили
62'
Замена
Л. Лочошвили
️️️️
Г. Цитаишвили
62'
59'
ГОЛ! 1:1!
П. Шик
55'
Замена
О. Лингр
️️️️
А. Гложек
55'
Замена
М. Юрасек
️️️️
В. Черны
53'
Желтая карточка
Т. Голеш
47'
Желтая карточка
Д. Юрасек
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ж. Микаутадзе
45'
+4
40'
Желтая карточка
Л. Провод
Желтая карточка
Г. Кашия
36'
18'
Желтая карточка
В. Цоуфал
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Грузия
1
Георгий Мамардашвили
ВР
5
Соломон Кверквелия
ЦЗ
4
Гурам Кашия
ЦЗ
3
Лаша Двали
ЦЗ
2
Отар Какабадзе
ЦЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
14
Анзор Меквабишвили
ОП
6
Георгий Кочорашвили
ЦП
7
Зурико Давиташвили
АП
19
Георгий Цитаишвили
ПВ
22
Жорж Микаутадзе
ЦФ
Главный тренер
Вилли Саньоль
Чехия
16
Индржих Станек
ВР
14
Давид Юрасек
ЛЗ
4
Робин Гранац
ЦЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
5
Владимир Цоуфал
ПЗ
17
Лукаш Провод
ЛВ
7
Ладислав Крейчи
ОП
22
Томаш Соучек
ОП
18
Вацлав Черны
ЦФ
10
Патрик Шик
ЦФ
10
Адам Гложек
ЦФ
Главный тренер
Иван Гашек
Грузия
23
Лука Гугешашвили
ВР
1
Георгий Лория
ВР
4
Лука Лочошвили
ЦЗ
15
Георгий Гвелесиани
ЦЗ
21
Джемал Табидзе
ЦЗ
13
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
19
Леван Шенгелия
ЦП
10
Ника Квеквескири
ЦП
8
Отар Китеишвили
ЦП
8
Сандро Алтунашвили
ЦП
26
Габриэль Сигуа
ЦП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
10
Георгий Чакветадзе
ЦП
11
Буду Зивзивадзе
ЦФ
11
Георгий Квилитая
ЦФ
Чехия
23
Витезслав Ярош
ВР
1
Матей Коварж
ВР
6
Давид Зима
ЦЗ
14
Мартин Витик
ЦЗ
3
Томаш Влчек
ЦЗ
21
Давид Дудера
ПЗ
8
Петр Шевчик
ЦП
20
Ондржей Лингр
ЦП
12
Лукас Черв
ЦП
7
Антонин Барак
АП
7
Павел Шулц
АП
11
Ян Кухта
ЦФ
18
Матей Юрасек
ЦФ
13
Моймир Хытил
ЦФ
19
Томаш Хоры
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Мамардашвили
5
Кверквелия
3
Двали
2
Какабадзе
4
Кашия
14
Меквабишвили
6
Кочорашвили
7
Кварацхелия
7
Давиташвили
19
Цитаишвили
22
Микаутадзе
4-2-1-3
16
Станек
5
Цоуфал
3
Голеш
4
Гранац
14
Юрасек
7
Крейчи
22
Соучек
17
Провод
10
Гложек
10
Шик
18
Черны
19
Цитаишвили
4
Лочошвили
4
Лочошвили
19
Цитаишвили
19
Цитаишвили
15
Гвелесиани
15
Гвелесиани
19
Цитаишвили
7
Кварацхелия
12
Лобжанидзе
12
Лобжанидзе
7
Кварацхелия
7
Давиташвили
10
Чакветадзе
10
Чакветадзе
7
Давиташвили
22
Микаутадзе
11
Квилитая
11
Квилитая
22
Микаутадзе
17
Провод
8
Шевчик
8
Шевчик
17
Провод
10
Гложек
20
Лингр
20
Лингр
10
Гложек
14
Юрасек
7
Барак
7
Барак
14
Юрасек
18
Черны
18
Юрасек
18
Юрасек
18
Черны
10
Шик
13
Хытил
13
Хытил
10
Шик
Остались в запасе
Грузия
Чехия
23
Лука Гугешашвили
ВР
1
Георгий Лория
ВР
21
Джемал Табидзе
ЦЗ
13
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
19
Леван Шенгелия
ЦП
10
Ника Квеквескири
ЦП
8
Отар Китеишвили
ЦП
8
Сандро Алтунашвили
ЦП
26
Габриэль Сигуа
ЦП
11
Буду Зивзивадзе
ЦФ
Главный тренер
Вилли Саньоль
23
Витезслав Ярош
ВР
1
Матей Коварж
ВР
6
Давид Зима
ЦЗ
14
Мартин Витик
ЦЗ
3
Томаш Влчек
ЦЗ
21
Давид Дудера
ПЗ
12
Лукас Черв
ЦП
7
Павел Шулц
АП
11
Ян Кухта
ЦФ
19
Томаш Хоры
ЦФ
Главный тренер
Иван Гашек
Остались в запасе
23
Лука Гугешашвили
ВР
1
Георгий Лория
ВР
21
Джемал Табидзе
ЦЗ
13
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
19
Леван Шенгелия
ЦП
10
Ника Квеквескири
ЦП
8
Отар Китеишвили
ЦП
8
Сандро Алтунашвили
ЦП
26
Габриэль Сигуа
ЦП
11
Буду Зивзивадзе
ЦФ
Остались в запасе
23
Витезслав Ярош
ВР
1
Матей Коварж
ВР
6
Давид Зима
ЦЗ
14
Мартин Витик
ЦЗ
3
Томаш Влчек
ЦЗ
21
Давид Дудера
ПЗ
12
Лукас Черв
ЦП
7
Павел Шулц
АП
11
Ян Кухта
ЦФ
19
Томаш Хоры
ЦФ
Главный тренер
Вилли Саньоль
Главный тренер
Иван Гашек
Статистика матча Грузия - Чехия
4
5
Всего ударов по воротам
5
27
Удары в створ
1
12
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Угловые удары
5
11
Нарушения
12
17
Офсайды
0
1
Количество передач
310
493
Сейвы
11
0
Точность передач %
79
87
Удары мимо ворот
3
8
Блокированные удары
1
7
Удары из пределов штрафной
3
15
Удары из-за пределов штрафной
2
12
xG (ожидаемые голы)
0.93
3.09
Матчи команд
Грузия
Лига наций, Финал
Фарерские острова
- : -
27.03.2027
Грузия
Лига наций, 6 тур
Украина
1 : 0
17.11.2026
Грузия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 2
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Чехия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Зиберт
(Берлин)
Стадион:
Фолькспаркштадион
Посещаемость:
46524 из 57000 зрителей (81%)
Где смотреть матч:
Okko
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