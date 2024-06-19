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Расписание матчей
Евро-2024
Шотландия - Швейцария
Шотландия - Швейцария: обзор матча 19 июня 2024
Шотландия
19.06.2024, среда, 22:00
Чемпионат Европы, группа A, 2 тур
1 : 1
Завершен
Швейцария
13'
С. Мактоминей
26'
Д. Шакири
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шотландия - Швейцария
Замена
Р. Кристи
️️️️
Д. МакГинн
90'
Замена
Л. Шенклэнд
️️️️
Ч. Адамс
90'
86'
Желтая карточка
В. Сьерро
86'
Замена
Л. Стержиу
️️️️
С. Видмер
86'
Замена
З. Амдуни
️️️️
Д. Ндой
Замена
К. МакЛин
️️️️
Б. Гилмор
79'
74'
Замена
В. Сьерро
️️️️
Р. Фройлер
74'
Замена
Ф. Ридер
️️️️
Р. Варгас
Желтая карточка
Д. МакГинн
71'
Желтая карточка
С. Маккена
68'
Замена
С. Маккена
️️️️
К. Тирни
61'
59'
Замена
Б. Эмболо
️️️️
Д. Шакири
Желтая карточка
С. Мактоминей
51'
31'
Желтая карточка
Р. Родригес
26'
ГОЛ! 1:1!
Д. Шакири
ГОЛ! 1:0!
С. Мактоминей
Пас отдал
К. МакГрегор
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шотландия
1
Ангус Ганн
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
6
Киран Тирни
ЛЗ
22
Энтони Ролстон
ЦЗ
13
Джек Хендри
ЦЗ
5
Грант Хэнли
ЦЗ
4
Скотт Мактоминей
ЦП
8
Билли Гилмор
ЦП
8
Каллум МакГрегор
ЦП
7
Джон МакГинн
ЦП
10
Че Адамс
ЦФ
Швейцария
1
Янн Зоммер
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
5
Мануэль Аканджи
ЦЗ
22
Фабиан Шер
ЦЗ
3
Силвэн Видмер
ПЗ
17
Рубен Варгас
ЛВ
10
Гранит Джака
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
23
Джердан Шакири
ПВ
11
Дан Ндой
ПВ
Главный тренер
Мурат Якин
Шотландия
12
Лиам Келли
ВР
21
Зандер Кларк
ВР
15
Грег Тэйлор
ЛЗ
16
Лиам Купер
ЦЗ
16
Скотт Маккена
ЦЗ
16
Росс МакКрори
ОП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
20
Райан Джек
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
18
Льюис Морган
ЦП
11
Райан Кристи
АП
25
Джеймс Форрест
ПВ
20
Томми Конвей
ЦФ
20
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
Швейцария
12
Ивон Мвого
ВР
1
Грегор Кобель
ВР
2
Леонидас Стержиу
ЦЗ
4
Нико Эльведи
ЦЗ
14
Седрик Зесигер
ЦЗ
14
Ардон Яшари
ОП
6
Венсан Сьерро
ЦП
22
Фабиан Ридер
ЦП
9
Квадво Дуа
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
7
Брель Эмболо
ЦФ
23
Ноа Окафор
ЦФ
10
Зеки Амдуни
ЦФ
3-2-4-1
1
Ганн
22
Ролстон
13
Хендри
5
Хэнли
6
Тирни
3
Робертсон
4
Мактоминей
8
МакГрегор
7
МакГинн
8
Гилмор
10
Адамс
4-1-2-3
1
Зоммер
3
Видмер
5
Аканджи
22
Шер
13
Родригес
10
Джака
8
Фройлер
20
Эбишер
11
Ндой
23
Шакири
17
Варгас
6
Тирни
16
Маккена
16
Маккена
6
Тирни
8
Гилмор
23
МакЛин
23
МакЛин
8
Гилмор
7
МакГинн
11
Кристи
11
Кристи
7
МакГинн
10
Адамс
20
Шенклэнд
20
Шенклэнд
10
Адамс
3
Видмер
2
Стержиу
2
Стержиу
3
Видмер
8
Фройлер
6
Сьерро
6
Сьерро
8
Фройлер
17
Варгас
22
Ридер
22
Ридер
17
Варгас
23
Шакири
7
Эмболо
7
Эмболо
23
Шакири
11
Ндой
10
Амдуни
10
Амдуни
11
Ндой
Остались в запасе
Шотландия
Швейцария
12
Лиам Келли
ВР
21
Зандер Кларк
ВР
15
Грег Тэйлор
ЛЗ
16
Лиам Купер
ЦЗ
16
Росс МакКрори
ОП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
20
Райан Джек
ЦП
18
Льюис Морган
ЦП
25
Джеймс Форрест
ПВ
20
Томми Конвей
ЦФ
12
Ивон Мвого
ВР
1
Грегор Кобель
ВР
4
Нико Эльведи
ЦЗ
14
Седрик Зесигер
ЦЗ
14
Ардон Яшари
ОП
9
Квадво Дуа
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
23
Ноа Окафор
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Остались в запасе
12
Лиам Келли
ВР
21
Зандер Кларк
ВР
15
Грег Тэйлор
ЛЗ
16
Лиам Купер
ЦЗ
16
Росс МакКрори
ОП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
20
Райан Джек
ЦП
18
Льюис Морган
ЦП
25
Джеймс Форрест
ПВ
20
Томми Конвей
ЦФ
Остались в запасе
12
Ивон Мвого
ВР
1
Грегор Кобель
ВР
4
Нико Эльведи
ЦЗ
14
Седрик Зесигер
ЦЗ
14
Ардон Яшари
ОП
9
Квадво Дуа
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
23
Ноа Окафор
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Статистика матча Шотландия - Швейцария
3
2
Всего ударов по воротам
12
11
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
5
8
Нарушения
11
11
Офсайды
0
5
Количество передач
373
420
Сейвы
3
2
Точность передач %
76
81
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
9
9
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
0.77
0.88
Матчи команд
Шотландия
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Шотландия
2 : 1
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Швейцария
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Информация о матче
Главный судья:
Иван Кружляк
(Братислава)
Стадион:
Рейн Энерги
Посещаемость:
42711 из 50374 зрителей (84%)
Где смотреть матч:
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