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18 апреля, 12:15
0
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1
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27 марта, 13:25
5
Отбор Евро-2024. Украина добилась волевой победы над Исландией (2:1) и 4-й раз подряд получила путевку
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29
Украина – Исландия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 марта 2024
26 марта, 10:24
0
Все матчи сборной Украины на Евро-2024 по футболу
18 апреля, 12:15
0
Goal опубликовал рейтинг сборных-участников Евро-2024
29 марта, 10:44
1
Зинченко прокомментировал выход Украины на Евро-2024
27 марта, 13:25
5
Отбор Евро-2024. Украина добилась волевой победы над Исландией (2:1) и 4-й раз подряд получила путевку
27 марта, 00:38
29
Украина – Исландия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 марта 2024
26 марта, 10:24
0
Зинченко прокомментировал выход Украины на Евро-2024
27 марта, 13:25
5
Отбор Евро-2024. Украина добилась волевой победы над Исландией (2:1) и 4-й раз подряд получила путевку
27 марта, 00:38
29
Украина – Исландия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 марта 2024
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0 : 2
18.01.2024
Исландия
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Босния и Герцеговина
1 : 2
21.03.2024
Украина
Отбор ЧЕ-2024, 1/2 финала
Израиль
1 : 4
21.03.2024
Исландия
Отбор ЧЕ-2024, Финал
Украина
2 : 1
26.03.2024
Исландия
Отбор ЧЕ-2024, Финал
Украина
2 : 1
26.03.2024
Исландия
Отбор ЧЕ-2024, 1/2 финала
Босния и Герцеговина
1 : 2
21.03.2024
Украина
Отбор ЧЕ-2024, Финал
Украина
2 : 1
26.03.2024
Исландия
Отбор ЧЕ-2024, 1/2 финала
Израиль
1 : 4
21.03.2024
Исландия
Товарищеские матчи. Сборные,
Гондурас
0 : 2
18.01.2024
Исландия

Украина - Исландия: обзор матча 26 марта 2024

Украина
26.03.2024, вторник, 22:45
Отбор ЧЕ-2024, Финал
2 : 1
Матч завершен
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Исландия
54' В. Цыганков
84' М. Мудрик
30' А. Гюдмюндссон
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Комментарии
Протокол Украина - Исландия
Матч завершен
Желтая карточка
Александр Зинченко
90' +2
90'
Желтая карточка
Йоханн Берг Гудмундссон
Замена
Максим Таловеров ️️️️➡️️ Виктор Цыганков
88'
87'
Замена
Микаэл Андерсон ️️️️➡️️ Хакон Арнар Харальдссон
87'
Замена
Микаэль Эгилл Эллертссон ️️️️➡️️ Йон Дагур Торстейнссон
ГОЛ! 2:1
Михаил Мудрик
84'
Замена
Артем Довбик ️️️️➡️️ Роман Яремчук
72'
Замена
Александр Зинченко ️️️️➡️️ Руслан Малиновский
64'
64'
Замена
Орри Стейнн Оскарссон ️️️️➡️️ Андри Гудьонсен
64'
Замена
Колбейнн Биркир Финнссон ️️️️➡️️ Гудмундур Тораринссон
57'
Желтая карточка
Сверрир Ингасон
ГОЛ! 1:1
Виктор Цыганков
54'
Желтая карточка
Руслан Малиновский
42'
30'
ГОЛ! 0:1
Альберт Гюдмюндссон
21'
Желтая карточка
Хакон Арнар Харальдссон
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Украина
23
Андрей Лунин
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
22
Николай Матвиенко
(К) ЦЗ
13
Илья Забарный
ЦЗ
2
Ефим Конопля
ПЗ
14
Владимир Бражко
ОП
7
Георгий Судаков
АП
8
Руслан Малиновский
АП
10
Михаил Мудрик
ЛВ
15
Виктор Цыганков
ПВ
9
Роман Яремчук
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Исландия
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
18
Даниэль Лео Гретарссон
ЦЗ
5
Сверрир Ингасон
ЦЗ
3
Гудмундур Тораринссон
ЦП
21
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
17
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
4
Виктор Пальссон
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
(К) ПП
10
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
22
Андри Гудьонсен
ЦФ
9
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
Главный тренер
Аге Хареиде
Украина
1
Георгий Бущан
ВР
12
Анатолий Трубин
ВР
17
Александр Зинченко
ЛЗ
3
Богдан Михайличенко
ЛЗ
19
Валерий Бондарь
ЦЗ
4
Максим Таловеров
ЦЗ
21
Александр Тымчик
ПЗ
6
Николай Шапаренко
ЦП
5
Сергей Сидорчук
ЦП
20
Александр Зубков
ПВ
18
Владислав Ванат
ЦФ
11
Артем Довбик
ЦФ
Исландия
13
Патрик Гуннарссон
ВР
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
6
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
14
Колбейнн Биркир Финнссон
ЛП
15
Виллум Тор Виллумсон
ОП
16
Микаэл Андерсон
ЦП
8
Микаэль Эгилл Эллертссон
ЦП
19
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
23
Кристиан Хлинссон
АП
11
Альфред Финнбогасон
ЦФ
20
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
4-1-3-2
23
Лунин
16
Миколенко
22
Матвиенко
13
Забарный
2
Конопля
14
Бражко
10
Мудрик
8
Малиновский
15
Цыганков
9
Яремчук
7
Судаков
2-5-1-2
12
Валдимарссон
18
Гретарссон
5
Ингасон
7
Гудмундссон
21
Траустасон
17
Харальдссон
4
Пальссон
3
Тораринссон
10
Гюдмюндссон
9
Торстейнссон
22
Гудьонсен
8
Малиновский
17
Зинченко
17
Зинченко
8
Малиновский
15
Цыганков
4
Таловеров
4
Таловеров
15
Цыганков
9
Яремчук
11
Довбик
11
Довбик
9
Яремчук
3
Тораринссон
14
Финнссон
14
Финнссон
3
Тораринссон
17
Харальдссон
16
Андерсон
16
Андерсон
17
Харальдссон
9
Торстейнссон
8
Эллертссон
8
Эллертссон
9
Торстейнссон
22
Гудьонсен
20
Оскарссон
20
Оскарссон
22
Гудьонсен
Остались в запасе
Украина
Исландия
1
Георгий Бущан
ВР
12
Анатолий Трубин
ВР
3
Богдан Михайличенко
ЛЗ
19
Валерий Бондарь
ЦЗ
21
Александр Тымчик
ПЗ
6
Николай Шапаренко
ЦП
5
Сергей Сидорчук
ЦП
20
Александр Зубков
ПВ
18
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
13
Патрик Гуннарссон
ВР
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
6
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
15
Виллум Тор Виллумсон
ОП
19
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
23
Кристиан Хлинссон
АП
11
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Главный тренер
Аге Хареиде
Остались в запасе
1
Георгий Бущан
ВР
12
Анатолий Трубин
ВР
3
Богдан Михайличенко
ЛЗ
19
Валерий Бондарь
ЦЗ
21
Александр Тымчик
ПЗ
6
Николай Шапаренко
ЦП
5
Сергей Сидорчук
ЦП
20
Александр Зубков
ПВ
18
Владислав Ванат
ЦФ
Остались в запасе
13
Патрик Гуннарссон
ВР
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
6
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
15
Виллум Тор Виллумсон
ОП
19
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
23
Кристиан Хлинссон
АП
11
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Главный тренер
Аге Хареиде
Статистика матча Украина - Исландия
2
3
Всего ударов по воротам
13
7
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
60
40
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
7
2
Нарушения
8
12
Офсайды
3
1
Количество передач
523
348
Сейвы
2
3
Точность передач %
83
76
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
6
3
Удары из-за пределов штрафной
7
4
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Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен (Улинс)
Стадион:
Вроцлав
Россия
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