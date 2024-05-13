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Расписание матчей
Босния и Герцеговина. Премьер-лига
ГОШК Габела - Зриньски
ГОШК Габела - Зриньски: обзор матча 13 мая 2024
ГОШК Габела
13.05.2024, понедельник, 22:00
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 31 тур
0 : 4
Завершен
Зриньски
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Статистика матча ГОШК Габела - Зриньски
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Матчи команд
ГОШК Габела
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 33 тур
ГОШК Габела
3 : 2
30.05.2025
Зриньски
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 32 тур
Слобода
3 : 3
23.05.2025
ГОШК Габела
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 31 тур
Игман Конжич
1 : 2
17.05.2025
ГОШК Габела
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 30 тур
ГОШК Габела
1 : 2
11.05.2025
Посушье
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 29 тур
Радник Биелина
5 : 0
04.05.2025
ГОШК Габела
Зриньски
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 15 тур
Широки Бриег
1 : 2
28.11.2026
Зриньски
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 14 тур
БСК
1 : 2
21.11.2026
Зриньски
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 13 тур
Зриньски
0 : 0
08.11.2026
Сараево
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 12 тур
Железничар
0 : 4
31.10.2026
Зриньски
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 11 тур
Зриньски
1 : 0
23.10.2026
Радник Биелина
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 10 тур
Челик
0 : 3
18.10.2026
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