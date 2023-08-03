ФИФА начала расследование в отношении тренера сборной Замбии: он якобы трогал футболистку за грудь
Экс-футболиста сборной Замбии загрызли насмерть собственные собаки
Сборная Замбии назначила экс-тренера «Челси»
Кубок Африки. Сенегал и Гвинея вышли в 1/8 финала
Кубок Африки. Сборная Марокко победила Коморы, Малави – Зимбабве
ФИФА начала расследование в отношении тренера сборной Замбии: он якобы трогал футболистку за грудь
Экс-футболиста сборной Замбии загрызли насмерть собственные собаки
Сборная Замбии назначила экс-тренера «Челси»
Эванс Кангва из «Арсенала» впервые за год сыграл за сборную Замбии. Он заработал пенальти в матче с Мавританией
Отбор на ЧМ-2018. Замбия разошлась миром с Камеруном
Кубок Африки. Сенегал и Гвинея вышли в 1/8 финала
Кубок Африки. Сборная Марокко победила Коморы, Малави – Зимбабве
Кубок Африки. Сенегал вырвал победу у Зимбабве на 97-й минуте благодаря голу Мане с пенальти
Эдуар Менди, Кулибали и еще четыре игрока пропустят стартовый матч Сенегала на КАН из-за ковида
Кубок Африки. Египет и Уганда вышли в 1/8 финала