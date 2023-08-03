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Замбия
Зимбабве
ФИФА начала расследование в отношении тренера сборной Замбии: он якобы трогал футболистку за грудь
3 августа 2023, 23:58
4
Экс-футболиста сборной Замбии загрызли насмерть собственные собаки
12 января 2023, 19:41
4
Сборная Замбии назначила экс-тренера «Челси»
22 декабря 2022, 21:45
1
Кубок Африки. Сенегал и Гвинея вышли в 1/8 финала
18 января 2022, 20:55
1
Кубок Африки. Сборная Марокко победила Коморы, Малави – Зимбабве
14 января 2022, 21:12
1
ФИФА начала расследование в отношении тренера сборной Замбии: он якобы трогал футболистку за грудь
3 августа 2023, 23:58
4
Экс-футболиста сборной Замбии загрызли насмерть собственные собаки
12 января 2023, 19:41
4
Сборная Замбии назначила экс-тренера «Челси»
22 декабря 2022, 21:45
1
Эванс Кангва из «Арсенала» впервые за год сыграл за сборную Замбии. Он заработал пенальти в матче с Мавританией
14 ноября 2021, 09:05
1
Отбор на ЧМ-2018. Замбия разошлась миром с Камеруном
11 ноября 2017, 18:26
1
Кубок Африки. Сенегал и Гвинея вышли в 1/8 финала
18 января 2022, 20:55
1
Кубок Африки. Сборная Марокко победила Коморы, Малави – Зимбабве
14 января 2022, 21:12
1
Кубок Африки. Сенегал вырвал победу у Зимбабве на 97-й минуте благодаря голу Мане с пенальти
10 января 2022, 17:54
3
Эдуар Менди, Кулибали и еще четыре игрока пропустят стартовый матч Сенегала на КАН из-за ковида
9 января 2022, 16:32
1
Кубок Африки. Египет и Уганда вышли в 1/8 финала 
1 июля 2019, 00:11
2
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Последние матчи
Все
Замбия
Зимбабве
Кубок африканских наций, 1 тур
ДР Конго
1 : 1
17.01.2024
Замбия
Кубок африканских наций, 2 тур
Замбия
1 : 1
21.01.2024
Танзания
Кубок африканских наций, 3 тур
Замбия
0 : 1
24.01.2024
Марокко
Товарищеские матчи. Сборные,
Замбия
2 : 3
23.03.2024
Зимбабве
Товарищеские матчи. Сборные,
Замбия
2 : 3
23.03.2024
Зимбабве
Кубок африканских наций, 3 тур
Замбия
0 : 1
24.01.2024
Марокко
Кубок африканских наций, 2 тур
Замбия
1 : 1
21.01.2024
Танзания
Кубок африканских наций, 1 тур
ДР Конго
1 : 1
17.01.2024
Замбия
Товарищеские матчи. Сборные,
Замбия
2 : 3
23.03.2024
Зимбабве

Замбия - Зимбабве: обзор матча 23 марта 2024

Замбия
23.03.2024, суббота, 15:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 3
Счет по пенальти – 5 : 6
Матч завершен
Зимбабве
5' С. Сунзу
24' К. Чама
32' М. Бонн
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Комментарии
Протокол Замбия - Зимбабве
Матч завершен
Пенальти не реализован
Стоппила Сунзу
ГОЛ! Бенедикт Чепеши
3:4
ГОЛ! Энди Риномхота
2:4
ГОЛ! Маршал Манетси
2:3
ГОЛ! Клатус Чама
2:2
ГОЛ! Тино Кадевере
1:2
Пенальти не реализован
Divine Lunga
ГОЛ! Джеральд Таквара
1:1
Пенальти не реализован
Эммануэль Банда
ГОЛ! Патсон Дака
1:0
79'
Замена
Divine Lunga ️️️️➡️️ Маколи Бонн
Желтая карточка
Доминик Чанда
45' +3
32'
ГОЛ! 2:1
Маколи Бонн
ГОЛ! 2:0
Клатус Чама
24'
ГОЛ! 1:0
Стоппила Сунзу
5'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Замбия
16
Лоуренс Муленга
ВР
21
Доминик Чанда
ЦЗ
13
Стоппила Сунзу
ЦЗ
3
Бенедикт Чепеши
ПЗ
5
Мигел Чайва
ОП
12
Эммануэль Банда
ЦП
17
Клатус Чама
АП
20
Патсон Дака
ЦФ
9
Кеннеди Мусонда
ЦФ
Главный тренер
Авраам Грант
Зимбабве
1
Donovan Bernard
ВР
3
Джордан Земура
ЛЗ
4
Мунаше Гарананга
ЦЗ
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
8
Маршал Манетси
ОП
2
Джеральд Таквара
ОП
10
Энди Риномхота
ЦП
11
Тино Кадевере
ЦФ
12
Walter Musona
ЦФ
9
Маколи Бонн
ЦФ
Главный тренер
Норман Мапеза
Замбия
18
Charles Kalumba
ВР
24
Джифт Проспер Мпханде
ЦЗ
6
Бенсон Сакала
ОП
Зимбабве
22
Мартин Маписа
ВР
7
Joey Phuthi
ЦЗ
21
Петер Мудухва
ЦЗ
19
Divine Lunga
ЦЗ
18
Таванда Масванхизе
ЦП
23
Tivonge Rushesha
ЦФ
5
Brendon Galloway
ЦФ
3-1-1-1-2
16
Муленга
21
Чанда
13
Сунзу
3
Чепеши
5
Чайва
12
Банда
17
Чама
9
Мусонда
20
Дака
3-2-1-3
1
4
Гарананга
15
Хадебе
3
Земура
8
Манетси
2
Таквара
10
Риномхота
9
Бонн
12
11
Кадевере
9
Бонн
19
19
9
Бонн
Остались в запасе
Замбия
Зимбабве
18
Charles Kalumba
ВР
24
Джифт Проспер Мпханде
ЦЗ
6
Бенсон Сакала
ОП
Главный тренер
Авраам Грант
22
Мартин Маписа
ВР
7
Joey Phuthi
ЦЗ
21
Петер Мудухва
ЦЗ
18
Таванда Масванхизе
ЦП
23
Tivonge Rushesha
ЦФ
5
Brendon Galloway
ЦФ
Главный тренер
Норман Мапеза
Остались в запасе
18
Charles Kalumba
ВР
24
Джифт Проспер Мпханде
ЦЗ
6
Бенсон Сакала
ОП
Остались в запасе
22
Мартин Маписа
ВР
7
Joey Phuthi
ЦЗ
21
Петер Мудухва
ЦЗ
18
Таванда Масванхизе
ЦП
23
Tivonge Rushesha
ЦФ
5
Brendon Galloway
ЦФ
Главный тренер
Авраам Грант
Главный тренер
Норман Мапеза
Статистика матча Замбия - Зимбабве
1
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
1
5
Товарищеские матчи. Сборные
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Товарищеские матчи. Сборные
Гватемала
- : -
27.05.2024
Никарагуа
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
- : -
01.06.2024
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Гибралтар
- : -
03.06.2024
Шотландия
Товарищеские матчи. Сборные
Хорватия
- : -
03.06.2024
Северная Македония
Товарищеские матчи. Сборные
Албания
- : -
03.06.2024
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Гватемала
- : -
27.05.2024
Никарагуа
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
- : -
01.06.2024
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Гибралтар
- : -
03.06.2024
Шотландия
Товарищеские матчи. Сборные
Хорватия
- : -
03.06.2024
Северная Македония
Товарищеские матчи. Сборные
Албания
- : -
03.06.2024
Лихтенштейн
Россия
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