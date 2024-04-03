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ПСЖ
Ренн
Стали известны стартовые составы на матч «Боруссия Д» – «ПСЖ»: 1 мая
1 мая, 20:55
0
«Боруссия Д» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 мая 2024
1 мая, 09:24
0
«Боруссия Д» – «ПСЖ»: прогноз на матч полуфинала Лиги чемпионов, 1 мая
1 мая, 09:13
0
«Барселона» хочет арендовать полузащитника «ПСЖ»
29 апреля, 22:02
0
⚡ Лига 1. «ПСЖ» стал чемпионом Франции после поражения «Монако»
28 апреля, 22:19
0
Стали известны стартовые составы на матч «Боруссия Д» – «ПСЖ»: 1 мая
1 мая, 20:55
0
«Боруссия Д» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 мая 2024
1 мая, 09:24
0
«Боруссия Д» – «ПСЖ»: прогноз на матч полуфинала Лиги чемпионов, 1 мая
1 мая, 09:13
0
«Барселона» хочет арендовать полузащитника «ПСЖ»
29 апреля, 22:02
0
⚡ Лига 1. «ПСЖ» стал чемпионом Франции после поражения «Монако»
28 апреля, 22:19
0
«Монако» – «Ренн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 апреля 2024
7 апреля, 11:48
0
«Монако» – «Ренн»: прогноз на матч 28 тура Лиги 1, 7 апреля
7 апреля, 10:00
0
Кубок Франции. «ПСЖ» прошел «Ренн» (1:0), Мбаппе не реализовал пенальти
4 апреля, 00:04
0
«ПСЖ» – «Ренн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 апреля 2024
3 апреля, 10:38
0
«ПСЖ» – «Ренн»: прогноз на матч 1/2 финала Кубка Франции, 3 апреля
3 апреля, 09:43
0
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Последние матчи
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ПСЖ
Ренн
Франция. Кубок, 1/2 финала
ПСЖ
1 : 0
03.04.2024
Ренн
Франция. Лига 1, 28 тур
Монако
1 : 0
07.04.2024
Ренн
Лига чемпионов, 1/4 финала
ПСЖ
2 : 3
10.04.2024
Барселона
Франция. Лига 1, 29 тур
Ренн
1 : 2
13.04.2024
Тулуза
Лига чемпионов, 1/4 финала
Барселона
1 : 4
16.04.2024
ПСЖ
Франция. Лига 1, 31 тур
ПСЖ
3 : 3
27.04.2024
Гавр
Франция. Лига 1, 29 тур
Лорьян
1 : 4
24.04.2024
ПСЖ
Франция. Лига 1, 30 тур
ПСЖ
4 : 1
21.04.2024
Лион
Лига чемпионов, 1/4 финала
Барселона
1 : 4
16.04.2024
ПСЖ
Лига чемпионов, 1/4 финала
ПСЖ
2 : 3
10.04.2024
Барселона
Франция. Лига 1, 31 тур
Ренн
4 : 5
28.04.2024
Брест
Франция. Лига 1, 30 тур
Нант
0 : 3
20.04.2024
Ренн
Франция. Лига 1, 29 тур
Ренн
1 : 2
13.04.2024
Тулуза
Франция. Лига 1, 28 тур
Монако
1 : 0
07.04.2024
Ренн
Франция. Кубок, 1/2 финала
ПСЖ
1 : 0
03.04.2024
Ренн

ПСЖ - Ренн: обзор матча 03 апреля 2024

ПСЖ
03.04.2024, среда, 22:10
Франция. Кубок, 1/2 финала
1 : 0
Матч завершен
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Ренн
40' К. Мбаппе
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол ПСЖ - Ренн
Матч завершен
Замена
Рандаль Коло Муани ️️️️➡️️ Ли Кан Ин
84'
82'
Замена
Фабиан Ридер ️️️️➡️️ Десир Дуэ
82'
Замена
Ибрахим Салах ️️️️➡️️ Амин Гуири
81'
Желтая карточка
Алиду Сейду
Замена
Мануэль Угарте ️️️️➡️️ Варрен Заир-Эмери
76'
Замена
Марко Асенсио ️️️️➡️️ Усман Дембеле
76'
75'
Замена
Энцо Ле Фе ️️️️➡️️ Батист Сантамария
Замена
Данилу Перейра ️️️️➡️️ Маркиньос
75'
Замена
Милан Шкриньяр ️️️️➡️️ Нуну Мендеш
75'
Желтая карточка
Усман Дембеле
69'
56'
Замена
Алиду Сейду ️️️️➡️️ Гела Дуэ
56'
Замена
Мартен Терье ️️️️➡️️ Людовик Бляс
ГОЛ! 1:0
Килиан Мбаппе
40'
Пенальти не реализован
Килиан Мбаппе
37'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
99
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
5
Маркиньос
(К) ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
8
Фабиан Руис
ЦП
17
Витинья
ЦП
19
Ли Кан Ин
АП
10
Усман Дембеле
ПВ
7
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Ренн
30
Стив Манданда
(К) ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
23
Варме Омари
ЦЗ
5
Артур Теате
ЦЗ
17
Гела Дуэ
ПЗ
8
Батист Сантамария
ОП
14
Бенжамен Бурижо
ЦП
33
Десир Дуэ
АП
11
Людовик Бляс
АП
10
Амин Гуири
ЦФ
9
Арно Калимуэндо
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
ПСЖ
1
Кейлор Навас
ВР
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
26
Норди Мукиэле
ПЗ
15
Данилу Перейра
ОП
4
Мануэль Угарте
ОП
28
Карлос Солер
ЦП
11
Марко Асенсио
ПВ
23
Рандаль Коло Муани
ЦФ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Ренн
1
Готье Гайо
ВР
4
Кристофер Во
ЦЗ
16
Жануэль Белосян
ЦЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
6
Азор Матусива
ОП
32
Фабиан Ридер
ЦП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
34
Ибрахим Салах
ЛВ
7
Мартен Терье
ЛВ
4-1-2-2-1
99
Доннарумма
21
Эрнандес
25
Мендеш
5
Маркиньос
2
Хакими
33
Заир-Эмери
8
Руис
17
Витинья
19
Кан Ин
10
Дембеле
7
Мбаппе
4-1-1-2-2
30
Манданда
17
Дуэ
23
Омари
5
Теате
3
Трюффер
8
Сантамария
14
Бурижо
33
Дуэ
11
Бляс
9
Калимуэндо
10
Гуири
25
Мендеш
37
Шкриньяр
37
Шкриньяр
25
Мендеш
5
Маркиньос
15
Перейра
15
Перейра
5
Маркиньос
33
Заир-Эмери
4
Угарте
4
Угарте
33
Заир-Эмери
10
Дембеле
11
Асенсио
11
Асенсио
10
Дембеле
19
Кан Ин
23
Муани
23
Муани
19
Кан Ин
17
Дуэ
36
Сейду
36
Сейду
17
Дуэ
33
Дуэ
32
Ридер
32
Ридер
33
Дуэ
8
Сантамария
28
Ле Фе
28
Ле Фе
8
Сантамария
10
Гуири
34
Салах
34
Салах
10
Гуири
11
Бляс
7
Терье
7
Терье
11
Бляс
Остались в запасе
ПСЖ
Ренн
1
Кейлор Навас
ВР
26
Норди Мукиэле
ПЗ
28
Карлос Солер
ЦП
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
1
Готье Гайо
ВР
4
Кристофер Во
ЦЗ
16
Жануэль Белосян
ЦЗ
6
Азор Матусива
ОП
Главный тренер
Жульен Стефан
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
26
Норди Мукиэле
ПЗ
28
Карлос Солер
ЦП
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Остались в запасе
1
Готье Гайо
ВР
4
Кристофер Во
ЦЗ
16
Жануэль Белосян
ЦЗ
6
Азор Матусива
ОП
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Жульен Стефан
Статистика матча ПСЖ - Ренн
1
1
Всего ударов по воротам
10
9
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
70
30
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
3
Нарушения
11
13
Офсайды
1
1
Количество передач
826
347
Сейвы
2
5
Точность передач %
90
83
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
10
7
Удары из-за пределов штрафной
0
2
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Рудди Буке (Амьен)
Стадион:
Парк де Пренс
Франция. Кубок
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Франция. Кубок. Финал
Лион
- : -
25.05.2024
ПСЖ
Франция. Кубок. Финал
Лион
- : -
25.05.2024
ПСЖ
Россия
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