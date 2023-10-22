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Атромитос
Кифисиас
Оздоев сделал дубль за ПАОК – второй гол он забил ударом через себя
22 октября 2023, 20:43
9
Оздоев забил дебютный гол за ПАОК
22 октября 2023, 19:24
0
Шапи сделал первое голевое действие в Греции
2 октября 2023, 09:33
0
Полуфиналист Евро-2016 Коулмэн принял предпоследнюю команду чемпионата Греции «Атромитос»
7 января 2022, 23:22
1
Суперлига. АЕК выиграл у «Атромитоса», Каррера из 11 матчей уступил в одном
2 февраля 2020, 20:17
6
Оздоев сделал дубль за ПАОК – второй гол он забил ударом через себя
22 октября 2023, 20:43
9
Оздоев забил дебютный гол за ПАОК
22 октября 2023, 19:24
0
Полуфиналист Евро-2016 Коулмэн принял предпоследнюю команду чемпионата Греции «Атромитос»
7 января 2022, 23:22
1
Суперлига. АЕК выиграл у «Атромитоса», Каррера из 11 матчей уступил в одном
2 февраля 2020, 20:17
6
Ближайший тур чемпионата Греции перенесен. Судьи объявили забастовку из-за нападения на коллегу
21 декабря 2018, 00:58
1
Шапи сделал первое голевое действие в Греции
2 октября 2023, 09:33
0
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Последние матчи
Все
Атромитос
Кифисиас
Греция. Суперлига, 2 тур
Волос
4 : 1
30.03.2024
Кифисиас
Греция. Суперлига, 2 тур
ОФИ
0 : 0
30.03.2024
Атромитос
Греция. Суперлига, 3 тур
Атромитос
1 : 0
06.04.2024
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 3 тур
Астерас
1 : 2
06.04.2024
Кифисиас
Греция. Суперлига, 4 тур
Волос
2 : 2
13.04.2024
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Панетоликос
1 : 0
27.04.2024
Атромитос
Греция. Суперлига, 5 тур
Атромитос
1 : 2
20.04.2024
Кифисиас
Греция. Суперлига, 4 тур
Волос
2 : 2
13.04.2024
Атромитос
Греция. Суперлига, 3 тур
Атромитос
1 : 0
06.04.2024
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 2 тур
ОФИ
0 : 0
30.03.2024
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Кифисиас
2 : 3
27.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 5 тур
Атромитос
1 : 2
20.04.2024
Кифисиас
Греция. Суперлига, 4 тур
Кифисиас
0 : 1
13.04.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 3 тур
Астерас
1 : 2
06.04.2024
Кифисиас
Греция. Суперлига, 2 тур
Волос
4 : 1
30.03.2024
Кифисиас

Атромитос - Кифисиас: обзор матча 20 апреля 2024

Атромитос
20.04.2024, суббота, 19:30
Греция. Суперлига, 5 тур
1 : 2
Матч завершен
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Кифисиас
16' А. Камара
64' М. Шнейдерлен
68' М. Крисиума
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Атромитос - Кифисиас
Матч завершен
90' +3
Желтая карточка
Ivan Milićević
82'
Замена
Душан Йованчич ️️️️➡️️ Огнен Ожегович
80'
Желтая карточка
Лука Цапан
79'
Желтая карточка
Facundo Soloa
75'
Замена
Марко Гобельич ️️️️➡️️ Матеус Крисиума
Желтая карточка
Агуибу Камара
74'
Замена
Кирьякос Кивракидис ️️️️➡️️ Лукас Асеведо
73'
68'
ГОЛ! 1:2
Матеус Крисиума
64'
ГОЛ! 1:1
Морган Шнейдерлен
Замена
Гаэтан Робай ️️️️➡️️ Георгиос Вракас
62'
Замена
Никос Вергос ️️️️➡️️ Карол Ангильский
62'
Желтая карточка
Antonis Trimmatis
59'
58'
Замена
Тьеви ️️️️➡️️ Дарио Канаджижа
46'
Замена
Виктор Клонаридис ️️️️➡️️ Jonathan Menéndez
Желтая карточка
Диего Валенсия
45' +1
33'
Желтая карточка
Матеус Крисиума
26'
Желтая карточка
Дарио Канаджижа
ГОЛ! 1:0
Агуибу Камара
16'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атромитос
1
Gabriele Marchegiani
ВР
3
Николаос Атанасиу
ЛЗ
5
Лукас Асеведо
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
6
Эдер Гонсалес
(К) ОП
26
Пьер Кунде
ЦП
10
Агуибу Камара
АП
29
Георгиос Вракас
АП
20
Antonis Trimmatis
ЦФ
14
Карол Ангильский
ЦФ
18
Диего Валенсия
ЦФ
Главный тренер
Крис Коулмэн
Кифисиас
43
Ioannis Nikopolidis
ВР
25
Ivan Milićević
ЦЗ
31
Лука Цапан
ЦЗ
2
Nikolaos Vafeas
ЦЗ
14
Морган Шнейдерлен
(К) ОП
27
Facundo Soloa
ЦП
7
Panagiotis Pritsas
ЦП
5
Дарио Канаджижа
ЦП
17
Матеус Крисиума
ПВ
16
Jonathan Menéndez
ЦФ
9
Огнен Ожегович
ЦФ
Главный тренер
Яннис Анастасиу
Атромитос
16
Панайотис Цинтотас
ВР
27
Константинос Помонис
ЛЗ
44
Dimitrios Tsakmakis
ЦЗ
19
Кирьякос Кивракидис
ЦЗ
30
Андреас Кюн
ЛП
31
Athanasios Karamanis
ЦП
8
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
9
Никос Вергос
ЦФ
7
Гаэтан Робай
ЦФ
Кифисиас
28
Vasilios Spinos
ЦЗ
20
Марко Гобельич
ЦЗ
29
Душан Йованчич
ОП
6
Antonis Papasavvas
ЦП
11
Сотирис Нинис
ЦП
23
Тьеви
ПВ
10
Andrews Tetteh
ЦФ
99
A. Anagnostopoulos
ЦФ
19
Виктор Клонаридис
ЦФ
3-1-1-2-3
1
3
Атанасиу
33
Цавеллас
5
Асеведо
6
Гонсалес
26
Кунде
29
Вракас
10
Камара
18
Валенсия
14
Ангильский
20
3-1-3-1-2
43
25
31
Цапан
2
14
Шнейдерлен
27
7
5
Канаджижа
17
Крисиума
9
Ожегович
16
5
Асеведо
19
Кивракидис
19
Кивракидис
5
Асеведо
14
Ангильский
9
Вергос
9
Вергос
14
Ангильский
29
Вракас
7
Робай
7
Робай
29
Вракас
17
Крисиума
20
Гобельич
20
Гобельич
17
Крисиума
9
Ожегович
29
Йованчич
29
Йованчич
9
Ожегович
5
Канаджижа
23
Тьеви
23
Тьеви
5
Канаджижа
16
19
Клонаридис
19
Клонаридис
16
Остались в запасе
Атромитос
Кифисиас
16
Панайотис Цинтотас
ВР
27
Константинос Помонис
ЛЗ
44
Dimitrios Tsakmakis
ЦЗ
30
Андреас Кюн
ЛП
31
Athanasios Karamanis
ЦП
8
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
Главный тренер
Крис Коулмэн
28
Vasilios Spinos
ЦЗ
6
Antonis Papasavvas
ЦП
11
Сотирис Нинис
ЦП
10
Andrews Tetteh
ЦФ
99
A. Anagnostopoulos
ЦФ
Главный тренер
Яннис Анастасиу
Остались в запасе
16
Панайотис Цинтотас
ВР
27
Константинос Помонис
ЛЗ
44
Dimitrios Tsakmakis
ЦЗ
30
Андреас Кюн
ЛП
31
Athanasios Karamanis
ЦП
8
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
Остались в запасе
28
Vasilios Spinos
ЦЗ
6
Antonis Papasavvas
ЦП
11
Сотирис Нинис
ЦП
10
Andrews Tetteh
ЦФ
99
A. Anagnostopoulos
ЦФ
Главный тренер
Крис Коулмэн
Главный тренер
Яннис Анастасиу
Статистика матча Атромитос - Кифисиас
3
5
Всего ударов по воротам
15
15
Удары в створ
3
8
Владение мячом %
60
40
Желтые карточки
3
5
Угловые удары
3
5
Нарушения
20
15
Офсайды
3
2
Количество передач
430
289
Сейвы
6
2
Точность передач %
79
74
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
12
8
Удары из-за пределов штрафной
3
7
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Информация о матче
Главный судья:
Aristeidis Vatsios, Greece
Стадион:
Peristeri Stadium, Peristeri
Греция. Суперлига
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Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
11.05.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 7 тур
ОФИ
- : -
11.05.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
11.05.2024
Кифисиас
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
- : -
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига. группа A, 5 тур, 5 тур
ПАОК
- : -
12.05.2024
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
11.05.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 7 тур
ОФИ
- : -
11.05.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
11.05.2024
Кифисиас
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
- : -
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига. группа A, 5 тур, 5 тур
ПАОК
- : -
12.05.2024
Олимпиакос
Россия
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