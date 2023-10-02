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Кифисиас
Панетоликос
У Шапи 1+1 в матче против «Панетоликоса», россиянин забил в 3-й игре подряд
14 января, 18:24
2
Шапи сделал первое голевое действие в Греции
2 октября 2023, 09:33
0
Суперлига. АЕК Карреры начал новый сезон с победы над «Панетоликосом»
20 сентября 2020, 01:58
3
Суперлига. АЕК обыграл «Панетоликос», одержав третью победу в четырех матчах под руководством Карреры
5 января 2020, 17:55
8
Ближайший тур чемпионата Греции перенесен. Судьи объявили забастовку из-за нападения на коллегу
21 декабря 2018, 00:58
1
Шапи сделал первое голевое действие в Греции
2 октября 2023, 09:33
0
У Шапи 1+1 в матче против «Панетоликоса», россиянин забил в 3-й игре подряд
14 января, 18:24
2
Суперлига. АЕК Карреры начал новый сезон с победы над «Панетоликосом»
20 сентября 2020, 01:58
3
Суперлига. АЕК обыграл «Панетоликос», одержав третью победу в четырех матчах под руководством Карреры
5 января 2020, 17:55
8
Ближайший тур чемпионата Греции перенесен. Судьи объявили забастовку из-за нападения на коллегу
21 декабря 2018, 00:58
1
«Крылья Советов» могут усилиться игроком «Панатинаикоса»
27 января 2016, 08:51
2
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Кифисиас
Панетоликос
Греция. Суперлига, 2 тур
Волос
4 : 1
30.03.2024
Кифисиас
Греция. Суперлига, 2 тур
ПАС
1 : 1
30.03.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 3 тур
Астерас
1 : 2
06.04.2024
Кифисиас
Греция. Суперлига, 3 тур
Панетоликос
0 : 1
06.04.2024
Волос
Греция. Суперлига, 4 тур
Кифисиас
0 : 1
13.04.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 6 тур
Кифисиас
2 : 3
27.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 5 тур
Атромитос
1 : 2
20.04.2024
Кифисиас
Греция. Суперлига, 4 тур
Кифисиас
0 : 1
13.04.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 3 тур
Астерас
1 : 2
06.04.2024
Кифисиас
Греция. Суперлига, 2 тур
Волос
4 : 1
30.03.2024
Кифисиас
Греция. Суперлига, 6 тур
Панетоликос
1 : 0
27.04.2024
Атромитос
Греция. Суперлига, 5 тур
Астерас
0 : 2
20.04.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 4 тур
Кифисиас
0 : 1
13.04.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 3 тур
Панетоликос
0 : 1
06.04.2024
Волос
Греция. Суперлига, 2 тур
ПАС
1 : 1
30.03.2024
Панетоликос

Кифисиас - Панетоликос: обзор матча 13 апреля 2024

Кифисиас
13.04.2024, суббота, 20:00
Греция. Суперлига, 4 тур
0 : 1
Матч завершен
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Панетоликос
70' S. Lomónaco
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Кифисиас - Панетоликос
Матч завершен
Желтая карточка
Морган Шнейдерлен
90' +3
87'
Желтая карточка
Георгиос Лиавас
85'
Желтая карточка
Sebastián Lomónaco
85'
Замена
Илиас Хадзитеодоридис ️️️️➡️️ Хуанпи
Замена
Сотирис Нинис ️️️️➡️️ Лука Цапан
82'
Замена
Jonathan Menéndez ️️️️➡️️ Тьеви
82'
70'
ГОЛ! 0:1
Sebastián Lomónaco
62'
Замена
Жоау Педру ️️️️➡️️ S. Diaz
61'
Желтая карточка
P. Silva Torrejon
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кифисиас
31
Лука Цапан
ЦЗ
25
Ivan Milićević
ЦЗ
2
Nikolaos Vafeas
ЦЗ
14
Морган Шнейдерлен
(К) ОП
5
Дарио Канаджижа
ЦП
27
Facundo Soloa
ЦП
17
Матеус Крисиума
ПВ
23
Тьеви
ПВ
9
Огнен Ожегович
ЦФ
99
A. Anagnostopoulos
ЦФ
19
Виктор Клонаридис
ЦФ
Главный тренер
Яннис Анастасиу
Панетоликос
13
Lucas Cháves
ВР
4
Джемал Табидзе
ЦЗ
47
Александрос Малис
(К) ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
54
Георгиос Лиавас
ПЗ
34
Факундо Перес
ЦП
10
Хуанпи
АП
35
Харис Мавриас
ПП
15
Sebastián Lomónaco
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Кифисиас
43
Ioannis Nikopolidis
ВР
18
Александрос Паррас
ЛЗ
28
Vasilios Spinos
ЦЗ
77
Manolis Sbokos
ЦЗ
6
Antonis Papasavvas
ЦП
11
Сотирис Нинис
ЦП
60
Georgios Konstantakopoulos
ЦП
16
Jonathan Menéndez
ЦФ
10
Andrews Tetteh
ЦФ
Панетоликос
32
Антонис Стергиакис
ВР
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЛЗ
26
Bruno Duarte
ЦЗ
2
Михалис Бакакис
ЦЗ
37
Ангелос Цингарас
ОП
18
Яннис Бузукис
АП
14
Фредерику Дуарте
ЛВ
45
Жоау Педру
ЦФ
7
Николас Карелис
ЦФ
3-1-2-2-3
31
Цапан
25
2
14
Шнейдерлен
5
Канаджижа
27
17
Крисиума
23
Тьеви
19
Клонаридис
99
9
Ожегович
4-2-1-1
13
54
Лиавас
47
Малис
6
Оиконому
4
Табидзе
35
Мавриас
34
Перес
10
Хуанпи
15
31
Цапан
11
Нинис
11
Нинис
31
Цапан
23
Тьеви
16
16
23
Тьеви
10
Хуанпи
12
Хадзитеодоридис
12
Хадзитеодоридис
10
Хуанпи
45
Педру
45
Педру
Остались в запасе
Кифисиас
Панетоликос
43
Ioannis Nikopolidis
ВР
18
Александрос Паррас
ЛЗ
28
Vasilios Spinos
ЦЗ
77
Manolis Sbokos
ЦЗ
6
Antonis Papasavvas
ЦП
60
Georgios Konstantakopoulos
ЦП
10
Andrews Tetteh
ЦФ
Главный тренер
Яннис Анастасиу
32
Антонис Стергиакис
ВР
26
Bruno Duarte
ЦЗ
2
Михалис Бакакис
ЦЗ
37
Ангелос Цингарас
ОП
18
Яннис Бузукис
АП
14
Фредерику Дуарте
ЛВ
7
Николас Карелис
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Остались в запасе
43
Ioannis Nikopolidis
ВР
18
Александрос Паррас
ЛЗ
28
Vasilios Spinos
ЦЗ
77
Manolis Sbokos
ЦЗ
6
Antonis Papasavvas
ЦП
60
Georgios Konstantakopoulos
ЦП
10
Andrews Tetteh
ЦФ
Остались в запасе
32
Антонис Стергиакис
ВР
26
Bruno Duarte
ЦЗ
2
Михалис Бакакис
ЦЗ
37
Ангелос Цингарас
ОП
18
Яннис Бузукис
АП
14
Фредерику Дуарте
ЛВ
7
Николас Карелис
ЦФ
Главный тренер
Яннис Анастасиу
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Статистика матча Кифисиас - Панетоликос
1
3
Всего ударов по воротам
17
12
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
52
48
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
2
6
Нарушения
11
21
Офсайды
1
2
Количество передач
386
358
Сейвы
2
1
Точность передач %
74
72
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
9
5
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
9
4
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Информация о матче
Главный судья:
Aristotelis Diamantopoulos, Greece
Стадион:
Municipal Kifisia Stadium Zirineio, Kifisia
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- : -
11.05.2024
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ОФИ
- : -
11.05.2024
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Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
11.05.2024
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Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
- : -
11.05.2024
Волос
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- : -
12.05.2024
Олимпиакос
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Атромитос
- : -
11.05.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 7 тур
ОФИ
- : -
11.05.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
11.05.2024
Кифисиас
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
- : -
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига. группа A, 5 тур, 5 тур
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- : -
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