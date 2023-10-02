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Волос
Кифисиас
Шапи сделал первое голевое действие в Греции
2 октября 2023, 09:33
0
Фернандес перешел из «Волоса» в другой греческий клуб. Его пытались купить «Спартак» и «Ахмат»
16 сентября 2022, 16:24
2
«Ни единого шанса». Агент Фернандеса – о трансфере испанца в клуб РПЛ
8 сентября 2022, 08:32
8
Агент Фернандеса: «Волос» просто не желает отдавать игрока «Спартаку»
6 сентября 2022, 22:48
3
Агент Фернандеса оценил перспективы трансфера испанца в «Спартак»
6 сентября 2022, 12:56
4
Фернандес перешел из «Волоса» в другой греческий клуб. Его пытались купить «Спартак» и «Ахмат»
16 сентября 2022, 16:24
2
«Ни единого шанса». Агент Фернандеса – о трансфере испанца в клуб РПЛ
8 сентября 2022, 08:32
8
Агент Фернандеса: «Волос» просто не желает отдавать игрока «Спартаку»
6 сентября 2022, 22:48
3
Агент Фернандеса оценил перспективы трансфера испанца в «Спартак»
6 сентября 2022, 12:56
4
Агент Фернандеса назвал главную проблему в переговорах «Спартака» и «Волоса» по испанцу
6 сентября 2022, 10:47
1
Шапи сделал первое голевое действие в Греции
2 октября 2023, 09:33
0
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Последние матчи
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Волос
Кифисиас
Греция. Суперлига, 2 тур
Волос
4 : 1
30.03.2024
Кифисиас
Греция. Суперлига, 3 тур
Панетоликос
0 : 1
06.04.2024
Волос
Греция. Суперлига, 3 тур
Астерас
1 : 2
06.04.2024
Кифисиас
Греция. Суперлига, 4 тур
Волос
2 : 2
13.04.2024
Атромитос
Греция. Суперлига, 4 тур
Кифисиас
0 : 1
13.04.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 6 тур
Волос
1 : 0
27.04.2024
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 5 тур
ОФИ
2 : 1
20.04.2024
Волос
Греция. Суперлига, 4 тур
Волос
2 : 2
13.04.2024
Атромитос
Греция. Суперлига, 3 тур
Панетоликос
0 : 1
06.04.2024
Волос
Греция. Суперлига, 2 тур
Волос
4 : 1
30.03.2024
Кифисиас
Греция. Суперлига, 6 тур
Кифисиас
2 : 3
27.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 5 тур
Атромитос
1 : 2
20.04.2024
Кифисиас
Греция. Суперлига, 4 тур
Кифисиас
0 : 1
13.04.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 3 тур
Астерас
1 : 2
06.04.2024
Кифисиас
Греция. Суперлига, 2 тур
Волос
4 : 1
30.03.2024
Кифисиас

Волос - Кифисиас: обзор матча 30 марта 2024

Волос
30.03.2024, суббота, 18:30
Греция. Суперлига, 2 тур
4 : 1
Матч завершен
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Кифисиас
3' М. Комба
11' Х. Мануэль Гарсия
45+2' Х. Мануэль Гарсия
85' П. Мораитис
33' О. Ожегович
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Волос - Кифисиас
Матч завершен
Замена
Алексис Труй ️️️️➡️️ Неманья Главчич
90' +3
Вторая желтая
Йори де Кампс
90' +2
89'
Желтая карточка
Матеус Крисиума
88'
Пенальти не реализован
Огнен Ожегович
ГОЛ! 4:1
Панайотис Мораитис
85'
Замена
Панайотис Мораитис ️️️️➡️️ Хуан Мануэль Гарсия
82'
Желтая карточка
Факундо Бертольо
81'
79'
Замена
Душан Йованчич ️️️️➡️️ Ivan Milićević
Замена
Факундо Бертольо ️️️️➡️️ Максимилиано Комба
71'
65'
Желтая карточка
Огнен Ожегович
Желтая карточка
Йори де Кампс
65'
64'
Замена
Facundo Soloa ️️️️➡️️ Морган Шнейдерлен
58'
Желтая карточка
Дарио Канаджижа
Желтая карточка
Antonio Luna
51'
46'
Замена
Виктор Клонаридис ️️️️➡️️ Jonathan Menéndez
ГОЛ! 3:1
Хуан Мануэль Гарсия
45' +2
33'
ГОЛ! 2:1
Огнен Ожегович
28'
Желтая карточка
Ivan Milićević
ГОЛ! 2:0
Хуан Мануэль Гарсия
11'
ГОЛ! 1:0
Максимилиано Комба
3'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волос
5
Алексиос Калогеропулос
ЦЗ
3
Николай Алхо
(К) ЦЗ
16
Christos Shelis
ЦЗ
8
Йори де Кампс
ОП
11
Неманья Главчич
ЦП
22
Георгиос Мигас
ЦП
13
Antonio Luna
ЦП
20
Максимилиано Комба
ПВ
31
Хуан Мануэль Гарсия
ЦФ
63
Dániel Kovács
ЦФ
77
Jasin Assehnoun
ЦФ
Главный тренер
Константинос Брацос
Кифисиас
20
Марко Гобельич
ЦЗ
25
Ivan Milićević
ЦЗ
31
Лука Цапан
ЦЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
5
Дарио Канаджижа
ЦП
23
Тьеви
ПВ
17
Матеус Крисиума
ПВ
9
Огнен Ожегович
ЦФ
99
A. Anagnostopoulos
(К) ЦФ
16
Jonathan Menéndez
ЦФ
44
Andre Teixeira
ЦФ
Главный тренер
Яннис Анастасиу
Волос
12
Ivan Kostić
ВР
17
Фотис Кицос
ЛЗ
4
Кирьякос Асланидис
ЦЗ
14
Жан Баррьентос
ЦП
10
Алексис Труй
ЦП
19
Bryan Olivera
ЦП
18
Факундо Бертольо
ЦП
45
Панайотис Мораитис
ЦФ
Кифисиас
43
Ioannis Nikopolidis
ВР
18
Александрос Паррас
ЛЗ
28
Vasilios Spinos
ЦЗ
2
Nikolaos Vafeas
ЦЗ
29
Душан Йованчич
ОП
7
Panagiotis Pritsas
ЦП
27
Facundo Soloa
ЦП
10
Andrews Tetteh
ЦФ
19
Виктор Клонаридис
ЦФ
3-1-3-1-3
5
Калогеропулос
3
Алхо
16
8
де Кампс
11
Главчич
22
Мигас
13
20
Комба
77
63
31
Гарсия
3-1-1-2-4
20
Гобельич
25
31
Цапан
14
Шнейдерлен
5
Канаджижа
17
Крисиума
23
Тьеви
44
16
99
9
Ожегович
11
Главчич
10
Труй
10
Труй
11
Главчич
20
Комба
18
Бертольо
18
Бертольо
20
Комба
31
Гарсия
45
Мораитис
45
Мораитис
31
Гарсия
25
29
Йованчич
29
Йованчич
25
14
Шнейдерлен
27
27
14
Шнейдерлен
16
19
Клонаридис
19
Клонаридис
16
Остались в запасе
Волос
Кифисиас
12
Ivan Kostić
ВР
17
Фотис Кицос
ЛЗ
4
Кирьякос Асланидис
ЦЗ
14
Жан Баррьентос
ЦП
19
Bryan Olivera
ЦП
Главный тренер
Константинос Брацос
43
Ioannis Nikopolidis
ВР
18
Александрос Паррас
ЛЗ
28
Vasilios Spinos
ЦЗ
2
Nikolaos Vafeas
ЦЗ
7
Panagiotis Pritsas
ЦП
10
Andrews Tetteh
ЦФ
Главный тренер
Яннис Анастасиу
Остались в запасе
12
Ivan Kostić
ВР
17
Фотис Кицос
ЛЗ
4
Кирьякос Асланидис
ЦЗ
14
Жан Баррьентос
ЦП
19
Bryan Olivera
ЦП
Остались в запасе
43
Ioannis Nikopolidis
ВР
18
Александрос Паррас
ЛЗ
28
Vasilios Spinos
ЦЗ
2
Nikolaos Vafeas
ЦЗ
7
Panagiotis Pritsas
ЦП
10
Andrews Tetteh
ЦФ
Главный тренер
Константинос Брацос
Главный тренер
Яннис Анастасиу
Статистика матча Волос - Кифисиас
3
1
4
Всего ударов по воротам
15
16
Удары в створ
9
9
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
7
2
Нарушения
24
10
Офсайды
6
1
Количество передач
315
444
Сейвы
9
6
Точность передач %
78
81
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
13
14
Удары из-за пределов штрафной
2
2
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Ioannis Papadopoulos, Greece
Стадион:
Panthessaliko Stadio, Volos
Греция. Суперлига
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Текущие
Будущие
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
11.05.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 7 тур
ОФИ
- : -
11.05.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
11.05.2024
Кифисиас
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
- : -
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига. группа A, 5 тур, 5 тур
ПАОК
- : -
12.05.2024
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
11.05.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 7 тур
ОФИ
- : -
11.05.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
11.05.2024
Кифисиас
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
- : -
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига. группа A, 5 тур, 5 тур
ПАОК
- : -
12.05.2024
Олимпиакос
Россия
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