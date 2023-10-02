Шапи сделал первое голевое действие в Греции
Фернандес перешел из «Волоса» в другой греческий клуб. Его пытались купить «Спартак» и «Ахмат»
«Ни единого шанса». Агент Фернандеса – о трансфере испанца в клуб РПЛ
Агент Фернандеса: «Волос» просто не желает отдавать игрока «Спартаку»
Агент Фернандеса оценил перспективы трансфера испанца в «Спартак»
Фернандес перешел из «Волоса» в другой греческий клуб. Его пытались купить «Спартак» и «Ахмат»
«Ни единого шанса». Агент Фернандеса – о трансфере испанца в клуб РПЛ
Агент Фернандеса: «Волос» просто не желает отдавать игрока «Спартаку»
Агент Фернандеса оценил перспективы трансфера испанца в «Спартак»
Агент Фернандеса назвал главную проблему в переговорах «Спартака» и «Волоса» по испанцу
Шапи сделал первое голевое действие в Греции