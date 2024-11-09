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Расписание матчей
Россия. Женская Суперлига
ЖФК Чертаново - ЖФК Енисей
ЖФК Чертаново - ЖФК Енисей: обзор матча 09 ноября 2024
ЖФК Чертаново
09.11.2024, суббота, 11:00
Россия. Женская Суперлига, 25 тур
2 : 1
Завершен
ЖФК Енисей
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча ЖФК Чертаново - ЖФК Енисей
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
ЖФК Чертаново
Россия. Женская Суперлига, 25 тур
ЖФК Чертаново
3 : 0
07.11.2026
ЖФК Рубин
Россия. Женская Суперлига, 24 тур
ЖФК Чертаново
4 : 0
31.10.2026
ЖФК Ростов
Россия. Женская Суперлига, 23 тур
ЖФК Спартак
3 : 1
24.10.2026
ЖФК Чертаново
Россия. Женская Суперлига, 22 тур
ЖФК Зенит
1 : 2
18.10.2026
ЖФК Чертаново
Россия. Женская Суперлига, 21 тур
ЖФК Чертаново
2 : 1
03.10.2026
Рязань-ВДВ
ЖФК Енисей
Россия. Женская Суперлига, 26 тур
ЖФК Енисей
1 : 2
14.11.2026
ЖФК Зенит
Россия. Женская Суперлига, 25 тур
ЖФК Краснодар
3 : 1
07.11.2026
ЖФК Енисей
Россия. Женская Суперлига, 24 тур
ЖФК Динамо
5 : 0
31.10.2026
ЖФК Енисей
Россия. Женская Суперлига, 23 тур
ЖФК Енисей
1 : 3
24.10.2026
Рязань-ВДВ
Россия. Женская Суперлига, 22 тур
ЖФК Енисей
0 : 1
18.10.2026
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