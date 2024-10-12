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Расписание матчей
Россия. Женская Суперлига
ЖФК Динамо - Рязань-ВДВ
ЖФК Динамо - Рязань-ВДВ: обзор матча 12 октября 2024
ЖФК Динамо
12.10.2024, суббота, 15:00
Россия. Женская Суперлига, 22 тур
2 : 1
Завершен
Рязань-ВДВ
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Статистика матча ЖФК Динамо - Рязань-ВДВ
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Матчи команд
ЖФК Динамо
Россия. Женская Суперлига, 26 тур
ЖФК Динамо
1 : 3
14.11.2026
Рязань-ВДВ
Россия. Женская Суперлига, 25 тур
Звезда-2005
0 : 0
07.11.2026
ЖФК Динамо
Россия. Женская Суперлига, 24 тур
ЖФК Динамо
5 : 0
31.10.2026
ЖФК Енисей
Россия. Женская Суперлига, 23 тур
ЖФК Динамо
1 : 2
24.10.2026
ЖФК ЦСКА
Россия. Женская Суперлига, 22 тур
ЖФК Локомотив
1 : 1
18.10.2026
ЖФК Динамо
Рязань-ВДВ
Россия. Женская Суперлига, 26 тур
ЖФК Динамо
1 : 3
14.11.2026
Рязань-ВДВ
Россия. Женская Суперлига, 24 тур
Рязань-ВДВ
2 : 0
31.10.2026
Звезда-2005
Россия. Женская Суперлига, 23 тур
ЖФК Енисей
1 : 3
24.10.2026
Рязань-ВДВ
Россия. Женская Суперлига, 22 тур
ЖФК ЦСКА
2 : 0
18.10.2026
Рязань-ВДВ
Россия. Женская Суперлига, 21 тур
ЖФК Чертаново
2 : 1
03.10.2026
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