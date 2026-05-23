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Рязань-ВДВ - ЖФК ЦСКА: обзор матча 23 мая 2026

Рязань-ВДВ
23.05.2026, суббота, 18:00
Россия. Женская Суперлига, 9 тур
0 : 1
Завершен
ЖФК ЦСКА
Матч Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Статистика матча Рязань-ВДВ - ЖФК ЦСКА
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Информация о матче
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