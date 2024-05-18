Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Россия. Женская Суперлига
ЖФК Спартак - ЖФК Краснодар
ЖФК Спартак - ЖФК Краснодар: обзор матча 18 мая 2024
ЖФК Спартак
18.05.2024, суббота, 11:30
Россия. Женская Суперлига, 10 тур
0 : 0
Завершен
ЖФК Краснодар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча ЖФК Спартак - ЖФК Краснодар
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
ЖФК Спартак
Россия. Женская Суперлига, 26 тур
ЖФК Спартак
3 : 1
14.11.2026
ЖФК ЦСКА
Россия. Женская Суперлига, 25 тур
ЖФК Локомотив
2 : 0
07.11.2026
ЖФК Спартак
Россия. Женская Суперлига, 24 тур
ЖФК Крылья Советов
0 : 2
31.10.2026
ЖФК Спартак
Россия. Женская Суперлига, 23 тур
ЖФК Спартак
3 : 1
24.10.2026
ЖФК Чертаново
Россия. Женская Суперлига, 22 тур
ЖФК Рубин
0 : 2
18.10.2026
ЖФК Спартак
ЖФК Краснодар
Россия. Женская Суперлига, 26 тур
ЖФК Краснодар
3 : 0
14.11.2026
Звезда-2005
Россия. Женская Суперлига, 25 тур
ЖФК Краснодар
3 : 1
07.11.2026
ЖФК Енисей
Россия. Женская Суперлига, 24 тур
ЖФК ЦСКА
4 : 2
30.10.2026
ЖФК Краснодар
Россия. Женская Суперлига, 23 тур
ЖФК Краснодар
0 : 1
24.10.2026
ЖФК Локомотив
Россия. Женская Суперлига, 22 тур
ЖФК Краснодар
1 : 0
18.10.2026
ЖФК Крылья Советов
Новости команд
Все
ЖФК Спартак
ЖФК Краснодар
ЖФК «Зенит» выиграл чемпионат России, отобрав титул у «Спартака»
15 ноября
9
Червиченко назвал «Спартак» командой с шальной походкой
8 октября
14
Женская Суперлига. «Зенит» в гостях победил «Спартак» – 1:0
3 октября
4
Футболистка «Спартака» оформила септа-трик
14 августа
8
ЖФК «Спартак» повторил победный перформанс мужской команды
27 июля
3
ЖФК «Зенит» выиграл чемпионат России, отобрав титул у «Спартака»
15 ноября
9
Женская Суперлига. «Зенит» в гостях победил «Спартак» – 1:0
3 октября
4
Футболистка «Спартака» оформила септа-трик
14 августа
8
ЖФК «Спартак» повторил победный перформанс мужской команды
27 июля
3
ЖФК «Спартак» прервал 40-матчевую беспроигрышную серию
13 июля
1
Червиченко назвал «Спартак» командой с шальной походкой
8 октября
14
Стало известно, сколько «Зенит» заплатил «Краснодару» за 20-летнюю Шубу
25 апреля
3
«Зенит» забрал у «Краснодара» 20-летнюю Шубу
24 апреля
10
Около стадиона «Краснодара» обнаружены фрагменты беспилотника
17 февраля
2
«Спартак» попытается перехватить у «Зенита» молодую Шубу
2025.11.29 17:44
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+