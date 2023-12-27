Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Новости команд
Все
Арис
АЕК
Оздоев спас ПАОК в матче с АЕКом
7 апреля, 23:19
0
Болельщики АЕКа вывесили баннер, посвященный жертвам теракта в «Крокусе»
1 апреля, 12:59
0
Шапи забил 5-й гол в чемпионате Греции
1 апреля, 08:06
1
Митай из «Локо»: «Фанаты угрожали нам переломать ноги»
27 марта, 18:37
5
Команда Шапи вышла в финал Кубка Греции впервые за 14 лет
6 марта, 23:13
0
Шапи забил 5-й гол в чемпионате Греции
1 апреля, 08:06
1
Команда Шапи вышла в финал Кубка Греции впервые за 14 лет
6 марта, 23:13
0
Агент Шапи рассказал об активации опции выкупа контракта «Арисом»
31 января, 12:11
0
Шапи забил в Греции четвертый гол за месяц
24 января, 22:31
2
«Арис» должен выкупить Шапи у «Краснодара»
23 января, 14:33
0
Оздоев спас ПАОК в матче с АЕКом
7 апреля, 23:19
0
Болельщики АЕКа вывесили баннер, посвященный жертвам теракта в «Крокусе»
1 апреля, 12:59
0
Митай из «Локо»: «Фанаты угрожали нам переломать ноги»
27 марта, 18:37
5
Двукратный победитель Лиги чемпионов хотел назначить Слуцкого
27 декабря 2023, 16:38
1
Лига Европы. «Арис» разгромно проиграл «Бетису», несмотря на гол Кокорина; «Аталанта» с Миранчуком победила «Штурм» и другие результаты
10 ноября 2023, 01:01
0
Больше новостей
Последние матчи
Все
Арис
АЕК
Греция. Суперлига, 4 тур
Арис
0 : 2
07.04.2024
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 4 тур
АЕК
2 : 2
07.04.2024
ПАОК
Греция. Суперлига, 5 тур
АЕК
2 : 0
14.04.2024
Арис
Греция. Суперлига, 6 тур
Арис
1 : 2
21.04.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 7 тур
Арис
1 : 1
24.04.2024
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Панатинаикос
0 : 1
28.04.2024
Арис
Греция. Суперлига, 7 тур
Арис
1 : 1
24.04.2024
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 6 тур
Арис
1 : 2
21.04.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 5 тур
АЕК
2 : 0
14.04.2024
Арис
Греция. Суперлига, 4 тур
Арис
0 : 2
07.04.2024
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 8 тур
ПАОК
3 : 2
28.04.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 7 тур
АЕК
3 : 0
24.04.2024
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 6 тур
Арис
1 : 2
21.04.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 5 тур
АЕК
2 : 0
14.04.2024
Арис
Греция. Суперлига, 4 тур
АЕК
2 : 2
07.04.2024
ПАОК

Арис - АЕК: обзор матча 21 апреля 2024

Арис
21.04.2024, воскресенье, 19:30
Греция. Суперлига, 6 тур
1 : 2
Матч завершен
Смотреть трансляцию
АЕК
38' Л. Морон
49' Д. Сидибе
84' Н. Амрабат
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Арис - АЕК
Матч завершен
Замена
Georgios Delizisis ️️️️➡️️ Линдсей Роуз
90' +3
87'
Замена
Константинос Галанопулос ️️️️➡️️ Нордин Амрабат
84'
ГОЛ! 1:2
Нордин Амрабат
Желтая карточка
Карим Ансарифард
82'
82'
Замена
Паоло Фернандес ️️️️➡️️ Джибриль Сидибе
82'
Замена
Роберт Любичич ️️️️➡️️ Стивен Цубер
Замена
Карим Ансарифард ️️️️➡️️ Лорен Морон
77'
Замена
Jean Jules Mvondo ️️️️➡️️ Владимир Дарида
77'
75'
Желтая карточка
Нордин Амрабат
71'
Замена
Серхио Араухо ️️️️➡️️ Дамьян Шиманьски
71'
Замена
Орбелин Пинеда ️️️️➡️️ Никлас Элиассон
Желтая карточка
Альваро Самора
67'
Замена
Giannis Fetfatzidis ️️️️➡️️ Ману Гарсия
64'
Желтая карточка
Линдсей Роуз
51'
49'
ГОЛ! 1:1
Джибриль Сидибе
Замена
Невен Джурасек ️️️️➡️️ Биргер Верстате
46'
Желтая карточка
Мартин Монтойя
40'
ГОЛ! 1:0
Лорен Морон
38'
35'
Желтая карточка
Дамьян Шиманьски
Желтая карточка
Биргер Верстате
24'
Желтая карточка
Валентино Фатторе
6'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арис
94
Лефтерис Хутесиотис
ВР
14
Якуб Брабец
(К) ЦЗ
92
Линдсей Роуз
ЦЗ
18
Валентино Фатторе
ПЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
28
Биргер Верстате
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
77
Michalis Panagidis
ЦП
6
Ману Гарсия
АП
12
Альваро Самора
ЛВ
80
Лорен Морон
ЦФ
Главный тренер
Апостолос Манциос
АЕК
30
Георгиос Атанасиадис
ВР
28
Эхсан Хаджусафи
ЛЗ
18
Александр Калленс
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
29
Джибриль Сидибе
ПЗ
10
Стивен Цубер
ЛП
19
Никлас Элиассон
ЛП
6
Йенс Йонссон
ОП
4
Дамьян Шиманьски
(К) ЦП
5
Нордин Амрабат
ЦФ
14
Эсекьель Понсе
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Арис
31
Konstantinos Kyriazis
ВР
4
Фабиано
ЦЗ
5
Georgios Delizisis
ЦЗ
22
Мозес Одубайо
ПЗ
20
Невен Джурасек
ОП
19
Giannis Fetfatzidis
ЦП
30
Jean Jules Mvondo
ЦП
11
Кике Саверио
ЛВ
17
Карим Ансарифард
ЦФ
АЕК
39
Панайотис Гинис
ВР
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
12
Лазарос Рота
ЦЗ
23
Роберт Любичич
ЦП
25
Константинос Галанопулос
ЦП
22
Паоло Фернандес
АП
13
Орбелин Пинеда
ЛВ
9
Том ван Верт
ЦФ
11
Серхио Араухо
ЦФ
4-3-2-1
94
Хутесиотис
18
Фатторе
14
Брабец
92
Роуз
33
Монтойя
28
Верстате
16
Дарида
77
12
Самора
6
Гарсия
80
Морон
4-1-3-2
30
Атанасиадис
29
Сидибе
18
Калленс
21
Вида
28
Хаджусафи
6
Йонссон
10
Цубер
4
Шиманьски
19
Элиассон
14
Понсе
5
Амрабат
92
Роуз
5
5
92
Роуз
28
Верстате
20
Джурасек
20
Джурасек
28
Верстате
6
Гарсия
19
19
6
Гарсия
16
Дарида
30
30
16
Дарида
80
Морон
17
Ансарифард
17
Ансарифард
80
Морон
10
Цубер
23
Любичич
23
Любичич
10
Цубер
5
Амрабат
25
Галанопулос
25
Галанопулос
5
Амрабат
29
Сидибе
22
Фернандес
22
Фернандес
29
Сидибе
19
Элиассон
13
Пинеда
13
Пинеда
19
Элиассон
4
Шиманьски
11
Араухо
11
Араухо
4
Шиманьски
Остались в запасе
Арис
АЕК
31
Konstantinos Kyriazis
ВР
4
Фабиано
ЦЗ
22
Мозес Одубайо
ПЗ
11
Кике Саверио
ЛВ
Главный тренер
Апостолос Манциос
39
Панайотис Гинис
ВР
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
12
Лазарос Рота
ЦЗ
9
Том ван Верт
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Остались в запасе
31
Konstantinos Kyriazis
ВР
4
Фабиано
ЦЗ
22
Мозес Одубайо
ПЗ
11
Кике Саверио
ЛВ
Остались в запасе
39
Панайотис Гинис
ВР
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
12
Лазарос Рота
ЦЗ
9
Том ван Верт
ЦФ
Главный тренер
Апостолос Манциос
Главный тренер
Матиас Алмейда
Статистика матча Арис - АЕК
6
2
Всего ударов по воротам
9
28
Удары в створ
4
12
Владение мячом %
37
63
Желтые карточки
6
2
Угловые удары
2
9
Нарушения
14
17
Офсайды
0
3
Количество передач
242
384
Сейвы
10
3
Точность передач %
63
79
Удары мимо ворот
3
13
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
4
21
Удары из-за пределов штрафной
5
7
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Christos Vergetis, Greece
Стадион:
Kleanthis Vikelides, Thessaloniki
Греция. Суперлига
Все
Текущие
Будущие
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
11.05.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 7 тур
ОФИ
- : -
11.05.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
11.05.2024
Кифисиас
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
- : -
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига. группа A, 5 тур, 5 тур
ПАОК
- : -
12.05.2024
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
11.05.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 7 тур
ОФИ
- : -
11.05.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
11.05.2024
Кифисиас
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
- : -
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига. группа A, 5 тур, 5 тур
ПАОК
- : -
12.05.2024
Олимпиакос
Россия
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+