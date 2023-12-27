Оздоев спас ПАОК в матче с АЕКом
Болельщики АЕКа вывесили баннер, посвященный жертвам теракта в «Крокусе»
Шапи забил 5-й гол в чемпионате Греции
Митай из «Локо»: «Фанаты угрожали нам переломать ноги»
Команда Шапи вышла в финал Кубка Греции впервые за 14 лет
Оздоев спас ПАОК в матче с АЕКом
Болельщики АЕКа вывесили баннер, посвященный жертвам теракта в «Крокусе»
Митай из «Локо»: «Фанаты угрожали нам переломать ноги»
Двукратный победитель Лиги чемпионов хотел назначить Слуцкого
Лига Европы. «Арис» разгромно проиграл «Бетису», несмотря на гол Кокорина; «Аталанта» с Миранчуком победила «Штурм» и другие результаты
Шапи забил 5-й гол в чемпионате Греции
Команда Шапи вышла в финал Кубка Греции впервые за 14 лет
Агент Шапи рассказал об активации опции выкупа контракта «Арисом»
Шапи забил в Греции четвертый гол за месяц
«Арис» должен выкупить Шапи у «Краснодара»