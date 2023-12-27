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АЕК
Арис
Оздоев спас ПАОК в матче с АЕКом
7 апреля, 23:19
0
Болельщики АЕКа вывесили баннер, посвященный жертвам теракта в «Крокусе»
1 апреля, 12:59
0
Шапи забил 5-й гол в чемпионате Греции
1 апреля, 08:06
1
Митай из «Локо»: «Фанаты угрожали нам переломать ноги»
27 марта, 18:37
5
Команда Шапи вышла в финал Кубка Греции впервые за 14 лет
6 марта, 23:13
0
Оздоев спас ПАОК в матче с АЕКом
7 апреля, 23:19
0
Болельщики АЕКа вывесили баннер, посвященный жертвам теракта в «Крокусе»
1 апреля, 12:59
0
Митай из «Локо»: «Фанаты угрожали нам переломать ноги»
27 марта, 18:37
5
Двукратный победитель Лиги чемпионов хотел назначить Слуцкого
27 декабря 2023, 16:38
1
Лига Европы. «Арис» разгромно проиграл «Бетису», несмотря на гол Кокорина; «Аталанта» с Миранчуком победила «Штурм» и другие результаты
10 ноября 2023, 01:01
0
Шапи забил 5-й гол в чемпионате Греции
1 апреля, 08:06
1
Команда Шапи вышла в финал Кубка Греции впервые за 14 лет
6 марта, 23:13
0
Агент Шапи рассказал об активации опции выкупа контракта «Арисом»
31 января, 12:11
0
Шапи забил в Греции четвертый гол за месяц
24 января, 22:31
2
«Арис» должен выкупить Шапи у «Краснодара»
23 января, 14:33
0
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Последние матчи
Все
АЕК
Арис
Греция. Суперлига, 4 тур
Арис
0 : 2
07.04.2024
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 4 тур
АЕК
2 : 2
07.04.2024
ПАОК
Греция. Суперлига, 5 тур
АЕК
2 : 0
14.04.2024
Арис
Греция. Суперлига, 6 тур
Арис
1 : 2
21.04.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 7 тур
Арис
1 : 1
24.04.2024
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
ПАОК
3 : 2
28.04.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 7 тур
АЕК
3 : 0
24.04.2024
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 6 тур
Арис
1 : 2
21.04.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 5 тур
АЕК
2 : 0
14.04.2024
Арис
Греция. Суперлига, 4 тур
АЕК
2 : 2
07.04.2024
ПАОК
Греция. Суперлига, 8 тур
Панатинаикос
0 : 1
28.04.2024
Арис
Греция. Суперлига, 7 тур
Арис
1 : 1
24.04.2024
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 6 тур
Арис
1 : 2
21.04.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 5 тур
АЕК
2 : 0
14.04.2024
Арис
Греция. Суперлига, 4 тур
Арис
0 : 2
07.04.2024
Панатинаикос

АЕК - Арис: обзор матча 14 апреля 2024

АЕК
14.04.2024, воскресенье, 20:30
Греция. Суперлига, 5 тур
2 : 0
Матч завершен
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Арис
9' Э. Понсе
14' Э. Понсе
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол АЕК - Арис
Матч завершен
86'
Желтая карточка
Мозес Одубайо
Замена
Паоло Фернандес ️️️️➡️️ Эсекьель Понсе
84'
Замена
Нордин Амрабат ️️️️➡️️ Никлас Элиассон
77'
Замена
Петрос Манталос ️️️️➡️️ Орбелин Пинеда
77'
75'
Замена
Фран Велес ️️️️➡️️ Карим Ансарифард
73'
Желтая карточка
Валентино Фатторе
Замена
Серхио Араухо ️️️️➡️️ Стивен Цубер
69'
Замена
Роберт Любичич ️️️️➡️️ Мият Гачинович
69'
64'
Замена
Лорен Морон ️️️️➡️️ Кике Саверио
64'
Замена
Ману Гарсия ️️️️➡️️ Giannis Fetfatzidis
Желтая карточка
Мият Гачинович
60'
49'
Желтая карточка
Якуб Брабец
46'
Замена
Валентино Фатторе ️️️️➡️️ Мартин Монтойя
46'
Замена
Владимир Дарида ️️️️➡️️ Jean Jules Mvondo
Желтая карточка
Александр Калленс
34'
20'
Желтая карточка
Кике Саверио
ГОЛ! 2:0
Эсекьель Понсе
14'
ГОЛ! 1:0
Эсекьель Понсе
9'
6'
Желтая карточка
Биргер Верстате
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕК
30
Георгиос Атанасиадис
ВР
28
Эхсан Хаджусафи
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
12
Лазарос Рота
ЦЗ
18
Александр Калленс
ЦЗ
19
Никлас Элиассон
ЛП
10
Стивен Цубер
(К) ЛП
6
Йенс Йонссон
ОП
8
Мият Гачинович
АП
13
Орбелин Пинеда
ЛВ
14
Эсекьель Понсе
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Арис
23
Julián Cuesta
(К) ВР
14
Якуб Брабец
ЦЗ
92
Линдсей Роуз
ЦЗ
22
Мозес Одубайо
ПЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
30
Jean Jules Mvondo
ЦП
77
Michalis Panagidis
ЦП
19
Giannis Fetfatzidis
ЦП
28
Биргер Верстате
ЦП
11
Кике Саверио
ЛВ
17
Карим Ансарифард
ЦФ
Главный тренер
Апостолос Манциос
АЕК
39
Панайотис Гинис
ВР
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
29
Джибриль Сидибе
ПЗ
25
Константинос Галанопулос
ЦП
20
Петрос Манталос
ЦП
23
Роберт Любичич
ЦП
22
Паоло Фернандес
АП
11
Серхио Араухо
ЦФ
5
Нордин Амрабат
ЦФ
Арис
94
Лефтерис Хутесиотис
ВР
44
Фран Велес
ЦЗ
18
Валентино Фатторе
ПЗ
20
Невен Джурасек
ОП
21
Рубен Пардо
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
6
Ману Гарсия
АП
12
Альваро Самора
ЛВ
80
Лорен Морон
ЦФ
4-1-2-2-1
30
Атанасиадис
28
Хаджусафи
12
Рота
18
Калленс
21
Вида
6
Йонссон
10
Цубер
19
Элиассон
13
Пинеда
8
Гачинович
14
Понсе
4-4-1-1
23
33
Монтойя
14
Брабец
92
Роуз
22
Одубайо
77
19
28
Верстате
30
11
Саверио
17
Ансарифард
13
Пинеда
20
Манталос
20
Манталос
13
Пинеда
8
Гачинович
23
Любичич
23
Любичич
8
Гачинович
14
Понсе
22
Фернандес
22
Фернандес
14
Понсе
10
Цубер
11
Араухо
11
Араухо
10
Цубер
19
Элиассон
5
Амрабат
5
Амрабат
19
Элиассон
17
Ансарифард
44
Фран Велес
44
Фран Велес
17
Ансарифард
33
Монтойя
18
Фатторе
18
Фатторе
33
Монтойя
30
16
Дарида
16
Дарида
30
19
6
Гарсия
6
Гарсия
19
11
Саверио
80
Морон
80
Морон
11
Саверио
Остались в запасе
АЕК
Арис
39
Панайотис Гинис
ВР
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
29
Джибриль Сидибе
ПЗ
25
Константинос Галанопулос
ЦП
Главный тренер
Матиас Алмейда
94
Лефтерис Хутесиотис
ВР
20
Невен Джурасек
ОП
21
Рубен Пардо
ЦП
12
Альваро Самора
ЛВ
Главный тренер
Апостолос Манциос
Остались в запасе
39
Панайотис Гинис
ВР
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
29
Джибриль Сидибе
ПЗ
25
Константинос Галанопулос
ЦП
Остались в запасе
94
Лефтерис Хутесиотис
ВР
20
Невен Джурасек
ОП
21
Рубен Пардо
ЦП
12
Альваро Самора
ЛВ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Главный тренер
Апостолос Манциос
Статистика матча АЕК - Арис
2
5
Всего ударов по воротам
17
6
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
69
31
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
4
2
Нарушения
21
17
Количество передач
616
279
Сейвы
2
6
Точность передач %
85
68
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
10
4
Удары из-за пределов штрафной
7
2
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Информация о матче
Главный судья:
Evangelos Manouchos, Greece
Стадион:
ОПАП Арена
Греция. Суперлига
Все
Текущие
Будущие
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
11.05.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 7 тур
ОФИ
- : -
11.05.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
11.05.2024
Кифисиас
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
- : -
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига. группа A, 5 тур, 5 тур
ПАОК
- : -
12.05.2024
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
11.05.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 7 тур
ОФИ
- : -
11.05.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
11.05.2024
Кифисиас
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
- : -
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига. группа A, 5 тур, 5 тур
ПАОК
- : -
12.05.2024
Олимпиакос
Россия
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