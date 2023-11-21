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Панатинаикос
ПАС Ламия
Шапи забил 5-й гол в чемпионате Греции
1 апреля, 08:06
1
Лодыгин: «Дам список игроков сборной России «Панатинаикосу», рассмотрим кого-нибудь»
19 марта, 08:28
0
Лодыгин рассказал, по чему скучает больше всего в Греции
18 марта, 14:14
0
Лодыгин ответил критикам своего возвращения в сборную России
18 марта, 10:25
2
Лодыгин рассказал о забавном разговоре с Карпиным
17 марта, 17:55
0
Лодыгин: «Дам список игроков сборной России «Панатинаикосу», рассмотрим кого-нибудь»
19 марта, 08:28
0
Лодыгин рассказал, по чему скучает больше всего в Греции
18 марта, 14:14
0
Лодыгин ответил критикам своего возвращения в сборную России
18 марта, 10:25
2
Лодыгин рассказал о забавном разговоре с Карпиным
17 марта, 17:55
0
Лодыгин сравнил сборную России со школой
17 марта, 13:51
0
Шапи забил 5-й гол в чемпионате Греции
1 апреля, 08:06
1
Дзагоев прокомментировал завершение карьеры в 33-летнем возрасте
21 ноября 2023, 14:41
1
⚡️ Дзагоев объявил о завершении карьеры в 33 года
21 ноября 2023, 14:02
7
Дзагоев хочет завершить карьеру после двух матчей за «ПАС Ламию»
21 ноября 2023, 00:18
1
Дзагоев дебютировал за «ПАС Ламию» – через три недели после перехода
20 октября 2023, 23:16
0
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Последние матчи
Все
Панатинаикос
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС Ламия
1 : 5
07.04.2024
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 4 тур
Арис
0 : 2
07.04.2024
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 5 тур
Панатинаикос
3 : 1
14.04.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
0 : 5
21.04.2024
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС Ламия
1 : 1
24.04.2024
ПАОК
Греция. Суперлига, 8 тур
Панатинаикос
0 : 1
28.04.2024
Арис
Греция. Суперлига, 7 тур
АЕК
3 : 0
24.04.2024
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
0 : 5
21.04.2024
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 5 тур
Панатинаикос
3 : 1
14.04.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 4 тур
Арис
0 : 2
07.04.2024
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
4 : 1
28.04.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС Ламия
1 : 1
24.04.2024
ПАОК
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
0 : 5
21.04.2024
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 5 тур
Панатинаикос
3 : 1
14.04.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС Ламия
1 : 5
07.04.2024
Олимпиакос

Панатинаикос - ПАС Ламия: обзор матча 14 апреля 2024

Панатинаикос
14.04.2024, воскресенье, 17:00
Греция. Суперлига, 5 тур
3 : 1
Матч завершен
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ПАС Ламия
18' А. Гнезда Черин
60' Бернард
87' Бернард
14' В. Сливка
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Панатинаикос - ПАС Ламия
Матч завершен
Замена
Беньямин Вербич ️️️️➡️️ Бернард
90' +2
Замена
Александер Еремеефф ️️️️➡️️ Фотис Иоаннидис
90'
Замена
Зека ️️️️➡️️ Адам Гнезда Черин
89'
Замена
Филип Джуричич ️️️️➡️️ Тасос Бакасетас
89'
ГОЛ! 3:1
Бернард
87'
75'
Желтая карточка
Theofanis Tzandaris
Замена
Себастьян Паласиос ️️️️➡️️ Андраж Шпорар
71'
71'
Замена
Калеб Станко ️️️️➡️️ Давид Симон
71'
Замена
Nikolaos Tsoukalos ️️️️➡️️ Кристофер Нуньес
69'
Желтая карточка
Давид Симон
ГОЛ! 2:1
Бернард
60'
58'
Желтая карточка
Алексей Кошелев
57'
Замена
Ставрос Василантонопулос ️️️️➡️️ Сотирис Цилулис
56'
Замена
Зоран Тошич ️️️️➡️️ Toshio Lake
55'
Замена
Сидклей ️️️️➡️️ Педру Амарал
44'
Желтая карточка
Adam Tzanetopoulos
ГОЛ! 1:1
Адам Гнезда Черин
18'
14'
ГОЛ! 0:1
Выкинтас Сливка
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панатинаикос
69
Бартломей Дронговски
ВР
94
Самет Акайдын
ЦЗ
21
Тин Едвай
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ПЗ
55
Виллиан Арао
ОП
16
Адам Гнезда Черин
ЦП
3
Хуанкар
ЦП
8
Тасос Бакасетас
АП
10
Бернард
ЛВ
7
Фотис Иоаннидис
(К) ЦФ
9
Андраж Шпорар
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
ПАС Ламия
55
Алексей Кошелев
ВР
24
Педру Амарал
ЛЗ
15
Давид Симон
ЦЗ
33
Георгиос Корнезос
ЦЗ
5
Adam Tzanetopoulos
(К) ЦЗ
14
Выкинтас Сливка
ЦП
6
Theofanis Tzandaris
ЦП
7
Кристофер Нуньес
АП
23
Сотирис Цилулис
ПВ
26
Toshio Lake
ЦФ
19
Flosard Malçi
ЦФ
Главный тренер
Леонидас Воколос
Панатинаикос
12
Юрий Лодыгин
ВР
2
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
52
Тонни Вилена
ЦП
6
Зека
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
77
Беньямин Вербич
ЛВ
34
Себастьян Паласиос
ПВ
11
Димитриос Лимниос
ПВ
29
Александер Еремеефф
ЦФ
ПАС Ламия
16
Сидклей
ЛЗ
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
94
Georgios Giannoutsos
ЦЗ
27
Калеб Станко
ОП
18
Зоран Тошич
ПВ
30
Vasilios Kontonikos
ЦФ
77
Alexandros Tereziou
ЦФ
45
Nikolaos Tsoukalos
ЦФ
17
Vasilios Chatziemmanouil
ЦФ
3-1-2-2-2
69
Дронговски
94
Акайдын
21
Едвай
27
Коцирас
55
Арао
16
Гнезда Черин
3
Хуанкар
10
Бернард
8
Бакасетас
9
Шпорар
7
Иоаннидис
4-2-2-2
55
Кошелев
15
Симон
33
Корнезос
5
24
Амарал
14
Сливка
6
23
Цилулис
7
Нуньес
19
26
16
Гнезда Черин
6
Зека
6
Зека
16
Гнезда Черин
8
Бакасетас
31
Джуричич
31
Джуричич
8
Бакасетас
10
Бернард
77
Вербич
77
Вербич
10
Бернард
9
Шпорар
34
Паласиос
34
Паласиос
9
Шпорар
7
Иоаннидис
29
Еремеефф
29
Еремеефф
7
Иоаннидис
24
Амарал
16
Сидклей
16
Сидклей
24
Амарал
23
Цилулис
2
Василантонопулос
2
Василантонопулос
23
Цилулис
15
Симон
27
Станко
27
Станко
15
Симон
26
18
Тошич
18
Тошич
26
7
Нуньес
45
45
7
Нуньес
Остались в запасе
Панатинаикос
ПАС Ламия
12
Юрий Лодыгин
ВР
2
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
52
Тонни Вилена
ЦП
11
Димитриос Лимниос
ПВ
Главный тренер
Фатих Терим
94
Georgios Giannoutsos
ЦЗ
30
Vasilios Kontonikos
ЦФ
77
Alexandros Tereziou
ЦФ
17
Vasilios Chatziemmanouil
ЦФ
Главный тренер
Леонидас Воколос
Остались в запасе
12
Юрий Лодыгин
ВР
2
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
52
Тонни Вилена
ЦП
11
Димитриос Лимниос
ПВ
Остались в запасе
94
Georgios Giannoutsos
ЦЗ
30
Vasilios Kontonikos
ЦФ
77
Alexandros Tereziou
ЦФ
17
Vasilios Chatziemmanouil
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Главный тренер
Леонидас Воколос
Статистика матча Панатинаикос - ПАС Ламия
4
Всего ударов по воротам
24
7
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
59
41
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
7
1
Нарушения
8
17
Офсайды
2
0
Количество передач
520
361
Сейвы
1
3
Точность передач %
86
80
Удары мимо ворот
9
4
Блокированные удары
8
1
Удары из пределов штрафной
15
2
Удары из-за пределов штрафной
9
5
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Информация о матче
Главный судья:
Anastasios Papapetrou, Greece
Стадион:
Апостолос Николаидис
Греция. Суперлига
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Текущие
Будущие
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
11.05.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 7 тур
ОФИ
- : -
11.05.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
11.05.2024
Кифисиас
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
- : -
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига. группа A, 5 тур, 5 тур
ПАОК
- : -
12.05.2024
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
11.05.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 7 тур
ОФИ
- : -
11.05.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
11.05.2024
Кифисиас
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
- : -
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига. группа A, 5 тур, 5 тур
ПАОК
- : -
12.05.2024
Олимпиакос
Россия
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