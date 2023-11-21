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ПАОК
ПАС Ламия
«ПАОК» – «Брюгге»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2024
18 апреля, 18:36
0
ПАОК – «Брюгге»: прогноз на матч 1/4 финала Лиги конференций, 18 апреля
18 апреля, 09:34
0
Результаты первых матчей 1/4 финала Лиги конференций
12 апреля, 00:12
0
«Брюгге» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2024
11 апреля, 09:46
0
«Брюгге» – ПАОК: прогноз на матч 1/4 финала Лиги конференций, 11 апреля
11 апреля, 09:07
0
«ПАОК» – «Брюгге»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2024
18 апреля, 18:36
0
ПАОК – «Брюгге»: прогноз на матч 1/4 финала Лиги конференций, 18 апреля
18 апреля, 09:34
0
Результаты первых матчей 1/4 финала Лиги конференций
12 апреля, 00:12
0
«Брюгге» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2024
11 апреля, 09:46
0
«Брюгге» – ПАОК: прогноз на матч 1/4 финала Лиги конференций, 11 апреля
11 апреля, 09:07
0
Шапи забил 5-й гол в чемпионате Греции
1 апреля, 08:06
1
Дзагоев прокомментировал завершение карьеры в 33-летнем возрасте
21 ноября 2023, 14:41
1
⚡️ Дзагоев объявил о завершении карьеры в 33 года
21 ноября 2023, 14:02
7
Дзагоев хочет завершить карьеру после двух матчей за «ПАС Ламию»
21 ноября 2023, 00:18
1
Дзагоев дебютировал за «ПАС Ламию» – через три недели после перехода
20 октября 2023, 23:16
0
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Последние матчи
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ПАОК
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС Ламия
1 : 5
07.04.2024
Олимпиакос
Лига конференций, 1/4 финала
Брюгге
1 : 0
11.04.2024
ПАОК
Греция. Суперлига, 5 тур
Панатинаикос
3 : 1
14.04.2024
ПАС Ламия
Лига конференций, 1/4 финала
ПАОК
0 : 2
18.04.2024
Брюгге
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
0 : 5
21.04.2024
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 8 тур
ПАОК
3 : 2
28.04.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС Ламия
1 : 1
24.04.2024
ПАОК
Греция. Суперлига, 6 тур
Олимпиакос
2 : 1
21.04.2024
ПАОК
Лига конференций, 1/4 финала
ПАОК
0 : 2
18.04.2024
Брюгге
Лига конференций, 1/4 финала
Брюгге
1 : 0
11.04.2024
ПАОК
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
4 : 1
28.04.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС Ламия
1 : 1
24.04.2024
ПАОК
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
0 : 5
21.04.2024
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 5 тур
Панатинаикос
3 : 1
14.04.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС Ламия
1 : 5
07.04.2024
Олимпиакос

ПАОК - ПАС Ламия: обзор матча 03 апреля 2024

ПАОК
03.04.2024, среда, 19:30
Греция. Суперлига, 3 тур
3 : 1
Матч завершен
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ПАС Ламия
45+1' Я. Михайлидис
70' Ш. Шваб
88' Ш. Шваб (П)
7' Р. Мартинес
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол ПАОК - ПАС Ламия
Матч завершен
90'
Замена
Ставрос Василантонопулос ️️️️➡️️ Theofanis Tzandaris
ГОЛ с пенальти! 3:1
Штефан Шваб
88'
87'
Замена
Зоран Тошич ️️️️➡️️ Рубен Мартинес
Замена
Жоан Састре ️️️️➡️️ Виейринья
81'
80'
Желтая карточка
Сотирис Цилулис
78'
Замена
Калеб Станко ️️️️➡️️ Toshio Lake
ГОЛ! 2:1
Штефан Шваб
70'
66'
Желтая карточка
Omar Santana
Замена
Штефан Шваб ️️️️➡️️ Магомед Оздоев
65'
59'
Желтая карточка
Adam Tzanetopoulos
Замена
Абдул Рахман Баба ️️️️➡️️ Рафа Соареш
46'
Замена
Суалихо Мейте ️️️️➡️️ Теохарис Циггарас
46'
Замена
Тайсон ️️️️➡️️ Кирил Десподов
46'
46'
Замена
Omar Santana ️️️️➡️️ Кристофер Нуньес
ГОЛ! 1:1
Яннис Михайлидис
45' +1
7'
ГОЛ! 0:1
Рубен Мартинес
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАОК
42
Доминик Котарски
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
20
Виейринья
(К) ЦЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
16
Томаш Кедзиора
ПЗ
6
Теохарис Циггарас
ЦП
27
Магомед Оздоев
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
7
Яннис Константелиас
АП
77
Кирил Десподов
ПВ
33
Мбвана Саматта
ЦФ
Главный тренер
Разван Луческу
ПАС Ламия
55
Алексей Кошелев
ВР
16
Сидклей
ЛЗ
5
Adam Tzanetopoulos
(К) ЦЗ
33
Георгиос Корнезос
ЦЗ
15
Давид Симон
ЦЗ
6
Theofanis Tzandaris
ЦП
14
Выкинтас Сливка
ЦП
7
Кристофер Нуньес
АП
11
Рубен Мартинес
ЛВ
23
Сотирис Цилулис
ПВ
26
Toshio Lake
ЦФ
Главный тренер
Леонидас Воколос
ПАОК
64
Христос Талихманидис
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
4
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
23
Жоан Састре
ПЗ
8
Суалихо Мейте
ЦП
10
Томас Мург
ЦП
22
Штефан Шваб
ЦП
71
Брэндон
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
ПАС Ламия
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
94
Georgios Giannoutsos
ЦЗ
27
Калеб Станко
ОП
21
Omar Santana
ЦП
18
Зоран Тошич
ПВ
30
Vasilios Kontonikos
ЦФ
17
Vasilios Chatziemmanouil
ЦФ
45
Nikolaos Tsoukalos
ЦФ
19
Flosard Malçi
ЦФ
4-3-2-1
42
Котарски
55
Соареш
20
Виейринья
5
Михайлидис
16
Кедзиора
6
Циггарас
27
Оздоев
14
Живкович
7
Константелиас
77
Десподов
33
Саматта
4-2-3-1
55
Кошелев
5
33
Корнезос
15
Симон
16
Сидклей
6
14
Сливка
23
Цилулис
7
Нуньес
11
Мартинес
26
55
Соареш
21
Баба
21
Баба
55
Соареш
20
Виейринья
23
Састре
23
Састре
20
Виейринья
6
Циггарас
8
Мейте
8
Мейте
6
Циггарас
27
Оздоев
22
Шваб
22
Шваб
27
Оздоев
77
Десподов
11
Тайсон
11
Тайсон
77
Десподов
6
2
Василантонопулос
2
Василантонопулос
6
26
27
Станко
27
Станко
26
7
Нуньес
21
21
7
Нуньес
11
Мартинес
18
Тошич
18
Тошич
11
Мартинес
Остались в запасе
ПАОК
ПАС Ламия
64
Христос Талихманидис
ВР
4
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
10
Томас Мург
ЦП
71
Брэндон
ЦФ
Главный тренер
Разван Луческу
94
Georgios Giannoutsos
ЦЗ
30
Vasilios Kontonikos
ЦФ
17
Vasilios Chatziemmanouil
ЦФ
45
Nikolaos Tsoukalos
ЦФ
19
Flosard Malçi
ЦФ
Главный тренер
Леонидас Воколос
Остались в запасе
64
Христос Талихманидис
ВР
4
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
10
Томас Мург
ЦП
71
Брэндон
ЦФ
Остались в запасе
94
Georgios Giannoutsos
ЦЗ
30
Vasilios Kontonikos
ЦФ
17
Vasilios Chatziemmanouil
ЦФ
45
Nikolaos Tsoukalos
ЦФ
19
Flosard Malçi
ЦФ
Главный тренер
Разван Луческу
Главный тренер
Леонидас Воколос
Статистика матча ПАОК - ПАС Ламия
3
Всего ударов по воротам
16
6
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
75
25
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
13
3
Нарушения
4
17
Офсайды
2
3
Количество передач
636
218
Сейвы
0
3
Точность передач %
85
67
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
11
3
Удары из-за пределов штрафной
5
3
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Информация о матче
Главный судья:
Alexandros Katsikogiannis, Greece
Стадион:
Тумба
Греция. Суперлига
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Текущие
Будущие
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
11.05.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 7 тур
ОФИ
- : -
11.05.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
11.05.2024
Кифисиас
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
- : -
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига. группа A, 5 тур, 5 тур
ПАОК
- : -
12.05.2024
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
11.05.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 7 тур
ОФИ
- : -
11.05.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
11.05.2024
Кифисиас
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
- : -
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига. группа A, 5 тур, 5 тур
ПАОК
- : -
12.05.2024
Олимпиакос
Россия
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