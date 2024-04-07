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Олимпиакос
Арис
Определен победитель молодежной Лиги чемпионов
22 апреля, 22:06
0
Определились полуфинальные пары Лиги конференций
19 апреля, 01:03
1
«Фенербахче» – «Олимпиакос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2024
18 апреля, 10:16
0
«Фенербахче» – «Олимпиакос»: прогноз на матч 1/4 финала Лиги конференций, 18 апреля
18 апреля, 09:32
0
Результаты первых матчей 1/4 финала Лиги конференций
12 апреля, 00:12
0
Определен победитель молодежной Лиги чемпионов
22 апреля, 22:06
0
Определились полуфинальные пары Лиги конференций
19 апреля, 01:03
1
«Фенербахче» – «Олимпиакос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2024
18 апреля, 10:16
0
«Фенербахче» – «Олимпиакос»: прогноз на матч 1/4 финала Лиги конференций, 18 апреля
18 апреля, 09:32
0
Результаты первых матчей 1/4 финала Лиги конференций
12 апреля, 00:12
0
Шапи забил 5-й гол в чемпионате Греции
1 апреля, 08:06
1
Команда Шапи вышла в финал Кубка Греции впервые за 14 лет
6 марта, 23:13
0
Агент Шапи рассказал об активации опции выкупа контракта «Арисом»
31 января, 12:11
0
Шапи забил в Греции четвертый гол за месяц
24 января, 22:31
2
«Арис» должен выкупить Шапи у «Краснодара»
23 января, 14:33
0
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Последние матчи
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Олимпиакос
Арис
Греция. Суперлига, 4 тур
Арис
0 : 2
07.04.2024
Панатинаикос
Лига конференций, 1/4 финала
Олимпиакос
3 : 2
11.04.2024
Фенербахче
Греция. Суперлига, 5 тур
АЕК
2 : 0
14.04.2024
Арис
Лига конференций, 1/4 финала
Фенербахче
1 : 0
18.04.2024
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 6 тур
Арис
1 : 2
21.04.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
4 : 1
28.04.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
Арис
1 : 1
24.04.2024
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 6 тур
Олимпиакос
2 : 1
21.04.2024
ПАОК
Лига конференций, 1/4 финала
Фенербахче
1 : 0
18.04.2024
Олимпиакос
Лига конференций, 1/4 финала
Олимпиакос
3 : 2
11.04.2024
Фенербахче
Греция. Суперлига, 8 тур
Панатинаикос
0 : 1
28.04.2024
Арис
Греция. Суперлига, 7 тур
Арис
1 : 1
24.04.2024
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 6 тур
Арис
1 : 2
21.04.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 5 тур
АЕК
2 : 0
14.04.2024
Арис
Греция. Суперлига, 4 тур
Арис
0 : 2
07.04.2024
Панатинаикос

Олимпиакос - Арис: обзор матча 03 апреля 2024

Олимпиакос
03.04.2024, среда, 19:00
Греция. Суперлига, 3 тур
3 : 0
Матч завершен
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Арис
6' А. Эль-Кааби
60' Д. Поденсе
89' Ж. Карвалью
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Олимпиакос - Арис
Матч завершен
ГОЛ! 3:0
Жоао Карвалью
89'
Замена
Куини ️️️️➡️️ Родиней
86'
Замена
Юссеф Эль-Араби ️️️️➡️️ Аюб Эль-Кааби
82'
Замена
Жоао Карвалью ️️️️➡️️ Стеван Йоветич
82'
78'
Замена
Giannis Fetfatzidis ️️️️➡️️ Магомед-Шапи Сулейманов
Замена
Желсон Мартиньш ️️️️➡️️ Даниэль Поденсе
72'
Желтая карточка
Даниэль Поденсе
71'
Замена
Георгиос Масурас ️️️️➡️️ Константинос Фортунис
71'
67'
Замена
Карим Ансарифард ️️️️➡️️ Лорен Морон
ГОЛ! 2:0
Даниэль Поденсе
60'
Желтая карточка
Сантьяго Хецце
57'
46'
Замена
Фабиано ️️️️➡️️ Линдсей Роуз
46'
Замена
Альваро Самора ️️️️➡️️ Кике Саверио
46'
Замена
Ману Гарсия ️️️️➡️️ Jean Jules Mvondo
44'
Желтая карточка
Jean Jules Mvondo
Пенальти не реализован
Аюб Эль-Кааби
41'
39'
Желтая карточка
Якуб Брабец
ГОЛ! 1:0
Аюб Эль-Кааби
6'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
88
Константинос Цолакис
ВР
27
Омар Ричардс
ЛЗ
16
Давид Кармо
ЦЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
32
Сантьяго Хецце
ОП
6
Шикинью
АП
7
Константинос Фортунис
(К) АП
9
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
22
Стеван Йоветич
ЦФ
56
Даниэль Поденсе
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Арис
23
Julián Cuesta
(К) ВР
14
Якуб Брабец
ЦЗ
92
Линдсей Роуз
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
22
Мозес Одубайо
ПЗ
16
Владимир Дарида
ЦП
28
Биргер Верстате
ЦП
30
Jean Jules Mvondo
ЦП
11
Кике Саверио
ЛВ
80
Лорен Морон
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Главный тренер
Апостолос Манциос
Олимпиакос
1
Александрос Пасхалакис
ВР
14
Рубен Везо
ЦЗ
36
Нельсон Эбби
ЦЗ
18
Куини
ПЗ
8
Висенте Иборра
ЦП
20
Жоао Карвалью
АП
19
Георгиос Масурас
ЛВ
10
Желсон Мартиньш
ПВ
11
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Арис
94
Лефтерис Хутесиотис
ВР
3
Франко Феррари
ЛЗ
4
Фабиано
ЦЗ
20
Невен Джурасек
ОП
21
Рубен Пардо
ЦП
19
Giannis Fetfatzidis
ЦП
6
Ману Гарсия
АП
12
Альваро Самора
ЛВ
17
Карим Ансарифард
ЦФ
4-1-2-3
88
Цолакис
27
Ричардс
16
Кармо
45
Рецос
23
Родиней
32
Хецце
7
Фортунис
6
Шикинью
56
Поденсе
22
Йоветич
9
Эль-Кааби
4-3-1-2
23
22
Одубайо
14
Брабец
92
Роуз
33
Монтойя
16
Дарида
28
Верстате
30
11
Саверио
93
Сулейманов
80
Морон
23
Родиней
18
Куини
18
Куини
23
Родиней
22
Йоветич
20
Карвалью
20
Карвалью
22
Йоветич
7
Фортунис
19
Масурас
19
Масурас
7
Фортунис
56
Поденсе
10
Мартиньш
10
Мартиньш
56
Поденсе
9
Эль-Кааби
11
Эль-Араби
11
Эль-Араби
9
Эль-Кааби
92
Роуз
4
Фабиано
4
Фабиано
92
Роуз
93
Сулейманов
19
19
93
Сулейманов
30
6
Гарсия
6
Гарсия
30
11
Саверио
12
Самора
12
Самора
11
Саверио
80
Морон
17
Ансарифард
17
Ансарифард
80
Морон
Остались в запасе
Олимпиакос
Арис
1
Александрос Пасхалакис
ВР
14
Рубен Везо
ЦЗ
36
Нельсон Эбби
ЦЗ
8
Висенте Иборра
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
94
Лефтерис Хутесиотис
ВР
3
Франко Феррари
ЛЗ
20
Невен Джурасек
ОП
21
Рубен Пардо
ЦП
Главный тренер
Апостолос Манциос
Остались в запасе
1
Александрос Пасхалакис
ВР
14
Рубен Везо
ЦЗ
36
Нельсон Эбби
ЦЗ
8
Висенте Иборра
ЦП
Остались в запасе
94
Лефтерис Хутесиотис
ВР
3
Франко Феррари
ЛЗ
20
Невен Джурасек
ОП
21
Рубен Пардо
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Апостолос Манциос
Статистика матча Олимпиакос - Арис
2
2
Всего ударов по воротам
20
6
Удары в створ
9
0
Владение мячом %
54
46
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
9
0
Нарушения
11
6
Офсайды
4
1
Количество передач
496
442
Сейвы
0
6
Точность передач %
86
81
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
8
1
Удары из пределов штрафной
12
2
Удары из-за пределов штрафной
8
4
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Информация о матче
Главный судья:
Эрик Ваттеллье
Стадион:
Георгиос Караискакис
Греция. Суперлига
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Атромитос
- : -
11.05.2024
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Греция. Суперлига, 7 тур
ОФИ
- : -
11.05.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
11.05.2024
Кифисиас
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
- : -
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига. группа A, 5 тур, 5 тур
ПАОК
- : -
12.05.2024
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
11.05.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 7 тур
ОФИ
- : -
11.05.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
11.05.2024
Кифисиас
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
- : -
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига. группа A, 5 тур, 5 тур
ПАОК
- : -
12.05.2024
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Россия
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