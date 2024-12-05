Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Крузейро - Палмейрас
Крузейро - Палмейрас: обзор матча 05 декабря 2024
Крузейро
05.12.2024, четверг, 03:30
Бразилия. Серия А, 37 тур
1 : 2
Завершен
Палмейрас
52'
М. Перейра
61'
Маурисио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Крузейро - Палмейрас
80'
Замена
Лазаро
️️️️
Р. Вейга
76'
Замена
К. Паулиста
️️️️
Вандерлан
Желтая карточка
А. Пайшао
72'
Желтая карточка
З. Ивалдо
68'
61'
ГОЛ! 1:1!
Маурисио
Пас отдал
Р. Риос
57'
Замена
Майке
️️️️
А. Гиай
57'
Замена
Маурисио
️️️️
Ф. Андерсон
Желтая карточка
Марлон
56'
ГОЛ! 1:0!
М. Перейра
Пас отдал
Марлон
52'
46'
Замена
Г. Менино
️️️️
А. Морено
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крузейро
1
Кассио
ВР
23
Марлон
ЛЗ
43
Жоао Марсело
ЦЗ
27
Зе Ивалдо
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
16
Лукас Силва
(К)
ОП
17
Рамиро
ЦП
5
Japa
ЦП
32
Lautaro Díaz
ЦП
10
Матеус Перейра
АП
27
Габриэль Верон
ПВ
Главный тренер
Пауло Аутуори
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
22
Витор Рейс
ЦЗ
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
4
Агустин Гиай
ЦП
6
Анибал Морено
ЦП
5
Ричард Риос
ЦП
23
Рафаэль Вейга
(К)
АП
41
Эстевао
ЦФ
42
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Крузейро
41
Léo Aragão
ВР
98
Андерсон Пайшао
ВР
16
Кайки Бруно
ЦЗ
34
Jonathan Jesus
ЦЗ
52
Весли
ЦЗ
16
F. Peralta
ЦП
22
Vitinho
ЦП
43
Weverton
ЦФ
70
Kaique Kenji
ЦФ
19
Tevis Gabriel
ЦФ
Палмейрас
14
Марсело Ломба
ВР
38
Кайо Паулиста
ЛЗ
5
Навес
ЦЗ
12
Майке
ПЗ
33
Рони
ЛВ
17
Лазаро
ЛВ
92
Дуду
ЛВ
5
Фабиньо
ОП
25
Габриэль Менино
ЦП
93
Зе Рафаэль
ЦП
19
Rômulo
ЦП
18
Маурисио
АП
4-1-3-2
1
Кассио
23
Марлон
43
Марсело
27
Зе Ивалдо
12
Вилльям
16
Силва
17
Рамиро
5
32
10
Перейра
27
Верон
3-3-2-2
1
Вевертон
22
Рейс
26
Серкейра
12
Вандерлан
4
Гиай
6
Морено
5
Риос
23
Вейга
7
Андерсон
42
Лопес
41
Эстевао
12
Вандерлан
38
Паулиста
38
Паулиста
12
Вандерлан
4
Гиай
12
Майке
12
Майке
4
Гиай
6
Морено
25
Менино
25
Менино
6
Морено
7
Андерсон
18
Маурисио
18
Маурисио
7
Андерсон
23
Вейга
17
Лазаро
17
Лазаро
23
Вейга
Остались в запасе
Крузейро
Палмейрас
41
Léo Aragão
ВР
98
Андерсон Пайшао
ВР
16
Кайки Бруно
ЦЗ
34
Jonathan Jesus
ЦЗ
52
Весли
ЦЗ
16
F. Peralta
ЦП
22
Vitinho
ЦП
43
Weverton
ЦФ
70
Kaique Kenji
ЦФ
19
Tevis Gabriel
ЦФ
Главный тренер
Пауло Аутуори
14
Марсело Ломба
ВР
5
Навес
ЦЗ
5
Фабиньо
ОП
93
Зе Рафаэль
ЦП
19
Rômulo
ЦП
33
Рони
ЛВ
92
Дуду
ЛВ
Главный тренер
Абель Феррейра
Остались в запасе
41
Léo Aragão
ВР
98
Андерсон Пайшао
ВР
16
Кайки Бруно
ЦЗ
34
Jonathan Jesus
ЦЗ
52
Весли
ЦЗ
16
F. Peralta
ЦП
22
Vitinho
ЦП
43
Weverton
ЦФ
70
Kaique Kenji
ЦФ
19
Tevis Gabriel
ЦФ
Остались в запасе
14
Марсело Ломба
ВР
5
Навес
ЦЗ
5
Фабиньо
ОП
93
Зе Рафаэль
ЦП
19
Rômulo
ЦП
33
Рони
ЛВ
92
Дуду
ЛВ
Главный тренер
Пауло Аутуори
Главный тренер
Абель Феррейра
Статистика матча Крузейро - Палмейрас
3
Всего ударов по воротам
9
31
Удары в створ
3
12
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
7
6
Нарушения
14
13
Офсайды
1
0
Количество передач
414
486
Сейвы
9
2
Точность передач %
84
87
Удары мимо ворот
5
10
Блокированные удары
1
9
Удары из пределов штрафной
5
19
Удары из-за пределов штрафной
4
12
xG (ожидаемые голы)
0.62
2.97
Матчи команд
Крузейро
Бразилия. Серия А, 38 тур
Крузейро
- : -
03.12.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
0 : 1
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
22.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 38 тур
Палмейрас
- : -
03.12.2026
Коритиба
Кубок Либертадорес, Финал
Палмейрас
1 : 0
28.11.2026
Эстудиантес
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
3 : 0
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Информация о матче
Главный судья:
Андерсон Даронко
Стадион:
Минейран
Новости команд
Все
Крузейро
Палмейрас
3 экс-игрока РПЛ победили в Кубке Либертадорес
Вчера, 17:59
«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
25 ноября
1
Серия A: шансы «Шапекоэнсе» и «Крузейро» на победу в матче 36-го тура
21 ноября
Серия A: шансы «Палмейраса» и «Фламенго» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Крузейро» и «Палмейраса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
Серия A: шансы «Шапекоэнсе» и «Крузейро» на победу в матче 36-го тура
21 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Крузейро» и «Палмейраса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
Серия A: шансы «Крузейро» и «Баии» на победу в матче 34 тура
5 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Атлетико Минейро» и «Крузейро» на победу в матче 33-го тура
29 октября
Серия A: шансы «Крузейро» и «Ремо» на победу в матче 32-го тура
23 октября
3 экс-игрока РПЛ победили в Кубке Либертадорес
Вчера, 17:59
«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
25 ноября
1
Серия A: шансы «Палмейраса» и «Фламенго» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Крузейро» и «Палмейраса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
Серия A: шансы «Палмейраса» и «Ремо» на победу в матче 34 тура
5 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+