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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Ботафого - Коринтианс
Ботафого - Коринтианс: обзор матча 15 сентября 2024
Ботафого
15.09.2024, воскресенье, 03:00
Бразилия. Серия А, 26 тур
2 : 1
Завершен
Коринтианс
39'
Л. Энрике
67'
Т. Алмада
63'
Р. Гарро (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ботафого - Коринтианс
90'
+9
Желтая карточка
А. Рамальо
90'
Желтая карточка
М. Биду
84'
Замена
И. Коронадо
️️️️
Х. Мартинес
82'
Замена
П. Рауль
️️️️
А. Ромеро
Замена
Аллан
️️️️
А. Барбоза
80'
Замена
Ч. Че
️️️️
Д. Саварино
80'
Замена
А. Теллес
️️️️
Маршал
75'
75'
Замена
А. Каррильо
️️️️
Раниэле
Замена
Тикиньо
️️️️
Л. Энрике
69'
Замена
М. Понте
️️️️
Витиньо
69'
ГОЛ! 2:1!
Т. Алмада
67'
63'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Р. Гарро
Желтая карточка
М. Фрейтас
61'
46'
Замена
Э. Эрнандес
️️️️
Каэтано
46'
Замена
Б. Бидон
️️️️
Т. Магно
43'
Пенальти не реализован!
А. Ромеро
ГОЛ! 1:0!
Л. Энрике
Пас отдал
Д. Саварино
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ботафого
12
Джон
ВР
21
Маршал
ЛЗ
15
Баштуш
ЦЗ
2
Александр Барбоза
ЦЗ
2
Витиньо
ПЗ
15
Данило
ОП
17
Марлон Фрейтас
(К)
ОП
11
Джефферсон Саварино
ЦП
23
Тиаго Алмада
АП
11
Луис Энрике
ПВ
11
Игор Жезус
ЦФ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Коринтианс
1
Уго Соуза
ВР
21
Матеус Биду
ЛЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
16
Каэтано
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
11
Анхел Ромеро
(К)
ЛВ
11
Таллес Магно
ЛВ
70
Хосе Мартинес
ОП
14
Раниэле
ОП
8
Родриго Гарро
ЦП
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Ботафого
25
Роберто Фернандес
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
34
Адриэлсон
ЦЗ
5
Лукас Халтер
ЦЗ
4
Матео Понте
ПЗ
11
Матеус Мартинс
ЛВ
25
Аллан
ЦП
10
Оскар Ромеро
ЦП
18
Kauê
ЦП
3
Че Че
ЦП
99
Carlos Alberto
ЦФ
9
Тикиньо
ЦФ
Коринтианс
33
Матеус Донелли
ВР
46
Уго Фариас
ЛЗ
23
Фагнер
ЦЗ
41
Ренато Сантос
ЦЗ
7
Брено Бидон
ЦП
37
Райан
ЦП
77
Игор Коронадо
АП
19
Андре Каррильо
ПВ
7
Педро Энрике
ЦФ
18
Педро Рауль
ЦФ
23
Гиоване
ЦФ
23
Эктор Эрнандес
ЦФ
4-2-1-2-1
12
Джон
21
Маршал
15
Баштуш
2
Барбоза
2
Витиньо
15
Данило
17
Фрейтас
11
Саварино
23
Алмада
11
Энрике
11
Жезус
3-4-1-2
1
Соуза
5
Рамальо
13
Энрике
16
Каэтано
2
Матеузиньо
70
Мартинес
14
Раниэле
21
Биду
8
Гарро
11
Ромеро
11
Магно
21
Маршал
13
Теллес
13
Теллес
21
Маршал
2
Витиньо
4
Понте
4
Понте
2
Витиньо
2
Барбоза
25
Аллан
25
Аллан
2
Барбоза
11
Саварино
3
Че Че
3
Че Че
11
Саварино
11
Энрике
9
Тикиньо
9
Тикиньо
11
Энрике
11
Магно
7
Бидон
7
Бидон
11
Магно
70
Мартинес
77
Коронадо
77
Коронадо
70
Мартинес
14
Раниэле
19
Каррильо
19
Каррильо
14
Раниэле
11
Ромеро
18
Рауль
18
Рауль
11
Ромеро
16
Каэтано
23
Эрнандес
23
Эрнандес
16
Каэтано
Остались в запасе
Ботафого
Коринтианс
25
Роберто Фернандес
ВР
34
Адриэлсон
ЦЗ
5
Лукас Халтер
ЦЗ
10
Оскар Ромеро
ЦП
18
Kauê
ЦП
11
Матеус Мартинс
ЛВ
99
Carlos Alberto
ЦФ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
33
Матеус Донелли
ВР
46
Уго Фариас
ЛЗ
23
Фагнер
ЦЗ
41
Ренато Сантос
ЦЗ
37
Райан
ЦП
7
Педро Энрике
ЦФ
23
Гиоване
ЦФ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Остались в запасе
25
Роберто Фернандес
ВР
34
Адриэлсон
ЦЗ
5
Лукас Халтер
ЦЗ
10
Оскар Ромеро
ЦП
18
Kauê
ЦП
11
Матеус Мартинс
ЛВ
99
Carlos Alberto
ЦФ
Остались в запасе
33
Матеус Донелли
ВР
46
Уго Фариас
ЛЗ
23
Фагнер
ЦЗ
41
Ренато Сантос
ЦЗ
37
Райан
ЦП
7
Педро Энрике
ЦФ
23
Гиоване
ЦФ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Статистика матча Ботафого - Коринтианс
1
2
Всего ударов по воротам
21
12
Удары в створ
10
2
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
6
3
Нарушения
12
7
Офсайды
0
1
Количество передач
528
388
Сейвы
1
8
Точность передач %
86
83
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
7
3
Удары из пределов штрафной
12
8
Удары из-за пределов штрафной
9
4
xG (ожидаемые голы)
2.3
1.98
Матчи команд
Ботафого
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
1 : 2
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
1 : 2
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
- : -
30.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Информация о матче
Главный судья:
Андерсон Даронко
Стадион:
Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro
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