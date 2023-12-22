Агент подтвердил интерес ЦСКА к бразильскому защитнику
ЦСКА: австрийский офис «Ред Булл» заблокировал трансфер Капишабы
Трансфер Капишабы в ЦСКА сорвался: «Ред Булл» наложил вето из-за ситуации на Украине
ЦСКА в шаге от подписания бразильца на замену Зайнутдинову: в четверг он прибудет в Москву
ЦСКА близок к покупке бразильского защитника за 6 миллионов
Роша нашел новую команду после ухода из «Спартака»
Агент подтвердил интерес ЦСКА к бразильскому защитнику
ЦСКА: австрийский офис «Ред Булл» заблокировал трансфер Капишабы
Трансфер Капишабы в ЦСКА сорвался: «Ред Булл» наложил вето из-за ситуации на Украине
ЦСКА в шаге от подписания бразильца на замену Зайнутдинову: в четверг он прибудет в Москву
ЦСКА близок к покупке бразильского защитника за 6 миллионов