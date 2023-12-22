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Форталеза
Брагантино
Агент подтвердил интерес ЦСКА к бразильскому защитнику
22 декабря 2023, 22:46
0
ЦСКА: австрийский офис «Ред Булл» заблокировал трансфер Капишабы
31 августа 2023, 17:27
4
Трансфер Капишабы в ЦСКА сорвался: «Ред Булл» наложил вето из-за ситуации на Украине
31 августа 2023, 15:44
4
ЦСКА в шаге от подписания бразильца на замену Зайнутдинову: в четверг он прибудет в Москву
28 августа 2023, 18:14
4
ЦСКА близок к покупке бразильского защитника за 6 миллионов
28 августа 2023, 08:59
1
Роша нашел новую команду после ухода из «Спартака»
11 августа 2022, 17:28
6
Агент подтвердил интерес ЦСКА к бразильскому защитнику
22 декабря 2023, 22:46
0
ЦСКА: австрийский офис «Ред Булл» заблокировал трансфер Капишабы
31 августа 2023, 17:27
4
Трансфер Капишабы в ЦСКА сорвался: «Ред Булл» наложил вето из-за ситуации на Украине
31 августа 2023, 15:44
4
ЦСКА в шаге от подписания бразильца на замену Зайнутдинову: в четверг он прибудет в Москву
28 августа 2023, 18:14
4
ЦСКА близок к покупке бразильского защитника за 6 миллионов
28 августа 2023, 08:59
1
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Последние матчи
Все
Форталеза
Брагантино
Бразилия. Серия А, 1 тур
Сан-Паулу
1 : 2
14.04.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 1 тур
Флуминенсе
2 : 2
14.04.2024
Брагантино
Бразилия. Серия А, 2 тур
Брагантино
2 : 1
18.04.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 2 тур
Форталеза
1 : 1
18.04.2024
Крузейро
Бразилия. Серия А, 3 тур
Крисиума
0 : 0
20.04.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 4 тур
Форталеза
1 : 1
29.04.2024
Брагантино
Копа Судамерикана, 3 тур
Форталеза
4 : 2
26.04.2024
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 3 тур
Крисиума
0 : 0
20.04.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 2 тур
Форталеза
1 : 1
18.04.2024
Крузейро
Бразилия. Серия А, 1 тур
Сан-Паулу
1 : 2
14.04.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 4 тур
Форталеза
1 : 1
29.04.2024
Брагантино
Копа Судамерикана, 3 тур
Брагантино
2 : 1
25.04.2024
Спортиво Лукеньо
Бразилия. Серия А, 3 тур
Брагантино
1 : 0
21.04.2024
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 2 тур
Брагантино
2 : 1
18.04.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 1 тур
Флуминенсе
2 : 2
14.04.2024
Брагантино

Форталеза - Брагантино: обзор матча 29 апреля 2024

Форталеза
29.04.2024, понедельник, 00:30
Бразилия. Серия А, 4 тур
1 : 1
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Брагантино
40' Э. Саша
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Форталеза - Брагантино
Матч завершен
Замена
Яго Пикачу ️️️️➡️️ Мариньо
85'
76'
Замена
Ignacio Laquintana ️️️️➡️️ Витиньо
76'
Замена
Лукас Кунья ️️️️➡️️ Рамирес
76'
Замена
Хелиньо ️️️️➡️️ Эдуардо Саша
Замена
Hércules ️️️️➡️️ Lucas Sasha
70'
63'
Замена
Линкольн ️️️️➡️️ Жадсом Силва
Замена
Бруно Пачеко ️️️️➡️️ Фелипе Джонатан
59'
Замена
Мойзес ️️️️➡️️ Брено Лопес
59'
Желтая карточка
Pedro Augusto
58'
46'
Замена
Эдуардо Сантос ️️️️➡️️ Жуниньо Капишаба
40'
ГОЛ! 0:1
Эдуардо Саша
16'
Желтая карточка
Жуниньо Капишаба
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Форталеза
36
Фелипе Джонатан
ЛЗ
4
Тити
ЦЗ
2
Тинга
(К) ЦЗ
19
Эмануэль Бритес
ПЗ
28
Pedro Augusto
ЦП
88
Lucas Sasha
ЦП
26
Брено Лопес
ПВ
11
Мариньо
ПВ
1
João Ricardo
ЦФ
79
Renato Kayzer
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Брагантино
1
Клейтон
(К) ВР
36
Луан Кандидо
ЛЗ
29
Жуниньо Капишаба
ЛЗ
45
Натан Мендес
ПЗ
5
Жадсом Силва
ОП
7
Рамирес
ЦП
22
Густавиньо
АП
30
Генри Москера
ЛВ
28
Витиньо
ЛВ
19
Эдуардо Саша
ЦФ
Главный тренер
Педру Кайшинья
Форталеза
23
Сантос
ВР
6
Бруно Пачеко
ЛЗ
17
Зе Велисон
ОП
16
Матеус Россетто
ЦП
35
Hércules
ЦП
39
Imanol Machuca
ЦП
8
Эммануэль Мартинес
АП
22
Яго Пикачу
ПП
21
Мойзес
ЛВ
7
T. Pochettino
ЦФ
9
Хуан Мартин Лусеро
ЦФ
Брагантино
40
Лукао
ВР
31
Гилерме
ЛЗ
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
39
Douglas Mendes
ЦЗ
4
Лукас Кунья
ЦЗ
35
Матеус Фернандес
ЦП
33
Ignacio Laquintana
ЦП
21
Talisson
ЦП
17
Бруниньо
АП
10
Линкольн
АП
11
Хелиньо
ПВ
18
Тиаго Борбас
ЦФ
4-2-2-2
36
Джонатан
4
Тити
2
Тинга
19
Бритес
28
88
26
Лопес
11
Мариньо
79
1
3-1-1-3-1
1
Клейтон
45
Мендес
36
Кандидо
29
Капишаба
5
Силва
7
Рамирес
30
Москера
22
Густавиньо
28
Витиньо
19
Саша
36
Джонатан
6
Пачеко
6
Пачеко
36
Джонатан
88
35
35
88
11
Мариньо
22
Пикачу
22
Пикачу
11
Мариньо
26
Лопес
21
Мойзес
21
Мойзес
26
Лопес
29
Капишаба
3
Сантос
3
Сантос
29
Капишаба
7
Рамирес
4
Кунья
4
Кунья
7
Рамирес
28
Витиньо
33
33
28
Витиньо
5
Силва
10
Линкольн
10
Линкольн
5
Силва
19
Саша
11
Хелиньо
11
Хелиньо
19
Саша
Остались в запасе
Форталеза
Брагантино
23
Сантос
ВР
17
Зе Велисон
ОП
16
Матеус Россетто
ЦП
39
Imanol Machuca
ЦП
8
Эммануэль Мартинес
АП
7
T. Pochettino
ЦФ
9
Хуан Мартин Лусеро
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
40
Лукао
ВР
31
Гилерме
ЛЗ
39
Douglas Mendes
ЦЗ
35
Матеус Фернандес
ЦП
21
Talisson
ЦП
17
Бруниньо
АП
18
Тиаго Борбас
ЦФ
Главный тренер
Педру Кайшинья
Остались в запасе
23
Сантос
ВР
17
Зе Велисон
ОП
16
Матеус Россетто
ЦП
39
Imanol Machuca
ЦП
8
Эммануэль Мартинес
АП
7
T. Pochettino
ЦФ
9
Хуан Мартин Лусеро
ЦФ
Остались в запасе
40
Лукао
ВР
31
Гилерме
ЛЗ
39
Douglas Mendes
ЦЗ
35
Матеус Фернандес
ЦП
21
Talisson
ЦП
17
Бруниньо
АП
18
Тиаго Борбас
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Главный тренер
Педру Кайшинья
Статистика матча Форталеза - Брагантино
1
1
Всего ударов по воротам
22
10
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
44
56
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
12
6
Нарушения
9
6
Офсайды
1
2
Количество передач
323
427
Сейвы
2
4
Точность передач %
71
74
Удары мимо ворот
9
4
Блокированные удары
8
2
Удары из пределов штрафной
17
7
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
1.47
0.47
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Информация о матче
Главный судья:
Davi de Oliveira Lacerda, Brazil
Стадион:
Estadio Castelão, Fortaleza
Посещаемость:
18113
Бразилия. Серия А
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- : -
04.05.2024
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- : -
04.05.2024
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Крузейро
- : -
05.05.2024
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 5 тур
Брагантино
- : -
05.05.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 5 тур
Гремио
- : -
05.05.2024
Крисиума
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Флуминенсе
- : -
04.05.2024
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- : -
04.05.2024
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Бразилия. Серия А, 5 тур
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- : -
05.05.2024
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Брагантино
- : -
05.05.2024
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Гремио
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05.05.2024
Крисиума
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