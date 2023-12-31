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Атлетико Гойяненсе
Сан-Паулу
Вагнер Лав объяснил, почему отказался от прически с косичками
26 февраля, 12:27
1
«Палмейрас» – «Сан-Паулу»: прогноз на матч Суперкубка Бразилии, 4 февраля
4 февраля, 12:51
0
Агент Родриго заявил о возможном трансфере бразильца в «Зенит»
18 января, 18:38
7
Стало известно имя нового главного тренера сборной Бразилии
8 января, 07:56
0
Клуб Серии А презентовал Вагнера Лава
5 января, 23:20
3
Вагнер Лав объяснил, почему отказался от прически с косичками
26 февраля, 12:27
1
Клуб Серии А презентовал Вагнера Лава
5 января, 23:20
3
Стало известно, получал ли Вагнер Лав предложение от ЦСКА
1 января, 19:24
1
Стал известен новый клуб Вагнера Лава
31 декабря 2023, 14:50
2
39-летний Вагнер Лав сделал заявление о своем будущем
21 декабря 2023, 10:56
1
«Палмейрас» – «Сан-Паулу»: прогноз на матч Суперкубка Бразилии, 4 февраля
4 февраля, 12:51
0
Агент Родриго заявил о возможном трансфере бразильца в «Зенит»
18 января, 18:38
7
Стало известно имя нового главного тренера сборной Бразилии
8 января, 07:56
0
В «ПСЖ» перешел защитник, которым интересовался «Зенит»
1 января, 16:58
2
«ПСЖ» перехватил у «Зенита» бразильского защитника
23 декабря 2023, 16:16
6
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Атлетико Гойяненсе
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 1 тур
Сан-Паулу
1 : 2
14.04.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 1 тур
Атлетико Гойяненсе
1 : 2
14.04.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 2 тур
Фламенго
2 : 1
18.04.2024
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 2 тур
Ботафого
1 : 0
19.04.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 3 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 3
22.04.2024
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 4 тур
Интернасьонал
1 : 1
29.04.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 3 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 3
22.04.2024
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 2 тур
Ботафого
1 : 0
19.04.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 1 тур
Атлетико Гойяненсе
1 : 2
14.04.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 4 тур
Сан-Паулу
0 : 0
30.04.2024
Палмейрас
Кубок Либертадорес, 3 тур
Барселона
0 : 2
26.04.2024
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 3 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 3
22.04.2024
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 2 тур
Фламенго
2 : 1
18.04.2024
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 1 тур
Сан-Паулу
1 : 2
14.04.2024
Форталеза

Атлетико Гойяненсе - Сан-Паулу: обзор матча 22 апреля 2024

Атлетико Гойяненсе
22.04.2024, понедельник, 00:30
Бразилия. Серия А, 3 тур
0 : 3
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Сан-Паулу
15' Х. Кальери
52' Лусиано (П)
76' Феррейра
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Атлетико Гойяненсе - Сан-Паулу
Матч завершен
Замена
Магиньо ️️️️➡️️ Луис Фернандо
89'
88'
Замена
Giuliano Galoppo ️️️️➡️️ Лусиано
Желтая карточка
Луис Фернандо
84'
81'
Замена
Микель Араухо ️️️️➡️️ Пабло Майя
76'
ГОЛ! 0:3
Феррейра
72'
Замена
Родриго Нестор ️️️️➡️️ Алан Франко
72'
Замена
Феррейра ️️️️➡️️ Хонатан Кальери
Вторая желтая
Габриэл Баррос
63'
Замена
Лукас Кал ️️️️➡️️ Габриэль Баральяс
54'
52'
ГОЛ с пенальти! 0:2
Лусиано
Красная карточка
Луис Фелипе
51'
Желтая карточка
Габриэл Баррос
47'
Замена
Рхалдней ️️️️➡️️ Рони
46'
Желтая карточка
Рони
39'
Желтая карточка
Габриэль Баральяс
33'
15'
ГОЛ! 0:1
Хонатан Кальери
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Гойяненсе
1
Роналдо
(К) ВР
3
Луис Фелипе
ЦЗ
5
Рони
ЦП
11
Луис Фернандо
ЦП
8
Габриэль Баральяс
ЦП
10
Шейлон
АП
2
Bruno Tubarão
ЦФ
Главный тренер
Жаир Вентура
Сан-Паулу
23
Рафаэл
ВР
6
Велингтон
ЛЗ
4
Диего Коста
ЦЗ
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
28
Алан Франко
ЦЗ
2
Игор Винисиус
ПЗ
29
Пабло Майя
ОП
25
Алиссон
ЛВ
9
Хонатан Кальери
(К) ЦФ
17
Андре Силва
ЦФ
10
Лусиано
ЦФ
Атлетико Гойяненсе
12
Педро Ранхел
ВР
13
Pedro Henrique
ЦЗ
7
Магиньо
ПЗ
8
Рхалдней
ОП
14
Лукас Кал
ОП
16
Даниэл
ЦП
19
Габриэл Баррос
ПВ
18
Вагнер Лав
ЦФ
Сан-Паулу
93
Жандрей
ВР
36
Патрик
ЛЗ
32
Науэль Феррарези
ЦЗ
8
Giuliano Galoppo
ЦП
11
Родриго Нестор
ЦП
15
Микель Араухо
АП
47
Феррейра
ЛВ
39
William
ЦФ
33
Erick
ЦФ
31
Жуан
ЦФ
35
Sabino
ЦФ
1-3-1-1
1
Роналдо
3
Фелипе
5
Рони
11
Фернандо
8
Баральяс
10
Шейлон
2
3-3-1-3
23
Рафаэл
4
Коста
5
Арболеда
28
Франко
2
Винисиус
29
Майя
6
Велингтон
25
Алиссон
10
Лусиано
17
Силва
9
Кальери
11
Фернандо
7
Магиньо
7
Магиньо
11
Фернандо
5
Рони
8
Рхалдней
8
Рхалдней
5
Рони
8
Баральяс
14
Кал
14
Кал
8
Баральяс
10
Лусиано
8
8
10
Лусиано
28
Франко
11
Нестор
11
Нестор
28
Франко
29
Майя
15
Араухо
15
Араухо
29
Майя
9
Кальери
47
Феррейра
47
Феррейра
9
Кальери
Остались в запасе
Атлетико Гойяненсе
Сан-Паулу
12
Педро Ранхел
ВР
13
Pedro Henrique
ЦЗ
16
Даниэл
ЦП
19
Габриэл Баррос
ПВ
18
Вагнер Лав
ЦФ
Главный тренер
Жаир Вентура
93
Жандрей
ВР
36
Патрик
ЛЗ
32
Науэль Феррарези
ЦЗ
39
William
ЦФ
33
Erick
ЦФ
31
Жуан
ЦФ
35
Sabino
ЦФ
Остались в запасе
12
Педро Ранхел
ВР
13
Pedro Henrique
ЦЗ
16
Даниэл
ЦП
19
Габриэл Баррос
ПВ
18
Вагнер Лав
ЦФ
Остались в запасе
93
Жандрей
ВР
36
Патрик
ЛЗ
32
Науэль Феррарези
ЦЗ
39
William
ЦФ
33
Erick
ЦФ
31
Жуан
ЦФ
35
Sabino
ЦФ
Главный тренер
Жаир Вентура
Статистика матча Атлетико Гойяненсе - Сан-Паулу
4
2
Всего ударов по воротам
9
19
Удары в створ
1
7
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
4
0
Угловые удары
4
3
Нарушения
13
9
Офсайды
0
2
Количество передач
316
628
Сейвы
4
1
Точность передач %
78
88
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
4
8
Удары из пределов штрафной
2
12
Удары из-за пределов штрафной
7
7
xG (ожидаемые голы)
0.24
1.66
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Информация о матче
Главный судья:
Braulio Da Silva Machado, Brazil
Стадион:
Estádio Antônio Accioly, Goiânia
Бразилия. Серия А
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Текущие
Будущие
Бразилия. Серия А, 5 тур
Флуминенсе
- : -
04.05.2024
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Коринтианс
- : -
04.05.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 5 тур
Крузейро
- : -
05.05.2024
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 5 тур
Брагантино
- : -
05.05.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 5 тур
Гремио
- : -
05.05.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 5 тур
Флуминенсе
- : -
04.05.2024
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 5 тур
Коринтианс
- : -
04.05.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 5 тур
Крузейро
- : -
05.05.2024
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 5 тур
Брагантино
- : -
05.05.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 5 тур
Гремио
- : -
05.05.2024
Крисиума
Россия
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