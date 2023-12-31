Атлетико Гойяненсе

Вагнер Лав объяснил, почему отказался от прически с косичками
«Палмейрас» – «Сан-Паулу»: прогноз на матч Суперкубка Бразилии, 4 февраля
Агент Родриго заявил о возможном трансфере бразильца в «Зенит»
Стало известно имя нового главного тренера сборной Бразилии
Клуб Серии А презентовал Вагнера Лава
Вагнер Лав объяснил, почему отказался от прически с косичками
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Стало известно, получал ли Вагнер Лав предложение от ЦСКА
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39-летний Вагнер Лав сделал заявление о своем будущем
«Палмейрас» – «Сан-Паулу»: прогноз на матч Суперкубка Бразилии, 4 февраля
Агент Родриго заявил о возможном трансфере бразильца в «Зенит»
Стало известно имя нового главного тренера сборной Бразилии
В «ПСЖ» перешел защитник, которым интересовался «Зенит»
«ПСЖ» перехватил у «Зенита» бразильского защитника