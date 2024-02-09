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Баия
Флуминенсе
«Барселона» не прошла отбор на клубный ЧМ-2025
17 апреля, 08:59
4
Определены 19 участников клубного чемпионата мира 2025 года
29 февраля, 15:59
3
Стали известны итоги переговоров «Спартака» по трансферу хавбека «Флуминенсе»
9 февраля, 13:36
24
33-летний Дуглас Коста подписал контракт с новым клубом
28 января, 18:01
1
«Зенит» хочет купить Джона Кеннеди
11 января, 08:35
3
Основной игрок «Краснодара» хочет вернуться в Бразилию
10 января, 23:11
0
Представители хавбека «Баии» Биля подтвердили интерес «Краснодара» к игроку
3 января, 11:59
0
ЦСКА заинтересовался бразильским защитником
29 декабря 2023, 11:50
1
«Спартак» летом интересовался защитником сборной Эквадора
27 октября 2023, 00:46
1
Владельцы «Манчестер Сити» купили 12-й клуб
4 мая 2023, 20:19
2
«Барселона» не прошла отбор на клубный ЧМ-2025
17 апреля, 08:59
4
Определены 19 участников клубного чемпионата мира 2025 года
29 февраля, 15:59
3
Стали известны итоги переговоров «Спартака» по трансферу хавбека «Флуминенсе»
9 февраля, 13:36
24
33-летний Дуглас Коста подписал контракт с новым клубом
28 января, 18:01
1
«Зенит» хочет купить Джона Кеннеди
11 января, 08:35
3
Больше новостей
Последние матчи
Все
Баия
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 1 тур
Интернасьонал
2 : 1
14.04.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 1 тур
Флуминенсе
2 : 2
14.04.2024
Брагантино
Бразилия. Серия А, 2 тур
Баия
2 : 1
17.04.2024
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 3 тур
Флуминенсе
2 : 1
20.04.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 3 тур
Витория
2 : 2
21.04.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 4 тур
Баия
1 : 0
28.04.2024
Гремио
Бразилия. Серия А, 3 тур
Витория
2 : 2
21.04.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 2 тур
Баия
2 : 1
17.04.2024
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 1 тур
Интернасьонал
2 : 1
14.04.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 4 тур
Коринтианс
3 : 0
28.04.2024
Флуминенсе
Кубок Либертадорес, 3 тур
Серро Портеньо
0 : 0
26.04.2024
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 3 тур
Флуминенсе
2 : 1
20.04.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 2 тур
Баия
2 : 1
17.04.2024
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 1 тур
Флуминенсе
2 : 2
14.04.2024
Брагантино

Баия - Флуминенсе: обзор матча 17 апреля 2024

Баия
17.04.2024, среда, 03:30
Бразилия. Серия А, 2 тур
2 : 1
Матч завершен
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Флуминенсе
35' А. Кайо
61' Каули
4' Г. Кано
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Баия - Флуминенсе
Матч завершен
Замена
Сисиньо ️️️️➡️️ Каули
90'
Желтая карточка
Эвералдо
88'
88'
Желтая карточка
Гансо
Замена
Карлос де Пена ️️️️➡️️ Эвертон Рибейро
83'
Замена
Эвералдо ️️️️➡️️ Тасиано
83'
80'
Замена
Kauã Elias ️️️️➡️️ Самуэль Хавьер
78'
Желтая карточка
Александер
Замена
Резенде ️️️️➡️️ Александре Кайо
71'
69'
Желтая карточка
Джон Кеннеди
68'
Замена
Дуглас Коста ️️️️➡️️ Маноэл
67'
Замена
Александер ️️️️➡️️ Диого Барбоза
ГОЛ! 2:1
Каули
61'
Желтая карточка
Эвертон Рибейро
54'
53'
Замена
Джон Кеннеди ️️️️➡️️ Лима
52'
Желтая карточка
Мартинелли
48'
Желтая карточка
Лима
Желтая карточка
Тасиано
41'
ГОЛ! 1:1
Александре Кайо
35'
Желтая карточка
Александре Кайо
22'
4'
ГОЛ! 0:1
Герман Кано
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Баия
3
Gabriel Xavier
ЦЗ
15
Виктор Куэста
ЦЗ
13
Сантьяго Ариас
ПЗ
10
Эвертон Рибейро
(К) ЦП
6
Жеан Лукас
ЦП
16
Тасиано
ЦП
19
Александре Кайо
ЦП
8
Каули
АП
7
Адемир
ПВ
22
Marcos Felipe
ЦФ
46
Luciano
ЦФ
Главный тренер
- -
Флуминенсе
1
Фабио
(К) ВР
6
Диого Барбоза
ЛЗ
26
Маноэл
ЦЗ
2
Самуэль Хавьер
ПЗ
7
Андре
ОП
8
Мартинелли
ЦП
10
Гансо
ЦП
21
Джон Ариас
ЛВ
77
Маркиньос
ПВ
45
Лима
ПВ
14
Герман Кано
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Баия
4
Кану
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
2
Жилберто
ПЗ
5
Резенде
ОП
21
Рафаэль Ратао
ЛВ
14
Карлос де Пена
ЛВ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
9
Эвералдо
ЦФ
29
Оскар Эступиньян
ЦФ
33
David Duarte
ЦФ
20
Yago Felipe
ЦФ
11
G. Teixeira
ЦФ
Флуминенсе
27
Felipe Alves
ВР
25
Антонио Карлос
ЦЗ
13
Felipe
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
5
Александер
ОП
28
Arthur
ЦП
80
Давид Теранс
АП
90
Дуглас Коста
ЛВ
32
Исаак
ЛВ
9
Джон Кеннеди
ЦФ
19
Kauã Elias
ЦФ
3-4-2-2
3
15
Куэста
13
Ариас
10
Рибейро
16
Тасиано
19
Кайо
6
Лукас
8
Каули
7
Адемир
46
22
3-1-2-3-1
1
Фабио
2
Хавьер
26
Маноэл
6
Барбоза
7
Андре
8
Мартинелли
10
Гансо
45
Лима
77
Маркиньос
21
Ариас
14
Кано
8
Каули
40
Сисиньо
40
Сисиньо
8
Каули
19
Кайо
5
Резенде
5
Резенде
19
Кайо
10
Рибейро
14
де Пена
14
де Пена
10
Рибейро
16
Тасиано
9
Эвералдо
9
Эвералдо
16
Тасиано
6
Барбоза
5
Александер
5
Александер
6
Барбоза
26
Маноэл
90
Коста
90
Коста
26
Маноэл
45
Лима
9
Кеннеди
9
Кеннеди
45
Лима
2
Хавьер
19
19
2
Хавьер
Остались в запасе
Баия
Флуминенсе
4
Кану
ЦЗ
2
Жилберто
ПЗ
21
Рафаэль Ратао
ЛВ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
29
Оскар Эступиньян
ЦФ
33
David Duarte
ЦФ
20
Yago Felipe
ЦФ
11
G. Teixeira
ЦФ
Главный тренер
- -
27
Felipe Alves
ВР
25
Антонио Карлос
ЦЗ
13
Felipe
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
28
Arthur
ЦП
80
Давид Теранс
АП
32
Исаак
ЛВ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Остались в запасе
4
Кану
ЦЗ
2
Жилберто
ПЗ
21
Рафаэль Ратао
ЛВ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
29
Оскар Эступиньян
ЦФ
33
David Duarte
ЦФ
20
Yago Felipe
ЦФ
11
G. Teixeira
ЦФ
Остались в запасе
27
Felipe Alves
ВР
25
Антонио Карлос
ЦЗ
13
Felipe
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
28
Arthur
ЦП
80
Давид Теранс
АП
32
Исаак
ЛВ
Главный тренер
- -
Главный тренер
Фернандо Диниз
Статистика матча Баия - Флуминенсе
4
5
Всего ударов по воротам
12
8
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
40
60
Желтые карточки
4
5
Угловые удары
4
3
Нарушения
15
22
Офсайды
3
2
Количество передач
340
515
Сейвы
2
3
Точность передач %
79
87
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
1.08
0.34
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Joao Vitor Gobi, Brazil
Стадион:
Arena Fonte Nova, Salvador
Посещаемость:
23080
Бразилия. Серия А
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Текущие
Будущие
Бразилия. Серия А, 5 тур
Флуминенсе
- : -
04.05.2024
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 5 тур
Коринтианс
- : -
04.05.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 5 тур
Крузейро
- : -
05.05.2024
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 5 тур
Брагантино
- : -
05.05.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 5 тур
Гремио
- : -
05.05.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 5 тур
Флуминенсе
- : -
04.05.2024
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 5 тур
Коринтианс
- : -
04.05.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 5 тур
Крузейро
- : -
05.05.2024
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 5 тур
Брагантино
- : -
05.05.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 5 тур
Гремио
- : -
05.05.2024
Крисиума
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