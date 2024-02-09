«Барселона» не прошла отбор на клубный ЧМ-2025
Определены 19 участников клубного чемпионата мира 2025 года
Стали известны итоги переговоров «Спартака» по трансферу хавбека «Флуминенсе»
33-летний Дуглас Коста подписал контракт с новым клубом
«Зенит» хочет купить Джона Кеннеди
Основной игрок «Краснодара» хочет вернуться в Бразилию
Представители хавбека «Баии» Биля подтвердили интерес «Краснодара» к игроку
ЦСКА заинтересовался бразильским защитником
«Спартак» летом интересовался защитником сборной Эквадора
Владельцы «Манчестер Сити» купили 12-й клуб
«Барселона» не прошла отбор на клубный ЧМ-2025
Определены 19 участников клубного чемпионата мира 2025 года
Стали известны итоги переговоров «Спартака» по трансферу хавбека «Флуминенсе»
33-летний Дуглас Коста подписал контракт с новым клубом
«Зенит» хочет купить Джона Кеннеди