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Сан-Паулу
Форталеза
«Палмейрас» – «Сан-Паулу»: прогноз на матч Суперкубка Бразилии, 4 февраля
4 февраля, 12:51
0
Агент Родриго заявил о возможном трансфере бразильца в «Зенит»
18 января, 18:38
7
Стало известно имя нового главного тренера сборной Бразилии
8 января, 07:56
0
В «ПСЖ» перешел защитник, которым интересовался «Зенит»
1 января, 16:58
2
«ПСЖ» перехватил у «Зенита» бразильского защитника
23 декабря 2023, 16:16
6
«Палмейрас» – «Сан-Паулу»: прогноз на матч Суперкубка Бразилии, 4 февраля
4 февраля, 12:51
0
Агент Родриго заявил о возможном трансфере бразильца в «Зенит»
18 января, 18:38
7
Стало известно имя нового главного тренера сборной Бразилии
8 января, 07:56
0
В «ПСЖ» перешел защитник, которым интересовался «Зенит»
1 января, 16:58
2
«ПСЖ» перехватил у «Зенита» бразильского защитника
23 декабря 2023, 16:16
6
Роша нашел новую команду после ухода из «Спартака»
11 августа 2022, 17:28
6
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Сан-Паулу
Форталеза
Бразилия. Серия А, 1 тур
Сан-Паулу
1 : 2
14.04.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 2 тур
Форталеза
1 : 1
18.04.2024
Крузейро
Бразилия. Серия А, 2 тур
Фламенго
2 : 1
18.04.2024
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 3 тур
Крисиума
0 : 0
20.04.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 3 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 3
22.04.2024
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 4 тур
Сан-Паулу
0 : 0
30.04.2024
Палмейрас
Кубок Либертадорес, 3 тур
Барселона
0 : 2
26.04.2024
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 3 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 3
22.04.2024
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 2 тур
Фламенго
2 : 1
18.04.2024
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 1 тур
Сан-Паулу
1 : 2
14.04.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 4 тур
Форталеза
1 : 1
29.04.2024
Брагантино
Копа Судамерикана, 3 тур
Форталеза
4 : 2
26.04.2024
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 3 тур
Крисиума
0 : 0
20.04.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 2 тур
Форталеза
1 : 1
18.04.2024
Крузейро
Бразилия. Серия А, 1 тур
Сан-Паулу
1 : 2
14.04.2024
Форталеза

Сан-Паулу - Форталеза: обзор матча 14 апреля 2024

Сан-Паулу
14.04.2024, воскресенье, 03:00
Бразилия. Серия А, 1 тур
1 : 2
Матч завершен
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Форталеза
84' А. Силва
66' Х. Мартин Лусеро
80' I. Machuca
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Сан-Паулу - Форталеза
Матч завершен
ГОЛ! 1:2
Андре Силва
84'
83'
Замена
Тинга ️️️️➡️️ Хуан Мартин Лусеро
80'
ГОЛ! 0:2
Imanol Machuca
Замена
Родриго Нестор ️️️️➡️️ Алиссон
76'
Замена
Андре Силва ️️️️➡️️ Лусиано
76'
Желтая карточка
Лусиано
75'
72'
Замена
Pedro Augusto ️️️️➡️️ Hércules
72'
Замена
Lucas Sasha ️️️️➡️️ Зе Велисон
66'
ГОЛ! 0:1
Хуан Мартин Лусеро
Замена
Erick ️️️️➡️️ Игор Винисиус
65'
Замена
Хамес Родригес ️️️️➡️️ Giuliano Galoppo
59'
58'
Замена
Imanol Machuca ️️️️➡️️ Яго Пикачу
58'
Замена
Мойзес ️️️️➡️️ Мариньо
55'
Желтая карточка
Хуан Мартин Лусеро
51'
Желтая карточка
Эмануэль Бритес
23'
Желтая карточка
T. Pochettino
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Паулу
23
Рафаэл
ВР
4
Диего Коста
ЦЗ
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
32
Науэль Феррарези
ЦЗ
2
Игор Винисиус
ПЗ
29
Пабло Майя
ОП
8
Giuliano Galoppo
ЦП
15
Микель Араухо
АП
25
Алиссон
ЛВ
10
Лусиано
ЦФ
9
Хонатан Кальери
(К) ЦФ
Форталеза
6
Бруно Пачеко
ЛЗ
4
Тити
(К) ЦЗ
13
Бенхамин Кушчевич
ЦЗ
19
Эмануэль Бритес
ПЗ
17
Зе Велисон
ОП
35
Hércules
ЦП
22
Яго Пикачу
ПП
11
Мариньо
ПВ
7
T. Pochettino
ЦФ
9
Хуан Мартин Лусеро
ЦФ
1
João Ricardo
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Сан-Паулу
93
Жандрей
ВР
6
Велингтон
ЛЗ
44
Matheus Belém
ЦЗ
28
Алан Франко
ЦЗ
11
Родриго Нестор
ЦП
55
Хамес Родригес
АП
33
Erick
ЦФ
31
Жуан
ЦФ
17
Андре Силва
ЦФ
39
William
ЦФ
35
Sabino
ЦФ
Форталеза
23
Сантос
ВР
33
Gonzalo Escobar
ЦЗ
2
Тинга
ЦЗ
39
Imanol Machuca
ЦП
88
Lucas Sasha
ЦП
37
Kauan
ЦП
28
Pedro Augusto
ЦП
32
Педро Роша
ЛВ
21
Мойзес
ЛВ
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
20
Dudu
ЦФ
4-1-1-2-2
23
Рафаэл
4
Коста
5
Арболеда
32
Феррарези
2
Винисиус
29
Майя
8
25
Алиссон
15
Араухо
9
Кальери
10
Лусиано
4-1-2-1-3
19
Бритес
4
Тити
13
Кушчевич
6
Пачеко
17
Велисон
22
Пикачу
35
11
Мариньо
1
9
Лусеро
7
25
Алиссон
11
Нестор
11
Нестор
25
Алиссон
8
55
Родригес
55
Родригес
8
2
Винисиус
33
33
2
Винисиус
10
Лусиано
17
Силва
17
Силва
10
Лусиано
9
Лусеро
2
Тинга
2
Тинга
9
Лусеро
22
Пикачу
39
39
22
Пикачу
17
Велисон
88
88
17
Велисон
35
28
28
35
11
Мариньо
21
Мойзес
21
Мойзес
11
Мариньо
Остались в запасе
Сан-Паулу
Форталеза
93
Жандрей
ВР
6
Велингтон
ЛЗ
44
Matheus Belém
ЦЗ
28
Алан Франко
ЦЗ
31
Жуан
ЦФ
39
William
ЦФ
35
Sabino
ЦФ
23
Сантос
ВР
33
Gonzalo Escobar
ЦЗ
37
Kauan
ЦП
32
Педро Роша
ЛВ
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
20
Dudu
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Остались в запасе
93
Жандрей
ВР
6
Велингтон
ЛЗ
44
Matheus Belém
ЦЗ
28
Алан Франко
ЦЗ
31
Жуан
ЦФ
39
William
ЦФ
35
Sabino
ЦФ
Остались в запасе
23
Сантос
ВР
33
Gonzalo Escobar
ЦЗ
37
Kauan
ЦП
32
Педро Роша
ЛВ
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
20
Dudu
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Статистика матча Сан-Паулу - Форталеза
1
3
Всего ударов по воротам
15
6
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
71
29
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
11
4
Нарушения
10
14
Офсайды
2
1
Количество передач
678
275
Сейвы
0
5
Точность передач %
88
68
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
0.57
0.41
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Alex Gomes Stefano, Brazil
Стадион:
Estádio Cicero Pompeu de Toledo, Sao Paulo
Бразилия. Серия А
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Текущие
Будущие
Бразилия. Серия А, 5 тур
Флуминенсе
- : -
04.05.2024
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 5 тур
Коринтианс
- : -
04.05.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 5 тур
Крузейро
- : -
05.05.2024
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 5 тур
Брагантино
- : -
05.05.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 5 тур
Гремио
- : -
05.05.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 5 тур
Флуминенсе
- : -
04.05.2024
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 5 тур
Коринтианс
- : -
04.05.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 5 тур
Крузейро
- : -
05.05.2024
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 5 тур
Брагантино
- : -
05.05.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 5 тур
Гремио
- : -
05.05.2024
Крисиума
Россия
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