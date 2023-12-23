«Палмейрас» – «Сан-Паулу»: прогноз на матч Суперкубка Бразилии, 4 февраля
Агент Родриго заявил о возможном трансфере бразильца в «Зенит»
Стало известно имя нового главного тренера сборной Бразилии
В «ПСЖ» перешел защитник, которым интересовался «Зенит»
«ПСЖ» перехватил у «Зенита» бразильского защитника
«Палмейрас» – «Сан-Паулу»: прогноз на матч Суперкубка Бразилии, 4 февраля
Агент Родриго заявил о возможном трансфере бразильца в «Зенит»
Стало известно имя нового главного тренера сборной Бразилии
В «ПСЖ» перешел защитник, которым интересовался «Зенит»
«ПСЖ» перехватил у «Зенита» бразильского защитника
Роша нашел новую команду после ухода из «Спартака»