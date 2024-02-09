«Барселона» не прошла отбор на клубный ЧМ-2025
Определены 19 участников клубного чемпионата мира 2025 года
Стали известны итоги переговоров «Спартака» по трансферу хавбека «Флуминенсе»
33-летний Дуглас Коста подписал контракт с новым клубом
«Зенит» хочет купить Джона Кеннеди
«Барселона» не прошла отбор на клубный ЧМ-2025
Определены 19 участников клубного чемпионата мира 2025 года
Стали известны итоги переговоров «Спартака» по трансферу хавбека «Флуминенсе»
33-летний Дуглас Коста подписал контракт с новым клубом
«Зенит» хочет купить Джона Кеннеди
Агент подтвердил интерес ЦСКА к бразильскому защитнику
ЦСКА: австрийский офис «Ред Булл» заблокировал трансфер Капишабы
Трансфер Капишабы в ЦСКА сорвался: «Ред Булл» наложил вето из-за ситуации на Украине
ЦСКА в шаге от подписания бразильца на замену Зайнутдинову: в четверг он прибудет в Москву
ЦСКА близок к покупке бразильского защитника за 6 миллионов