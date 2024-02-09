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Флуминенсе
Брагантино
«Барселона» не прошла отбор на клубный ЧМ-2025
17 апреля, 08:59
4
Определены 19 участников клубного чемпионата мира 2025 года
29 февраля, 15:59
3
Стали известны итоги переговоров «Спартака» по трансферу хавбека «Флуминенсе»
9 февраля, 13:36
24
33-летний Дуглас Коста подписал контракт с новым клубом
28 января, 18:01
1
«Зенит» хочет купить Джона Кеннеди
11 января, 08:35
3
«Барселона» не прошла отбор на клубный ЧМ-2025
17 апреля, 08:59
4
Определены 19 участников клубного чемпионата мира 2025 года
29 февраля, 15:59
3
Стали известны итоги переговоров «Спартака» по трансферу хавбека «Флуминенсе»
9 февраля, 13:36
24
33-летний Дуглас Коста подписал контракт с новым клубом
28 января, 18:01
1
«Зенит» хочет купить Джона Кеннеди
11 января, 08:35
3
Агент подтвердил интерес ЦСКА к бразильскому защитнику
22 декабря 2023, 22:46
0
ЦСКА: австрийский офис «Ред Булл» заблокировал трансфер Капишабы
31 августа 2023, 17:27
4
Трансфер Капишабы в ЦСКА сорвался: «Ред Булл» наложил вето из-за ситуации на Украине
31 августа 2023, 15:44
4
ЦСКА в шаге от подписания бразильца на замену Зайнутдинову: в четверг он прибудет в Москву
28 августа 2023, 18:14
4
ЦСКА близок к покупке бразильского защитника за 6 миллионов
28 августа 2023, 08:59
1
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Последние матчи
Все
Флуминенсе
Брагантино
Бразилия. Серия А, 1 тур
Флуминенсе
2 : 2
14.04.2024
Брагантино
Бразилия. Серия А, 2 тур
Баия
2 : 1
17.04.2024
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 2 тур
Брагантино
2 : 1
18.04.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 3 тур
Флуминенсе
2 : 1
20.04.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 3 тур
Брагантино
1 : 0
21.04.2024
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 4 тур
Коринтианс
3 : 0
28.04.2024
Флуминенсе
Кубок Либертадорес, 3 тур
Серро Портеньо
0 : 0
26.04.2024
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 3 тур
Флуминенсе
2 : 1
20.04.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 2 тур
Баия
2 : 1
17.04.2024
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 1 тур
Флуминенсе
2 : 2
14.04.2024
Брагантино
Бразилия. Серия А, 4 тур
Форталеза
1 : 1
29.04.2024
Брагантино
Копа Судамерикана, 3 тур
Брагантино
2 : 1
25.04.2024
Спортиво Лукеньо
Бразилия. Серия А, 3 тур
Брагантино
1 : 0
21.04.2024
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 2 тур
Брагантино
2 : 1
18.04.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 1 тур
Флуминенсе
2 : 2
14.04.2024
Брагантино

Флуминенсе - Брагантино: обзор матча 14 апреля 2024

Флуминенсе
14.04.2024, воскресенье, 03:00
Бразилия. Серия А, 1 тур
2 : 2
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Брагантино
45+5' Лима
68' Лима
47' Э. Саша
52' Т. Борбас
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Флуминенсе - Брагантино
Матч завершен
Желтая карточка
Андре
90' +2
Замена
Kauã Elias ️️️️➡️️ Герман Кано
88'
83'
Желтая карточка
Жадсом Силва
81'
Желтая карточка
Витиньо
Замена
Felipe ️️️️➡️️ Гансо
80'
69'
Замена
Гилерме ️️️️➡️️ Жуниньо Капишаба
ГОЛ! 2:2
Лима
68'
Желтая карточка
Гуга
63'
Замена
Дуглас Коста ️️️️➡️️ Самуэль Хавьер
58'
Замена
Джон Кеннеди ️️️️➡️️ Фелипе Мело
58'
52'
ГОЛ! 1:2
Тиаго Борбас
47'
ГОЛ! 1:1
Эдуардо Саша
46'
Замена
Рамирес ️️️️➡️️ Густавиньо
46'
Замена
Тиаго Борбас ️️️️➡️️ Raul
46'
Замена
Витиньо ️️️️➡️️ Ignacio Laquintana
46'
Замена
Лукао ️️️️➡️️ Клейтон
ГОЛ! 1:0
Лима
45' +5
44'
Желтая карточка
Жуниньо Капишаба
Желтая карточка
Маркиньос
29'
10'
Желтая карточка
Луан Кандидо
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Флуминенсе
1
Фабио
ВР
12
Марсело
ЛЗ
2
Самуэль Хавьер
ПЗ
30
Фелипе Мело
(К) ОП
7
Андре
ОП
10
Гансо
ЦП
8
Мартинелли
ЦП
21
Джон Ариас
ЛВ
77
Маркиньос
ПВ
45
Лима
ПВ
14
Герман Кано
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Брагантино
1
Клейтон
(К) ВР
36
Луан Кандидо
ЛЗ
29
Жуниньо Капишаба
ЛЗ
39
Douglas Mendes
ЦЗ
34
Хосе Уртадо
ПЗ
5
Жадсом Силва
ОП
33
Ignacio Laquintana
ЦП
22
Густавиньо
АП
30
Генри Москера
ЛВ
23
Raul
ЦФ
19
Эдуардо Саша
ЦФ
Главный тренер
Педру Кайшинья
Флуминенсе
27
Felipe Alves
ВР
6
Диого Барбоза
ЛЗ
13
Felipe
ЦЗ
25
Антонио Карлос
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
5
Александер
ОП
80
Давид Теранс
АП
90
Дуглас Коста
ЛВ
32
Исаак
ЛВ
9
Джон Кеннеди
ЦФ
19
Kauã Elias
ЦФ
Брагантино
37
Fabrício
ВР
40
Лукао
ВР
31
Гилерме
ЛЗ
4
Лукас Кунья
ЦЗ
2
Леонардо Реалпе
ЦЗ
7
Рамирес
ЦП
21
Talisson
ЦП
17
Бруниньо
АП
28
Витиньо
ЛВ
18
Тиаго Борбас
ЦФ
2-2-2-3-1
1
Фабио
12
Марсело
2
Хавьер
30
Мело
7
Андре
10
Гансо
8
Мартинелли
21
Ариас
77
Маркиньос
45
Лима
14
Кано
4-1-1-2-2
1
Клейтон
34
Уртадо
36
Кандидо
39
29
Капишаба
5
Силва
33
22
Густавиньо
30
Москера
19
Саша
23
10
Гансо
13
13
10
Гансо
2
Хавьер
90
Коста
90
Коста
2
Хавьер
30
Мело
9
Кеннеди
9
Кеннеди
30
Мело
14
Кано
19
19
14
Кано
1
Клейтон
40
Лукао
40
Лукао
1
Клейтон
29
Капишаба
31
Гилерме
31
Гилерме
29
Капишаба
22
Густавиньо
7
Рамирес
7
Рамирес
22
Густавиньо
33
28
Витиньо
28
Витиньо
33
23
18
Борбас
18
Борбас
23
Остались в запасе
Флуминенсе
Брагантино
27
Felipe Alves
ВР
6
Диого Барбоза
ЛЗ
25
Антонио Карлос
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
5
Александер
ОП
80
Давид Теранс
АП
32
Исаак
ЛВ
Главный тренер
Фернандо Диниз
37
Fabrício
ВР
4
Лукас Кунья
ЦЗ
2
Леонардо Реалпе
ЦЗ
21
Talisson
ЦП
17
Бруниньо
АП
Главный тренер
Педру Кайшинья
Остались в запасе
27
Felipe Alves
ВР
6
Диого Барбоза
ЛЗ
25
Антонио Карлос
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
5
Александер
ОП
80
Давид Теранс
АП
32
Исаак
ЛВ
Остались в запасе
37
Fabrício
ВР
4
Лукас Кунья
ЦЗ
2
Леонардо Реалпе
ЦЗ
21
Talisson
ЦП
17
Бруниньо
АП
Главный тренер
Фернандо Диниз
Главный тренер
Педру Кайшинья
Статистика матча Флуминенсе - Брагантино
3
4
Всего ударов по воротам
26
16
Удары в створ
11
8
Владение мячом %
69
31
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
13
6
Нарушения
8
19
Количество передач
517
228
Сейвы
6
9
Точность передач %
86
68
Удары мимо ворот
10
7
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
13
10
Удары из-за пределов штрафной
13
6
xG (ожидаемые голы)
1.83
1.16
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Maguielson Lima Barbosa, Brazil
Стадион:
Маракана
Бразилия. Серия А
Все
Текущие
Будущие
Бразилия. Серия А, 5 тур
Флуминенсе
- : -
04.05.2024
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 5 тур
Коринтианс
- : -
04.05.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 5 тур
Крузейро
- : -
05.05.2024
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 5 тур
Брагантино
- : -
05.05.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 5 тур
Гремио
- : -
05.05.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 5 тур
Флуминенсе
- : -
04.05.2024
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 5 тур
Коринтианс
- : -
04.05.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 5 тур
Крузейро
- : -
05.05.2024
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 5 тур
Брагантино
- : -
05.05.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 5 тур
Гремио
- : -
05.05.2024
Крисиума
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