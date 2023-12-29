Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Динамо - Спартак Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Новости команд
Все
Интернасьонал
Баия
В «Зените» оценили ситуацию Ренана, ушедшего в аренду в «Интернасьонал»
29 марта, 21:51
1
Журналистка обвинила маскота «Интернасьонала» в сексуальных домогательствах
27 февраля, 20:59
4
Стали известны итоги переговоров «Интернасьонала» с «Зенитом» по Венделу
30 января, 08:42
1
Основной игрок «Краснодара» хочет вернуться в Бразилию
10 января, 23:11
0
Сотни фанатов «Интернасьонала» встретили арендованного у «Зенита» Ренана
8 января, 14:21
0
В «Зените» оценили ситуацию Ренана, ушедшего в аренду в «Интернасьонал»
29 марта, 21:51
1
Журналистка обвинила маскота «Интернасьонала» в сексуальных домогательствах
27 февраля, 20:59
4
Стали известны итоги переговоров «Интернасьонала» с «Зенитом» по Венделу
30 января, 08:42
1
Сотни фанатов «Интернасьонала» встретили арендованного у «Зенита» Ренана
8 января, 14:21
0
Защитника ЦСКА вызвали в олимпийскую сборную Бразилии – он заменил игрока «Зенита»
6 января, 10:43
1
Основной игрок «Краснодара» хочет вернуться в Бразилию
10 января, 23:11
0
Представители хавбека «Баии» Биля подтвердили интерес «Краснодара» к игроку
3 января, 11:59
0
ЦСКА заинтересовался бразильским защитником
29 декабря 2023, 11:50
1
«Спартак» летом интересовался защитником сборной Эквадора
27 октября 2023, 00:46
1
Владельцы «Манчестер Сити» купили 12-й клуб
4 мая 2023, 20:19
2
Больше новостей
Последние матчи
Все
Интернасьонал
Баия
Бразилия. Серия А, 1 тур
Интернасьонал
2 : 1
14.04.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 2 тур
Баия
2 : 1
17.04.2024
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 2 тур
Палмейрас
0 : 1
18.04.2024
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 3 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 0
21.04.2024
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 3 тур
Витория
2 : 2
21.04.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 4 тур
Интернасьонал
1 : 1
29.04.2024
Атлетико Гойяненсе
Копа Судамерикана, 3 тур
Дельфин
1 : 2
26.04.2024
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 3 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 0
21.04.2024
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 2 тур
Палмейрас
0 : 1
18.04.2024
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 1 тур
Интернасьонал
2 : 1
14.04.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 4 тур
Баия
1 : 0
28.04.2024
Гремио
Бразилия. Серия А, 3 тур
Витория
2 : 2
21.04.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 2 тур
Баия
2 : 1
17.04.2024
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 1 тур
Интернасьонал
2 : 1
14.04.2024
Баия

Интернасьонал - Баия: обзор матча 14 апреля 2024

Интернасьонал
14.04.2024, воскресенье, 00:30
Бразилия. Серия А, 1 тур
2 : 1
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Баия
72' Уэсли
83' Фернандо
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Интернасьонал - Баия
Матч завершен
90' +6
Желтая карточка
Карлос де Пена
90' +4
Желтая карточка
Эвералдо
Желтая карточка
Фабрицио Бустос
90' +3
Желтая карточка
Лукас Аларио
88'
ГОЛ! 2:0
Фернандо
83'
80'
Замена
Эвералдо ️️️️➡️️ Тасиано
80'
Замена
Карлос де Пена ️️️️➡️️ Эвертон Рибейро
Замена
Лукас Аларио ️️️️➡️️ Вандерсон
76'
ГОЛ! 1:0
Уэсли
72'
Замена
Уэсли ️️️️➡️️ Лукка
46'
Замена
Габриэль Меркадо ️️️️➡️️ Тиаго Майя
46'
Замена
Bruno Henrique ️️️️➡️️ Bruno Gomes
46'
46'
Замена
Каули ️️️️➡️️ Оскар Эступиньян
Желтая карточка
Фернандо
41'
Желтая карточка
Маурисио
29'
13'
Желтая карточка
Жеан Лукас
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интернасьонал
1
Серхио Рочет
ВР
6
Рене
(К) ЛЗ
44
Витао
ЦЗ
16
Фабрицио Бустос
ПЗ
5
Фернандо
ОП
29
Тиаго Майя
ЦП
27
Маурисио
АП
15
Bruno Gomes
ЦФ
45
Лукка
ЦФ
19
Рафаэль Борре
ЦФ
11
Вандерсон
РФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Баия
15
Виктор Куэста
ЦЗ
4
Кану
ЦЗ
13
Сантьяго Ариас
ПЗ
5
Резенде
ОП
6
Жеан Лукас
ЦП
16
Тасиано
ЦП
10
Эвертон Рибейро
(К) ЦП
19
Александре Кайо
ЦП
29
Оскар Эступиньян
ЦФ
22
Marcos Felipe
ЦФ
46
Luciano
ЦФ
Главный тренер
- -
Интернасьонал
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
3
Игор Гомес
ЦЗ
2
Уго Мальо
ПЗ
41
Матеус Диас
ОП
40
Ромуло
ЦП
21
Уэсли
ЛВ
8
Bruno Henrique
ЦФ
24
Anthoni
ЦФ
31
Лукас Аларио
ЦФ
Баия
23
Адриэл
ВР
3
Gabriel Xavier
ЦЗ
2
Жилберто
ПЗ
40
Сисиньо
ПЗ
8
Каули
АП
14
Карлос де Пена
ЛВ
21
Рафаэль Ратао
ЛВ
7
Адемир
ПВ
11
G. Teixeira
ЦФ
33
David Duarte
ЦФ
20
Yago Felipe
ЦФ
9
Эвералдо
ЦФ
3-1-1-1-4
1
Рочет
6
Рене
44
Витао
16
Бустос
5
Фернандо
29
Майя
27
Маурисио
19
Борре
45
Лукка
15
11
Вандерсон
3-1-4-3
13
Ариас
4
Кану
15
Куэста
5
Резенде
16
Тасиано
10
Рибейро
19
Кайо
6
Лукас
46
22
29
Эступиньян
29
Майя
25
Меркадо
25
Меркадо
29
Майя
45
Лукка
21
Уэсли
21
Уэсли
45
Лукка
15
8
8
15
11
Вандерсон
31
Аларио
31
Аларио
11
Вандерсон
29
Эступиньян
8
Каули
8
Каули
29
Эступиньян
10
Рибейро
14
де Пена
14
де Пена
10
Рибейро
16
Тасиано
9
Эвералдо
9
Эвералдо
16
Тасиано
Остались в запасе
Интернасьонал
Баия
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
3
Игор Гомес
ЦЗ
2
Уго Мальо
ПЗ
41
Матеус Диас
ОП
40
Ромуло
ЦП
24
Anthoni
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
23
Адриэл
ВР
3
Gabriel Xavier
ЦЗ
2
Жилберто
ПЗ
40
Сисиньо
ПЗ
21
Рафаэль Ратао
ЛВ
7
Адемир
ПВ
11
G. Teixeira
ЦФ
33
David Duarte
ЦФ
20
Yago Felipe
ЦФ
Главный тренер
- -
Остались в запасе
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
3
Игор Гомес
ЦЗ
2
Уго Мальо
ПЗ
41
Матеус Диас
ОП
40
Ромуло
ЦП
24
Anthoni
ЦФ
Остались в запасе
23
Адриэл
ВР
3
Gabriel Xavier
ЦЗ
2
Жилберто
ПЗ
40
Сисиньо
ПЗ
21
Рафаэль Ратао
ЛВ
7
Адемир
ПВ
11
G. Teixeira
ЦФ
33
David Duarte
ЦФ
20
Yago Felipe
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Главный тренер
- -
Статистика матча Интернасьонал - Баия
4
3
Всего ударов по воротам
17
8
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
52
48
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
6
3
Нарушения
20
13
Офсайды
3
2
Количество передач
488
464
Сейвы
3
6
Точность передач %
85
82
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
13
5
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
1.6
0.56
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Rodrigo Jose Pereira de Lima, Brazil
Стадион:
Бейра-Рио
Бразилия. Серия А
Все
Текущие
Будущие
Бразилия. Серия А, 5 тур
Флуминенсе
- : -
04.05.2024
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 5 тур
Коринтианс
- : -
04.05.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 5 тур
Крузейро
- : -
05.05.2024
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 5 тур
Брагантино
- : -
05.05.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 5 тур
Гремио
- : -
05.05.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 5 тур
Флуминенсе
- : -
04.05.2024
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 5 тур
Коринтианс
- : -
04.05.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 5 тур
Крузейро
- : -
05.05.2024
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 5 тур
Брагантино
- : -
05.05.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 5 тур
Гремио
- : -
05.05.2024
Крисиума
Россия
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+