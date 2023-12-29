В «Зените» оценили ситуацию Ренана, ушедшего в аренду в «Интернасьонал»
Журналистка обвинила маскота «Интернасьонала» в сексуальных домогательствах
Стали известны итоги переговоров «Интернасьонала» с «Зенитом» по Венделу
Основной игрок «Краснодара» хочет вернуться в Бразилию
Сотни фанатов «Интернасьонала» встретили арендованного у «Зенита» Ренана
В «Зените» оценили ситуацию Ренана, ушедшего в аренду в «Интернасьонал»
Журналистка обвинила маскота «Интернасьонала» в сексуальных домогательствах
Стали известны итоги переговоров «Интернасьонала» с «Зенитом» по Венделу
Сотни фанатов «Интернасьонала» встретили арендованного у «Зенита» Ренана
Защитника ЦСКА вызвали в олимпийскую сборную Бразилии – он заменил игрока «Зенита»
Основной игрок «Краснодара» хочет вернуться в Бразилию
Представители хавбека «Баии» Биля подтвердили интерес «Краснодара» к игроку
ЦСКА заинтересовался бразильским защитником
«Спартак» летом интересовался защитником сборной Эквадора
Владельцы «Манчестер Сити» купили 12-й клуб