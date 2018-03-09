Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Динамо - Спартак Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Новости команд
Все
Лион
Валансьен
⚡ Лига 1. «ПСЖ» стал чемпионом Франции после поражения «Монако»
28 апреля, 22:19
0
«Лион» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 апреля 2024
28 апреля, 11:03
0
«Лион» – «Монако»: прогноз на матч 31 тура французской Лиги 1, 28 апреля
28 апреля, 10:11
0
Лига 1. «ПСЖ» спасся в матче с «Гавром» Кузяева (3:3)
28 апреля, 00:00
4
Лига 1. Дубль Рамуша помог «ПСЖ» разгромить «Лион» (4:1)
21 апреля, 23:57
0
⚡ Лига 1. «ПСЖ» стал чемпионом Франции после поражения «Монако»
28 апреля, 22:19
0
«Лион» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 апреля 2024
28 апреля, 11:03
0
«Лион» – «Монако»: прогноз на матч 31 тура французской Лиги 1, 28 апреля
28 апреля, 10:11
0
Лига 1. «ПСЖ» спасся в матче с «Гавром» Кузяева (3:3)
28 апреля, 00:00
4
Лига 1. Дубль Рамуша помог «ПСЖ» разгромить «Лион» (4:1)
21 апреля, 23:57
0
Стал известен первый финалист Кубка Франции
3 апреля, 00:27
0
18-летний игрок молодежки французского «Тура» скончался во сне
9 марта 2018, 17:00
10
Эмблема «Зенита» вошла в десятку худших в мире
12 апреля 2016, 16:06
52
Игрок «Валансьена» был удален за симуляцию и подрался с партнерами
27 октября 2015, 02:01
2
Больше новостей
Последние матчи
Все
Лион
Валансьен
Франция. Кубок, 1/2 финала
Лион
3 : 0
02.04.2024
Валансьен
Франция. Лига 2, 31 тур
Анси
2 : 1
06.04.2024
Валансьен
Франция. Лига 1, 28 тур
Нант
1 : 3
07.04.2024
Лион
Франция. Лига 2, 32 тур
Валансьен
0 : 4
13.04.2024
По
Франция. Лига 1, 29 тур
Лион
4 : 3
14.04.2024
Брест
Франция. Лига 1, 31 тур
Лион
3 : 2
28.04.2024
Монако
Франция. Лига 1, 30 тур
ПСЖ
4 : 1
21.04.2024
Лион
Франция. Лига 1, 29 тур
Лион
4 : 3
14.04.2024
Брест
Франция. Лига 1, 28 тур
Нант
1 : 3
07.04.2024
Лион
Франция. Кубок, 1/2 финала
Лион
3 : 0
02.04.2024
Валансьен
Франция. Лига 2, 35 тур
Валансьен
2 : 0
27.04.2024
Гренобль
Франция. Лига 2, 34 тур
Валансьен
1 : 0
23.04.2024
Аяччо
Франция. Лига 2, 33 тур
Париж
2 : 1
20.04.2024
Валансьен
Франция. Лига 2, 32 тур
Валансьен
0 : 4
13.04.2024
По
Франция. Лига 2, 31 тур
Анси
2 : 1
06.04.2024
Валансьен

Лион - Валансьен: обзор матча 02 апреля 2024

Лион
02.04.2024, вторник, 21:45
Франция. Кубок, 1/2 финала
3 : 0
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Валансьен
51' А. Ляказетт (П)
57' А. Ляказетт
75' Д. Орбан
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Лион - Валансьен
Матч завершен
90' +5
Желтая карточка
Souleymane Basse
90' +2
Желтая карточка
Фламарион Жуниор
80'
Замена
A. Boutoutaou ️️️️➡️️ Сирин Дукуре
80'
Замена
Фламарион Жуниор ️️️️➡️️ Julien Masson
Замена
Эйнсли Мэйтленд-Найлс ️️️️➡️️ Клинтон Мата
80'
Замена
Мама Бальде ️️️️➡️️ Эрнест Нуама
80'
ГОЛ! 3:0
Джифт Орбан
75'
73'
Желтая карточка
Lucas Woudenberg
72'
Замена
Yacine El Amri ️️️️➡️️ Allan Linguet
Замена
Джифт Орбан ️️️️➡️️ Александр Ляказетт
72'
Замена
Райан Шерки ️️️️➡️️ Неманья Матич
72'
ГОЛ! 2:0
Александр Ляказетт
57'
Замена
Корентен Толиссо ️️️️➡️️ Орель Мангала
56'
Желтая карточка
Александр Ляказетт
51'
ГОЛ с пенальти! 1:0
Александр Ляказетт
51'
Желтая карточка
Клинтон Мата
39'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
23
Лукас Перри
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
55
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
12
Джейк О'Брайен
ЦЗ
25
Орель Мангала
ОП
31
Неманья Матич
ОП
22
Клинтон Мата
ЦП
6
Максанс Какере
ЦП
37
Эрнест Нуама
ЛВ
17
Саид Бенрахма
ЛВ
10
Александр Ляказетт
(К) ЦФ
Главный тренер
Пьер Саже
Валансьен
16
Jean Louchet
ВР
24
Allan Linguet
ЦЗ
3
Souleymane Basse
ЦЗ
15
Lucas Woudenberg
ЦЗ
13
Jean Eric Moursou
ЦП
6
Julien Masson
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
20
Ilyes Hamache
ЦФ
14
J. Cuffaut
(К) ЦФ
9
Сирин Дукуре
ЦФ
34
Makabi Lilepo
ЦФ
Главный тренер
Ариэль Якобс
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
21
Энрике
ЛЗ
5
Деян Ловрен
ЦЗ
8
Корентен Толиссо
ЦП
18
Райан Шерки
АП
98
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
11
Малик Фофана
ПВ
7
Мама Бальде
ПВ
9
Джифт Орбан
ЦФ
Валансьен
30
Lassana Diabate
ВР
44
Joachim Kayi Sanda
ЦЗ
8
Саша Бансе
ОП
59
Manga Foe Ondoa
ЦП
96
Фламарион Жуниор
ЦФ
22
Yacine El Amri
ЦФ
17
A. Boutoutaou
ЦФ
99
Yassine Haouari
ЦФ
3-2-2-2-1
23
Перри
3
Тальяфико
12
О'Брайен
55
Чалета-Цар
25
Мангала
31
Матич
22
Мата
6
Какере
17
Бенрахма
37
Нуама
10
Ляказетт
3-2-1-4
16
24
3
15
13
6
93
Кноккарт
34
9
Дукуре
14
20
25
Мангала
8
Толиссо
8
Толиссо
25
Мангала
31
Матич
18
Шерки
18
Шерки
31
Матич
22
Мата
98
Мэйтленд-Найлс
98
Мэйтленд-Найлс
22
Мата
37
Нуама
7
Бальде
7
Бальде
37
Нуама
10
Ляказетт
9
Орбан
9
Орбан
10
Ляказетт
6
96
Жуниор
96
Жуниор
6
24
22
22
24
9
Дукуре
17
17
9
Дукуре
Остались в запасе
Лион
Валансьен
1
Антони Лопеш
ВР
21
Энрике
ЛЗ
5
Деян Ловрен
ЦЗ
11
Малик Фофана
ПВ
Главный тренер
Пьер Саже
30
Lassana Diabate
ВР
44
Joachim Kayi Sanda
ЦЗ
8
Саша Бансе
ОП
59
Manga Foe Ondoa
ЦП
99
Yassine Haouari
ЦФ
Главный тренер
Ариэль Якобс
Остались в запасе
1
Антони Лопеш
ВР
21
Энрике
ЛЗ
5
Деян Ловрен
ЦЗ
11
Малик Фофана
ПВ
Остались в запасе
30
Lassana Diabate
ВР
44
Joachim Kayi Sanda
ЦЗ
8
Саша Бансе
ОП
59
Manga Foe Ondoa
ЦП
99
Yassine Haouari
ЦФ
Главный тренер
Пьер Саже
Главный тренер
Ариэль Якобс
Статистика матча Лион - Валансьен
2
3
Всего ударов по воротам
12
3
Удары в створ
4
0
Владение мячом %
67
33
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
3
1
Нарушения
11
14
Офсайды
2
1
Количество передач
597
294
Сейвы
0
1
Точность передач %
87
79
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
9
2
Удары из-за пределов штрафной
3
1
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Стефани Фраппар
Стадион:
Групама Стэдиум
Франция. Кубок
Все
Текущие
Будущие
Франция. Кубок. Финал
Лион
- : -
25.05.2024
ПСЖ
Франция. Кубок. Финал
Лион
- : -
25.05.2024
ПСЖ
Россия
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+