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Вулверхэмптон
Ковентри
Тен Хаг прокомментировал победу «МЮ» над «Ковентри» по пенальти
21 апреля, 21:44
0
Кубок Англии. «Ковентри» отыгрался со счета 0:3, но уступил «МЮ» по пенальти
21 апреля, 20:27
1
АПЛ. «Арсенал» победил «Вулверхэмптон» (2:0) и возглавил таблицу
20 апреля, 23:26
1
«Вулверхэмптон» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 апреля 2024
20 апреля, 15:11
0
«Вулверхэмптон» – «Арсенал»: прогноз на матч 34 тура АПЛ, 20 апреля
20 апреля, 10:13
0
АПЛ. «Арсенал» победил «Вулверхэмптон» (2:0) и возглавил таблицу
20 апреля, 23:26
1
«Вулверхэмптон» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 апреля 2024
20 апреля, 15:11
0
«Вулверхэмптон» – «Арсенал»: прогноз на матч 34 тура АПЛ, 20 апреля
20 апреля, 10:13
0
«Ноттингем Форест» – «Вулверхэмптон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2024
13 апреля, 11:37
0
«Вулверхэмптон» – «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 апреля 2024
6 апреля, 11:49
0
Тен Хаг прокомментировал победу «МЮ» над «Ковентри» по пенальти
21 апреля, 21:44
0
Кубок Англии. «Ковентри» отыгрался со счета 0:3, но уступил «МЮ» по пенальти
21 апреля, 20:27
1
Стали известны полуфинальные пары Кубка Англии
17 марта, 22:00
0
Беллингем в отпуске посетил матч Чемпионшипа
24 декабря 2023, 00:22
0
«Спортинг» побил клубный трансферный рекорд, купив нападающего «Ковентри»
13 июля 2023, 20:55
1
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Ковентри
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Вулверхэмптон
1 : 2
06.04.2024
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Ноттингем Форест
2 : 2
13.04.2024
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Англия. Чемпионшип, 43 тур
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3 : 0
13.04.2024
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0 : 2
20.04.2024
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2 : 1
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0 : 2
20.04.2024
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Англия. Премьер-лига, 33 тур
Ноттингем Форест
2 : 2
13.04.2024
Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Вулверхэмптон
1 : 2
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13.04.2024
Ковентри

Вулверхэмптон - Ковентри: обзор матча 16 марта 2024

Вулверхэмптон
16.03.2024, суббота, 15:15
Англия. Кубок, 1/4 финала
2 : 3
Матч завершен
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Ковентри
83' Р. Айт Нури
88' У. Буэно
53' Э. Симмс
90+7' Э. Симмс
90+10' Х. Райт
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Вулверхэмптон - Ковентри
Матч завершен
90' +10
ГОЛ! 2:3
Хаджи Райт
90' +7
ГОЛ! 2:2
Эллис Симмс
90' +3
Замена
Фабиу Тавареш ️️️️➡️️ Джоэль Латибодье
90' +3
Замена
Виктор Торп ️️️️➡️️ Джош Экклз
ГОЛ! 2:1
Уго Буэно
88'
ГОЛ! 1:1
Райан Айт Нури
83'
Желтая карточка
Пабло Сарабия
81'
Замена
Уго Буэно ️️️️➡️️ Томми Дойл
73'
70'
Замена
Каллум О'Харе ️️️️➡️️ Кейси Палмер
Замена
Леон Чивоме ️️️️➡️️ Натан Фрейзер
60'
Замена
Мэтт Доэрти ️️️️➡️️ Тоти
60'
53'
ГОЛ! 0:1
Эллис Симмс
Желтая карточка
Райан Айт Нури
6'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
3
Райан Айт Нури
ЛЗ
4
Сантьяго Буэно
ЦЗ
23
Макс Килман
(К) ЦЗ
24
Тоти
ЦЗ
22
Нельсон Семеду
ПЗ
5
Марио Лемина
ОП
20
Томми Дойл
ЦП
8
Жоао Гомес
ЦП
21
Пабло Сарабия
ПВ
63
Натан Фрейзер
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Ковентри
40
Брэд Коллинс
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
4
Бобби Томас
ЦЗ
15
Лайам Китчинг
ЦЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
27
Милан ван Эвейк
ПЗ
14
Бен Шиф
(К) ОП
28
Джош Экклз
ЦП
9
Эллис Симмс
ЦФ
11
Хаджи Райт
ЦФ
45
Кейси Палмер
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
Вулверхэмптон
25
Дэниэл Бентли
ВР
17
Уго Буэно
ЛЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
62
Таванда Чирева
ЦП
6
Бубакар Траоре
ЦП
45
Ти Барнетт
ЛВ
37
Fletcher Holman
ЦФ
84
Леон Чивоме
ЦФ
14
Pascal Noha Lemina
ЦФ
Ковентри
13
Бен Уилсон
ВР
3
Джей Дасилва
ЛЗ
2
Луис Бинкс
ЦЗ
54
Кай Эндрюс
ЦП
6
Лайам Келли
ЦП
29
Виктор Торп
ЦП
10
Каллум О'Харе
АП
30
Фабиу Тавареш
ЦФ
24
Мэттью Гудден
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Са
4
Буэно
23
Килман
24
Тоти
3
Айт Нури
5
Лемина
22
Семеду
20
Дойл
8
Гомес
21
Сарабия
63
Фрейзер
3-3-1-3
40
Коллинс
4
Томас
15
Китчинг
22
Латибодье
27
ван Эвейк
14
Шиф
21
Бидуэлл
28
Экклз
45
Палмер
11
Райт
9
Симмс
20
Дойл
17
Буэно
17
Буэно
20
Дойл
24
Тоти
2
Доэрти
2
Доэрти
24
Тоти
63
Фрейзер
84
Чивоме
84
Чивоме
63
Фрейзер
28
Экклз
29
Торп
29
Торп
28
Экклз
45
Палмер
10
О'Харе
10
О'Харе
45
Палмер
22
Латибодье
30
Тавареш
30
Тавареш
22
Латибодье
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Ковентри
25
Дэниэл Бентли
ВР
62
Таванда Чирева
ЦП
6
Бубакар Траоре
ЦП
45
Ти Барнетт
ЛВ
37
Fletcher Holman
ЦФ
14
Pascal Noha Lemina
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
13
Бен Уилсон
ВР
3
Джей Дасилва
ЛЗ
2
Луис Бинкс
ЦЗ
54
Кай Эндрюс
ЦП
6
Лайам Келли
ЦП
24
Мэттью Гудден
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
Остались в запасе
25
Дэниэл Бентли
ВР
62
Таванда Чирева
ЦП
6
Бубакар Траоре
ЦП
45
Ти Барнетт
ЛВ
37
Fletcher Holman
ЦФ
14
Pascal Noha Lemina
ЦФ
Остались в запасе
13
Бен Уилсон
ВР
3
Джей Дасилва
ЛЗ
2
Луис Бинкс
ЦЗ
54
Кай Эндрюс
ЦП
6
Лайам Келли
ЦП
24
Мэттью Гудден
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Главный тренер
Марк Робинс
Статистика матча Вулверхэмптон - Ковентри
2
Всего ударов по воротам
17
24
Удары в створ
5
12
Владение мячом %
58
42
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
7
4
Нарушения
11
9
Офсайды
4
1
Количество передач
536
384
Сейвы
9
3
Точность передач %
84
79
Удары мимо ворот
7
9
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
12
17
Удары из-за пределов штрафной
5
7
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Информация о матче
Главный судья:
Сэмюэл Барротт
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- : -
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