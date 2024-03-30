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Атлетик
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1
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27 апреля, 10:29
0
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27 апреля, 09:43
0
Муньяин покинет «Атлетик» после 19 лет в клубе
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0
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22 апреля, 10:06
0
Винисиус высказался о расизме в адрес Нико Уильямса: «До каких пор, Ла Лига?»
28 апреля, 14:24
1
«Атлетико» – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2024
27 апреля, 10:29
0
«Атлетико» – «Атлетик»: прогноз на матч 33 тура испанской Ла Лиги, 27 апреля
27 апреля, 09:43
0
Муньяин покинет «Атлетик» после 19 лет в клубе
24 апреля, 14:14
0
«Атлетик» – «Гранада»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2024
19 апреля, 09:59
0
«Севилья» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 апреля 2024
22 апреля, 10:06
0
Примера. «Реал» обыграл «Мальорку» (1:0), отрыв от «Барселоны» – 11 очков
13 апреля, 21:21
0
«Мальорка» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2024
13 апреля, 13:50
0
«Мальорка» – «Реал»: прогноз на матч 31 тура испанской Ла Лиги,13 апреля
13 апреля, 09:53
0
Кубок Испании. «Атлетик» впервые за 40 лет взял трофей, победив в финале «Мальорку» в серии пенальти
7 апреля, 01:48
0
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Мальорка
Испания. Примера, 30 тур
Валенсия
0 : 0
30.03.2024
Мальорка
Испания. Примера, 30 тур
Реал
2 : 0
31.03.2024
Атлетик
Испания. Кубок, Финал
Атлетик
1 : 1
06.04.2024
Мальорка
Испания. Примера, 31 тур
Мальорка
0 : 1
13.04.2024
Реал
Испания. Примера, 31 тур
Атлетик
1 : 1
14.04.2024
Вильярреал
Испания. Примера, 33 тур
Атлетико
3 : 1
27.04.2024
Атлетик
Испания. Примера, 32 тур
Атлетик
1 : 1
19.04.2024
Гранада
Испания. Примера, 31 тур
Атлетик
1 : 1
14.04.2024
Вильярреал
Испания. Кубок, Финал
Атлетик
1 : 1
06.04.2024
Мальорка
Испания. Примера, 30 тур
Реал
2 : 0
31.03.2024
Атлетик
Испания. Примера, 33 тур
Кадис
1 : 1
28.04.2024
Мальорка
Испания. Примера, 32 тур
Севилья
2 : 1
22.04.2024
Мальорка
Испания. Примера, 31 тур
Мальорка
0 : 1
13.04.2024
Реал
Испания. Кубок, Финал
Атлетик
1 : 1
06.04.2024
Мальорка
Испания. Примера, 30 тур
Валенсия
0 : 0
30.03.2024
Мальорка

Атлетик - Мальорка: обзор матча 06 апреля 2024

Атлетик
06.04.2024, суббота, 23:00
Испания. Кубок, Финал
1 : 1
Счет по пенальти – 4 : 2
Матч завершен
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Мальорка
50' О. Сансет
21' Д. Родригес
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Атлетик - Мальорка
Матч завершен
ГОЛ! Алекс Беренгер
4:2
ГОЛ! Антонио Санчес
3:2
ГОЛ! Микель Весга
3:1
Пенальти не реализован
Неманья Радоньич
ГОЛ! Икер Муньяин
2:1
Пенальти не реализован
Мануэль Морланес
ГОЛ! Рауль Гарсия
1:1
ГОЛ! Ведат Мурики
0:1
119'
Желтая карточка
Неманья Радоньич
110'
Замена
Сиб ван дер Хейден ️️️️➡️️ Антонио Латорре
105' +3
Замена
Матия Настасич ️️️️➡️️ Хосе Копете
Замена
Иньиго Леке ️️️️➡️️ Юри Бершиче
105' +1
Замена
Рауль Гарсия ️️️️➡️️ Горка Гурусета
91'
Замена
Икер Муньяин ️️️️➡️️ Ойан Сансет
91'
Замена
Алекс Беренгер ️️️️➡️️ Иньяки Уильямс
91'
91'
Замена
Пабло Маффео ️️️️➡️️ Мартин Вальент
90' +1
Желтая карточка
Ведат Мурики
Замена
Унаи Гомес ️️️️➡️️ Иньиго Руис де Галаррета
80'
74'
Замена
Неманья Радоньич ️️️️➡️️ Дани Родригес
62'
Замена
Мануэль Морланес ️️️️➡️️ Серхи Дардер
62'
Замена
Антонио Санчес ️️️️➡️️ Кайл Ларин
ГОЛ! 1:1
Ойан Сансет
50'
Замена
Микель Весга ️️️️➡️️ Беньят Прадос
46'
Желтая карточка
Айтор Паредес
27'
21'
ГОЛ! 0:1
Дани Родригес
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
13
Хулен Агирресабала
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
(К) ПЗ
24
Беньят Прадос
ЦП
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
11
Нико Уильямс
ПВ
12
Горка Гурусета
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Мальорка
13
Доминик Грейф
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
21
Антонио Райо
(К) ЦЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
6
Хосе Копете
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
12
Саму Кошта
ОП
10
Серхи Дардер
ЦП
14
Дани Родригес
АП
7
Ведат Мурики
ЦФ
17
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
19
Иманол Гарсия де Альбенис
ЛЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
21
Андер Эррера
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
30
Унаи Гомес
АП
10
Икер Муньяин
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
22
Рауль Гарсия
ЦФ
20
Асьер Вильялибре
ЦФ
Мальорка
1
Предраг Райкович
ВР
25
Иван Куэльяр
ВР
11
Хауме Коста
ЛЗ
4
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
2
Матия Настасич
ЦЗ
15
Пабло Маффео
ПЗ
5
Омар Маскарель
ОП
18
Антонио Санчес
ЦП
8
Мануэль Морланес
ЦП
23
Неманья Радоньич
ЛВ
9
Абдон
ЦФ
4-2-2-2
13
Агирресабала
17
Бершиче
3
Вивиан
4
Паредес
18
де Маркос
24
Прадос
16
Руис де Галаррета
8
Сансет
11
Уильямс
9
Уильямс
12
Гурусета
3-3-1-1-2
13
Грейф
21
Райо
24
Вальент
6
Копете
20
Гонсалес
12
Кошта
3
Латорре
10
Дардер
14
Родригес
17
Ларин
7
Мурики
17
Бершиче
15
Леке
15
Леке
17
Бершиче
24
Прадос
6
Весга
6
Весга
24
Прадос
16
Руис де Галаррета
30
Гомес
30
Гомес
16
Руис де Галаррета
8
Сансет
10
Муньяин
10
Муньяин
8
Сансет
9
Уильямс
7
Беренгер
7
Беренгер
9
Уильямс
12
Гурусета
22
Гарсия
22
Гарсия
12
Гурусета
3
Латорре
4
ван дер Хейден
4
ван дер Хейден
3
Латорре
6
Копете
2
Настасич
2
Настасич
6
Копете
24
Вальент
15
Маффео
15
Маффео
24
Вальент
17
Ларин
18
Санчес
18
Санчес
17
Ларин
10
Дардер
8
Морланес
8
Морланес
10
Дардер
14
Родригес
23
Радоньич
23
Радоньич
14
Родригес
Остались в запасе
Атлетик
Мальорка
1
Унаи Симон
ВР
19
Иманол Гарсия де Альбенис
ЛЗ
21
Андер Эррера
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
20
Асьер Вильялибре
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
1
Предраг Райкович
ВР
25
Иван Куэльяр
ВР
11
Хауме Коста
ЛЗ
5
Омар Маскарель
ОП
9
Абдон
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Остались в запасе
1
Унаи Симон
ВР
19
Иманол Гарсия де Альбенис
ЛЗ
21
Андер Эррера
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
20
Асьер Вильялибре
ЦФ
Остались в запасе
1
Предраг Райкович
ВР
25
Иван Куэльяр
ВР
11
Хауме Коста
ЛЗ
5
Омар Маскарель
ОП
9
Абдон
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Хавьер Агирре
Статистика матча Атлетик - Мальорка
1
2
Всего ударов по воротам
30
13
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
69
31
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
8
4
Нарушения
15
25
Офсайды
2
1
Количество передач
714
333
Сейвы
4
6
Точность передач %
84
63
Удары мимо ворот
12
5
Блокированные удары
11
3
Удары из пределов штрафной
12
7
Удары из-за пределов штрафной
18
6
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Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Мунуэра Монтера
Стадион:
Сан Мамес Баррия
Россия
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