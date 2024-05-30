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Расписание матчей
Узбекистан. Суперлига
Навбахор - Олимпик
Навбахор - Олимпик: обзор матча 30 мая 2024
Навбахор
30.05.2024, четверг, 17:30
Узбекистан. Суперлига, 10 тур
0 : 0
Завершен
Олимпик
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Статистика матча Навбахор - Олимпик
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Навбахор
Узбекистан. Суперлига, 29 тур
Согдиана
- : -
29.11.2026
Навбахор
Узбекистан. Кубок, 1/2 финала
ОКМК
0 : 1
24.11.2026
Навбахор
Узбекистан. Суперлига, 28 тур
Навбахор
3 : 2
20.11.2026
Нефтчи
Узбекистан. Суперлига, 27 тур
Кызылкум
0 : 1
07.11.2026
Навбахор
Узбекистан. Суперлига, 26 тур
Навбахор
1 : 0
31.10.2026
Андижан
Узбекистан. Суперлига, 25 тур
Хорезм
1 : 2
26.10.2026
Навбахор
Олимпик
Узбекистан. Суперлига, 26 тур
Сурхан
3 : 0
30.11.2024
Олимпик
Узбекистан. Суперлига, 25 тур
Олимпик
0 : 1
23.11.2024
Бунедкор
Узбекистан. Суперлига, 24 тур
ОКМК
2 : 2
07.11.2024
Олимпик
Узбекистан. Суперлига, 23 тур
Олимпик
1 : 2
02.11.2024
Навбахор
Узбекистан. Суперлига, 22 тур
Андижан
1 : 0
26.10.2024
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