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Аргентина
Коста-Рика
Маскерано определился с тремя игроками старше 23 лет, которых хочет позвать в сборную Аргентины на Олимпиаду
4 апреля, 22:55
2
Месси назвал условия для завершения карьеры
27 марта, 16:49
2
Товарищеский матч. Гол Угальде не спас Коста-Рику от поражения от Аргентины (1:3)
27 марта, 08:45
0
Семья Ди Марии получила угрозы в Аргентине
26 марта, 12:20
0
Угальде вернется в расположение «Спартака» за два дня до матча с «Уралом»
24 марта, 11:59
6
Маскерано определился с тремя игроками старше 23 лет, которых хочет позвать в сборную Аргентины на Олимпиаду
4 апреля, 22:55
2
Месси назвал условия для завершения карьеры
27 марта, 16:49
2
Товарищеский матч. Гол Угальде не спас Коста-Рику от поражения от Аргентины (1:3)
27 марта, 08:45
0
Семья Ди Марии получила угрозы в Аргентине
26 марта, 12:20
0
Определились все участники Кубка Америки-2024
24 марта, 08:32
0
Товарищеский матч. Гол Угальде не спас Коста-Рику от поражения от Аргентины (1:3)
27 марта, 08:45
0
Угальде вернется в расположение «Спартака» за два дня до матча с «Уралом»
24 марта, 11:59
6
Определились все участники Кубка Америки-2024
24 марта, 08:32
0
Угальде оценил «Спартак» и РПЛ
21 марта, 11:51
10
Результаты жеребьевки Кубка Америки-2024
8 декабря 2023, 07:42
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Аргентина
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные,
Коста-Рика
2 : 0
03.02.2024
Сальвадор
Товарищеские матчи. Сборные,
Аргентина
3 : 0
23.03.2024
Сальвадор
Товарищеские матчи. Сборные,
Аргентина
3 : 1
27.03.2024
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные,
Аргентина
3 : 1
27.03.2024
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные,
Аргентина
3 : 0
23.03.2024
Сальвадор
Товарищеские матчи. Сборные,
Аргентина
3 : 1
27.03.2024
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные,
Коста-Рика
2 : 0
03.02.2024
Сальвадор

Аргентина - Коста-Рика: обзор матча 27 марта 2024

Аргентина
27.03.2024, среда, 05:50
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 1
Матч завершен
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Коста-Рика
52' А. Ди Мария
56' А. Мак Аллистер
77' Л. Мартинес
34' М. Угальде
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Комментарии
Протокол Аргентина - Коста-Рика
Матч завершен
90'
Замена
️️️️➡️️ A. Lassiter
90'
Замена
Энтони Контрерас ️️️️➡️️ Манфред Угальде
Замена
Николас Гонсалес ️️️️➡️️ Энцо Фернандес
82'
Замена
️️️️➡️️ Николас Отаменди
82'
Замена
Валентин Карбони ️️️️➡️️ Анхель Ди Мария
82'
80'
Замена
️️️️➡️️ Альваро Самора
ГОЛ! 3:1
Лаутаро Мартинес
77'
Замена
Родриго Де Пауль ️️️️➡️️ Джовани Ло Чельсо
72'
71'
Желтая карточка
Fernán Faerron
Замена
Лаутаро Мартинес ️️️️➡️️ Алехандро Гарначо
71'
68'
Замена
️️️️➡️️ Josimar Alcocer
68'
Замена
️️️️➡️️ Брэндон Агилера
Замена
Леандро Паредес ️️️️➡️️ Алексис Мак Аллистер
60'
ГОЛ! 2:1
Алексис Мак Аллистер
56'
ГОЛ! 1:1
Анхель Ди Мария
52'
Желтая карточка
Науэль Молина
45' +2
34'
ГОЛ! 0:1
Манфред Угальде
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аргентина
12
Вальтер Бенитес
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
19
Николас Отаменди
ЦЗ
13
Кристиан Ромеро
ЦЗ
4
Науэль Молина
ПЗ
8
Энцо Фернандес
ОП
20
Алексис Мак Аллистер
ЦП
16
Джовани Ло Чельсо
АП
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
9
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Лионель Скалони
Коста-Рика
1
Кейлор Навас
ВР
6
Julio Cascante
ЦЗ
15
Франсиско Кальво
ЦЗ
22
Haxzel Quiros
ЦЗ
5
Fernán Faerron
ЦЗ
20
Брэндон Агилера
АП
21
Альваро Самора
ЛВ
11
A. Lassiter
ЦФ
9
Манфред Угальде
ЦФ
25
Josimar Alcocer
ЦФ
Главный тренер
Луис Суарес
Аргентина
22
Лаутаро Мартинес
ЦФ
1
Франко Армани
ВР
23
Эмилиано Мартинес
ВР
26
Валентин Барко
ЛЗ
2
Нехуэн Перес
ЦЗ
22
Лисандро Мартинес
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
18
Гидо Родригес
ЦП
14
Факундо Буонанотте
АП
21
Валентин Карбони
АП
15
Николас Гонсалес
ЛВ
Коста-Рика
4
Хуан Пабло Варгас
ЦЗ
12
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
7
Энтони Контрерас
ЦФ
4-1-1-3-1
12
Бенитес
3
Тальяфико
19
Отаменди
13
Ромеро
4
Молина
8
Фернандес
20
Мак Аллистер
17
Гарначо
16
Ло Чельсо
11
Ди Мария
9
Альварес
4-2-3
1
Навас
15
Кальво
22
5
6
20
Агилера
21
Самора
25
9
Угальде
11
17
Гарначо
22
Мартинес
22
Мартинес
17
Гарначо
20
Мак Аллистер
5
Паредес
5
Паредес
20
Мак Аллистер
16
Ло Чельсо
7
Де Пауль
7
Де Пауль
16
Ло Чельсо
11
Ди Мария
21
Карбони
21
Карбони
11
Ди Мария
8
Фернандес
15
Гонсалес
15
Гонсалес
8
Фернандес
9
Угальде
7
Контрерас
7
Контрерас
9
Угальде
Остались в запасе
Аргентина
Коста-Рика
1
Франко Армани
ВР
23
Эмилиано Мартинес
ВР
26
Валентин Барко
ЛЗ
2
Нехуэн Перес
ЦЗ
22
Лисандро Мартинес
ЦЗ
18
Гидо Родригес
ЦП
14
Факундо Буонанотте
АП
Главный тренер
Лионель Скалони
4
Хуан Пабло Варгас
ЦЗ
12
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Луис Суарес
Остались в запасе
1
Франко Армани
ВР
23
Эмилиано Мартинес
ВР
26
Валентин Барко
ЛЗ
2
Нехуэн Перес
ЦЗ
22
Лисандро Мартинес
ЦЗ
18
Гидо Родригес
ЦП
14
Факундо Буонанотте
АП
Остались в запасе
4
Хуан Пабло Варгас
ЦЗ
12
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Лионель Скалони
Главный тренер
Луис Суарес
Статистика матча Аргентина - Коста-Рика
1
1
Всего ударов по воротам
21
7
Удары в створ
12
3
Владение мячом %
74
26
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
6
1
Нарушения
14
20
Офсайды
1
0
Количество передач
775
275
Сейвы
2
7
Точность передач %
89
72
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
16
4
Удары из-за пределов штрафной
5
3
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Гватемала
- : -
27.05.2024
Никарагуа
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Боливия
- : -
01.06.2024
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Гибралтар
- : -
03.06.2024
Шотландия
Товарищеские матчи. Сборные
Хорватия
- : -
03.06.2024
Северная Македония
Товарищеские матчи. Сборные
Албания
- : -
03.06.2024
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Гватемала
- : -
27.05.2024
Никарагуа
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
- : -
01.06.2024
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Гибралтар
- : -
03.06.2024
Шотландия
Товарищеские матчи. Сборные
Хорватия
- : -
03.06.2024
Северная Македония
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Албания
- : -
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