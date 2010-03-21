Маскерано определился с тремя игроками старше 23 лет, которых хочет позвать в сборную Аргентины на Олимпиаду

Месси назвал условия для завершения карьеры

Товарищеский матч. Гол Угальде не спас Коста-Рику от поражения от Аргентины (1:3)

Семья Ди Марии получила угрозы в Аргентине