Маскерано определился с тремя игроками старше 23 лет, которых хочет позвать в сборную Аргентины на Олимпиаду
Месси назвал условия для завершения карьеры
Товарищеский матч. Гол Угальде не спас Коста-Рику от поражения от Аргентины (1:3)
Семья Ди Марии получила угрозы в Аргентине
Угальде вернется в расположение «Спартака» за два дня до матча с «Уралом»
Маскерано определился с тремя игроками старше 23 лет, которых хочет позвать в сборную Аргентины на Олимпиаду
Месси назвал условия для завершения карьеры
Товарищеский матч. Гол Угальде не спас Коста-Рику от поражения от Аргентины (1:3)
Семья Ди Марии получила угрозы в Аргентине
Определились все участники Кубка Америки-2024
Товарищеский матч. Гол Угальде не спас Коста-Рику от поражения от Аргентины (1:3)
Угальде вернется в расположение «Спартака» за два дня до матча с «Уралом»
Определились все участники Кубка Америки-2024
Угальде оценил «Спартак» и РПЛ
Результаты жеребьевки Кубка Америки-2024