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Расписание матчей
Перу. Лига 1
Спортинг Кристал - Унион Комерсио
Спортинг Кристал - Унион Комерсио: обзор матча 18 мая 2024
Спортинг Кристал
18.05.2024, суббота, 23:00
Перу. Лига 1, 16 тур
5 : 1
Завершен
Унион Комерсио
13'
S. González
27'
Игнасио
34'
J. Alarcón
39'
M. Cauteruccio
90+2'
M. Cauteruccio
14'
T. Paredes
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спортинг Кристал - Унион Комерсио
ГОЛ! 5:1!
M. Cauteruccio
Пас отдал
S. González
90'
+2
85'
Желтая карточка
Э. Перес
Замена
I. Ávila
️️️️
N. Pasquini
83'
Замена
I. Wisdom
️️️️
G. Cazonatti
83'
Замена
A. Hohberg
️️️️
J. Alarcón
76'
Замена
L. Sosa
️️️️
Ж. Гримальдо
70'
Замена
М. Тавара
️️️️
Х. Претелл
70'
64'
Замена
J. Tandazo
️️️️
L. Navea
58'
Замена
C. Uribe
️️️️
B. A. Angulo Grueso
46'
Замена
D. Vargas
️️️️
K. Sanchez
46'
Замена
R. Villamarín
️️️️
O. Vinladen
42'
Желтая карточка
B. A. Angulo Grueso
ГОЛ! 4:1!
M. Cauteruccio
Пас отдал
S. González
39'
ГОЛ! 3:1!
J. Alarcón
Пас отдал
Ж. Гримальдо
34'
ГОЛ! 2:1!
Игнасио
Пас отдал
S. González
27'
14'
ГОЛ! 1:1!
T. Paredes
ГОЛ! 1:0!
S. González
Пас отдал
N. Pasquini
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг Кристал
12
Renato Solís
ВР
4
Gianfranco Chávez
(К)
ЦЗ
77
Nicolás Pasquini
ЦЗ
15
Карлос Лора
ПЗ
7
Santiago González
ЦП
55
Gustavo Cazonatti
ЦП
8
Хесус Претелл
ЦП
10
Jostin Alarcón
ЦП
4
Игнасио
ЦФ
9
Martín Cauteruccio
ЦФ
21
Жоао Гримальдо
ЦФ
Главный тренер
Эндерсон Морейра
Унион Комерсио
29
Ignacio Barrios
ВР
3
T. Paredes
(К)
ЦЗ
20
Carlos Ramirez
ЦЗ
27
Luis Trujillo
ЦЗ
27
Piero Serra
ЦЗ
15
K. Sanchez
ЦП
5
Luis Navea
ЦП
15
Osama Vinladen
ЦП
13
B. A. Angulo Grueso
ЦФ
30
Эрнан Перес
ЦФ
Главный тренер
Нестор Кравиотто
Спортинг Кристал
1
Диего Энрикес
ВР
8
Leandro Sosa
ЦП
26
Ian Wisdom
ЦП
27
Adrián Ascues
ЦП
25
Мартин Тавара
ЦП
10
Alejandro Hohberg
ЦФ
28
Diego Otoya
ЦФ
11
Irven Ávila
ЦФ
Унион Комерсио
29
Willy Diaz
ВР
16
Roberto Villamarín
ЦЗ
17
D. Vargas
ЦП
19
C. Uribe
ЦП
4
Vieri Pérez
ЦП
26
Jorge Tandazo
ЦФ
40
Italo Regalado
ЦФ
3-4-3
12
4
77
15
Лора
7
8
Претелл
10
55
21
Гримальдо
9
4
Игнасио
4-3-2
29
20
27
27
3
15
5
15
30
Перес
13
21
Гримальдо
8
8
21
Гримальдо
55
26
26
55
8
Претелл
25
Тавара
25
Тавара
8
Претелл
10
10
10
10
77
11
11
77
15
17
17
15
13
19
19
13
15
16
16
15
5
26
26
5
Остались в запасе
Спортинг Кристал
Унион Комерсио
1
Диего Энрикес
ВР
27
Adrián Ascues
ЦП
28
Diego Otoya
ЦФ
Главный тренер
Эндерсон Морейра
29
Willy Diaz
ВР
4
Vieri Pérez
ЦП
40
Italo Regalado
ЦФ
Главный тренер
Нестор Кравиотто
Остались в запасе
1
Диего Энрикес
ВР
27
Adrián Ascues
ЦП
28
Diego Otoya
ЦФ
Остались в запасе
29
Willy Diaz
ВР
4
Vieri Pérez
ЦП
40
Italo Regalado
ЦФ
Главный тренер
Эндерсон Морейра
Главный тренер
Нестор Кравиотто
Статистика матча Спортинг Кристал - Унион Комерсио
2
Всего ударов по воротам
22
9
Удары в створ
7
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Нарушения
22
9
Удары мимо ворот
9
4
Блокированные удары
6
2
Матчи команд
Спортинг Кристал
Перу. Лига 1, 17 тур
Спортинг Кристал
4 : 1
22.11.2026
Сьенсиано
Перу. Лига 1, 16 тур
АДТ
1 : 1
07.11.2026
Спортинг Кристал
Перу. Лига 1, 15 тур
Спортинг Кристал
5 : 0
02.11.2026
Кахамарка
Перу. Лига 1, 14 тур
Спортинг Кристал
3 : 2
29.10.2026
Альянса
Перу. Лига 1, 13 тур
Куско
3 : 1
24.10.2026
Спортинг Кристал
Унион Комерсио
Перу. Лига 1, 17 тур
Сьенсиано
7 : 0
01.11.2024
Унион Комерсио
Перу. Лига 1, 16 тур
Унион Комерсио
0 : 12
27.10.2024
Спортинг Кристал
Перу. Лига 1, 15 тур
АДТ
2 : 0
23.10.2024
Унион Комерсио
Перу. Лига 1, 14 тур
Унион Комерсио
3 : 2
17.10.2024
Комерсиантес Унидос
Перу. Лига 1, 13 тур
Унион Комерсио
0 : 2
27.09.2024
Спорт Бойз
Информация о матче
Главный судья:
Joel Alarcon, Peru
Стадион:
Эстадио Альберто Гальярдо
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