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Альянса
УТ де Кахамарка
Перу. Лига 1, 9 тур
УТ де Кахамарка
1 : 2
31.03.2024
Спортинг Кристал
Перу. Лига 1, 10 тур
Сьенсиано
1 : 1
07.04.2024
УТ де Кахамарка
Кубок Либертадорес, 2 тур
Серро Портеньо
1 : 0
11.04.2024
Альянса
Перу. Лига 1, 11 тур
Альянса
2 : 0
15.04.2024
Атлетико Грау
Перу. Лига 1, 11 тур
УТ де Кахамарка
2 : 0
15.04.2024
Депортиво Лос Чанкас
Перу. Лига 1, 13 тур
Мельгар
1 : 0
29.04.2024
Альянса
Кубок Либертадорес, 3 тур
Коло-Коло
0 : 0
24.04.2024
Альянса
Перу. Лига 1, 12 тур
Альянса
3 : 0
19.04.2024
Спорт Бойз
Перу. Лига 1, 11 тур
Альянса
2 : 0
15.04.2024
Атлетико Грау
Кубок Либертадорес, 2 тур
Серро Портеньо
1 : 0
11.04.2024
Альянса
Перу. Лига 1, 13 тур
УТ де Кахамарка
3 : 2
27.04.2024
Атлетико Грау
Перу. Лига 1, 12 тур
Карлос Маннуччи
2 : 0
20.04.2024
УТ де Кахамарка
Перу. Лига 1, 11 тур
УТ де Кахамарка
2 : 0
15.04.2024
Депортиво Лос Чанкас
Перу. Лига 1, 10 тур
Сьенсиано
1 : 1
07.04.2024
УТ де Кахамарка
Перу. Лига 1, 9 тур
УТ де Кахамарка
1 : 2
31.03.2024
Спортинг Кристал
Главная
Расписание матчей
Перу. Лига 1
Альянса - УТ де Кахамарка
Альянса - УТ де Кахамарка: онлайн-трансляция 04 мая 2024
Альянса
04.05.2024, суббота, 04:30
Перу. Лига 1, 14 тур
- : -
Не начался
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П1
1.25
Х
5.1
П2
11
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УТ де Кахамарка
Матч
Таблица
Комментарии
Статистика матча Альянса - УТ де Кахамарка
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Владение мячом %
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0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Перу. Лига 1
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Будущие
Перу. Лига 1, 14 тур
АДТ
- : -
03.05.2024
Университарио
Перу. Лига 1, 14 тур
Сьенсиано
- : -
04.05.2024
Универсидад Сесар Вальехо
Перу. Лига 1, 14 тур
Альянса
- : -
04.05.2024
УТ де Кахамарка
Перу. Лига 1, 14 тур
Депортиво Лос Чанкас
- : -
04.05.2024
Куско
Перу. Лига 1, 14 тур
Комерсиантес Унидос
- : -
04.05.2024
Унион Комерсио
Перу. Лига 1, 14 тур
АДТ
- : -
03.05.2024
Университарио
Перу. Лига 1, 14 тур
Сьенсиано
- : -
04.05.2024
Универсидад Сесар Вальехо
Перу. Лига 1, 14 тур
Альянса
- : -
04.05.2024
УТ де Кахамарка
Перу. Лига 1, 14 тур
Депортиво Лос Чанкас
- : -
04.05.2024
Куско
Перу. Лига 1, 14 тур
Комерсиантес Унидос
- : -
04.05.2024
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