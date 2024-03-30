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Альянса Атлетико
Унион Комерсио
Перу. Лига 1, 9 тур
Куско
1 : 0
30.03.2024
Унион Комерсио
Перу. Лига 1, 9 тур
Спорт Бойз
0 : 0
31.03.2024
Альянса Атлетико
Перу. Лига 1, 10 тур
Университарио
1 : 0
06.04.2024
Альянса Атлетико
Перу. Лига 1, 10 тур
Унион Комерсио
2 : 2
06.04.2024
Универсидад Сесар Вальехо
Перу. Лига 1, 11 тур
Альянса Атлетико
2 : 0
13.04.2024
Унион Комерсио
Перу. Лига 1, 13 тур
Альянса Атлетико
1 : 2
28.04.2024
АДТ
Перу. Лига 1, 12 тур
Комерсиантес Унидос
0 : 0
23.04.2024
Альянса Атлетико
Перу. Лига 1, 11 тур
Альянса Атлетико
2 : 0
13.04.2024
Унион Комерсио
Перу. Лига 1, 10 тур
Университарио
1 : 0
06.04.2024
Альянса Атлетико
Перу. Лига 1, 9 тур
Спорт Бойз
0 : 0
31.03.2024
Альянса Атлетико
Перу. Лига 1, 13 тур
Спорт Бойз
0 : 0
27.04.2024
Унион Комерсио
Перу. Лига 1, 12 тур
Унион Комерсио
1 : 2
19.04.2024
Университарио
Перу. Лига 1, 11 тур
Альянса Атлетико
2 : 0
13.04.2024
Унион Комерсио
Перу. Лига 1, 10 тур
Унион Комерсио
2 : 2
06.04.2024
Универсидад Сесар Вальехо
Перу. Лига 1, 9 тур
Куско
1 : 0
30.03.2024
Унион Комерсио
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Расписание матчей
Перу. Лига 1
Альянса Атлетико - Унион Комерсио
Альянса Атлетико - Унион Комерсио: обзор матча 13 апреля 2024
Альянса Атлетико
13.04.2024, суббота, 22:30
Перу. Лига 1, 11 тур
2 : 0
Матч завершен
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Унион Комерсио
35'
A. Fernández (П)
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Альянса Атлетико - Унион Комерсио
Матч завершен
Замена
Francisco Duclos
️️️️➡️️
Roberto Siucho
90'
Замена
Christian Vasquez
️️️️➡️️
Aldair Perleche
90'
Желтая карточка
Horacio Benincasa
88'
Желтая карточка
Aldair Perleche
85'
78'
Замена
Luis Navea
️️️️➡️️
C. Uribe
Замена
Hideyoshi Arakaki
️️️️➡️️
Jeremy Canela
71'
Замена
Santiago Arias
️️️️➡️️
Rodrigo Castro
71'
66'
Замена
B. A. Angulo Grueso
️️️️➡️️
H. Zeta
Желтая карточка
Adrián Fernández
58'
Замена
Guillermo Larios
️️️️➡️️
Adrián Fernández
58'
46'
Замена
Osama Vinladen
️️️️➡️️
Vieri Pérez
46'
Замена
Carlos Ramirez
️️️️➡️️
Jeremy Salas
45'
Желтая карточка
C. Uribe
ГОЛ с пенальти! 1:0
Adrián Fernández
35'
33'
Желтая карточка
Jeremy Salas
Желтая карточка
Jeremy Canela
13'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альянса Атлетико
1
Diego Melián
ВР
21
Alessandro Milesi
ЦЗ
13
Horacio Benincasa
ЦЗ
4
José Villegas
ЦЗ
30
Aldair Perleche
ЦЗ
26
Hernan Lupu
ЦЗ
7
Rodrigo Castro
ЦП
20
Jeremy Canela
ЦП
8
Federico Illanes
ЦП
9
Adrián Fernández
(К)
ЦФ
23
Roberto Siucho
ЦФ
Главный тренер
Лусиано Тейлер
Унион Комерсио
1
Ignacio Barrios
ВР
2
Jeremy Salas
ЦЗ
27
Luis Trujillo
ЦЗ
4
Vieri Pérez
ЦП
10
Эрнан Перес
ЦФ
30
Josue Torres
ЦФ
14
Italo Regalado
ЦФ
Главный тренер
Нестор Кравиотто
Альянса Атлетико
95
Daniel Prieto
ВР
2
Eric Tovo
ЦЗ
55
Francisco Duclos
ЦЗ
3
Christian Vasquez
ЦЗ
10
Christian Flores
ЦП
5
Santiago Arias
ЦП
18
Santiago Rebagliati
ЦФ
17
Hideyoshi Arakaki
ЦФ
22
Guillermo Larios
ЦФ
Унион Комерсио
12
Willy Diaz
ВР
20
Carlos Ramirez
ЦЗ
24
Luis Navea
ЦП
15
Osama Vinladen
ЦП
3-2-3-2
1
4
30
26
13
21
7
20
8
23
9
2-1-3
1
2
27
4
14
30
10
Перес
23
55
55
23
30
3
3
30
7
5
5
7
20
17
17
20
9
22
22
9
2
20
20
2
24
24
4
15
15
4
Остались в запасе
Альянса Атлетико
Унион Комерсио
95
Daniel Prieto
ВР
2
Eric Tovo
ЦЗ
10
Christian Flores
ЦП
18
Santiago Rebagliati
ЦФ
Главный тренер
Лусиано Тейлер
12
Willy Diaz
ВР
Главный тренер
Нестор Кравиотто
Остались в запасе
95
Daniel Prieto
ВР
2
Eric Tovo
ЦЗ
10
Christian Flores
ЦП
18
Santiago Rebagliati
ЦФ
Остались в запасе
12
Willy Diaz
ВР
Главный тренер
Лусиано Тейлер
Главный тренер
Нестор Кравиотто
Статистика матча Альянса Атлетико - Унион Комерсио
4
2
Всего ударов по воротам
11
5
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
45
55
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
5
2
Нарушения
13
14
Офсайды
1
3
Количество передач
279
352
Сейвы
1
0
Точность передач %
68
69
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
7
4
Удары из-за пределов штрафной
4
1
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Jonathan Zamora, Peru
Стадион:
Estadio Campeones del 36, Sullana
Перу. Лига 1
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АДТ
- : -
03.05.2024
Университарио
Перу. Лига 1, 14 тур
Сьенсиано
- : -
04.05.2024
Универсидад Сесар Вальехо
Перу. Лига 1, 14 тур
Альянса
- : -
04.05.2024
УТ де Кахамарка
Перу. Лига 1, 14 тур
Депортиво Лос Чанкас
- : -
04.05.2024
Куско
Перу. Лига 1, 14 тур
Комерсиантес Унидос
- : -
04.05.2024
Унион Комерсио
Перу. Лига 1, 14 тур
АДТ
- : -
03.05.2024
Университарио
Перу. Лига 1, 14 тур
Сьенсиано
- : -
04.05.2024
Универсидад Сесар Вальехо
Перу. Лига 1, 14 тур
Альянса
- : -
04.05.2024
УТ де Кахамарка
Перу. Лига 1, 14 тур
Депортиво Лос Чанкас
- : -
04.05.2024
Куско
Перу. Лига 1, 14 тур
Комерсиантес Унидос
- : -
04.05.2024
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