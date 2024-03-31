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Сьенсиано
Альянса
Перу. Лига 1, 9 тур
Мельгар
2 : 0
31.03.2024
Сьенсиано
Перу. Лига 1, 10 тур
Сьенсиано
1 : 1
07.04.2024
УТ де Кахамарка
Кубок Либертадорес, 2 тур
Серро Портеньо
1 : 0
11.04.2024
Альянса
Перу. Лига 1, 11 тур
Спорт Уанкайо
1 : 2
12.04.2024
Сьенсиано
Перу. Лига 1, 11 тур
Альянса
2 : 0
15.04.2024
Атлетико Грау
Перу. Лига 1, 13 тур
Куско
2 : 0
28.04.2024
Сьенсиано
Перу. Лига 1, 12 тур
Сьенсиано
0 : 2
20.04.2024
Депортиво Гарсиласо
Перу. Лига 1, 11 тур
Спорт Уанкайо
1 : 2
12.04.2024
Сьенсиано
Перу. Лига 1, 10 тур
Сьенсиано
1 : 1
07.04.2024
УТ де Кахамарка
Перу. Лига 1, 9 тур
Мельгар
2 : 0
31.03.2024
Сьенсиано
Перу. Лига 1, 13 тур
Мельгар
1 : 0
29.04.2024
Альянса
Кубок Либертадорес, 3 тур
Коло-Коло
0 : 0
24.04.2024
Альянса
Перу. Лига 1, 12 тур
Альянса
3 : 0
19.04.2024
Спорт Бойз
Перу. Лига 1, 11 тур
Альянса
2 : 0
15.04.2024
Атлетико Грау
Кубок Либертадорес, 2 тур
Серро Портеньо
1 : 0
11.04.2024
Альянса
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Расписание матчей
Перу. Лига 1
Сьенсиано - Альянса
Сьенсиано - Альянса: обзор матча 14 марта 2024
Сьенсиано
14.03.2024, четверг, 02:30
Перу. Лига 1, 8 тур
2 : 1
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Альянса
21'
C. Garcés (П)
88'
C. Garcés
52'
A. Fuentes
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Сьенсиано - Альянса
Матч завершен
Желтая карточка
Marcelo Benítez
90'
+3
90'
+1
Замена
Catriel Cabellos
️️️️➡️️
Marco Huaman
90'
+1
Замена
F. Zanelatto
️️️️➡️️
Jesús Castillo
90'
Желтая карточка
Ренцо Гарсес
ГОЛ! 2:1
Carlos Garcés
88'
79'
Желтая карточка
Franco Saravia
Замена
Gonzalo Gabriel Ritacco
️️️️➡️️
Alfredo Ramúa
68'
60'
Желтая карточка
Juan Freytes
52'
ГОЛ! 1:1
Aldair Fuentes
46'
Замена
Kevin Serna
️️️️➡️️
Jhamir D´Arrigo
39'
Красная карточка
Hernán Barcos
Желтая карточка
Carlos Garcés
29'
ГОЛ с пенальти! 1:0
Carlos Garcés
21'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сьенсиано
31
Ítalo Espinoza
ВР
13
Germán Mera
(К)
ЦЗ
7
Josué Estrada
ЦЗ
3
Marcelo Benítez
ЦЗ
6
Paolo Fuentes
ЦЗ
27
Abdiel Ayarza
ЦП
22
Marco Aldair Rodríguez
ЦП
55
Alfredo Ramúa
ЦП
14
Claudio Torrejón
ЦП
21
Carlos Garcés
ЦФ
11
Juan Romagnoli
ЦФ
Главный тренер
Оскар Ибаньес
Альянса
32
Franco Saravia
ВР
25
Marco Huaman
ЦЗ
2
Juan Freytes
ЦЗ
6
Ренцо Гарсес
ЦЗ
10
Sebastián Rodríguez
ЦП
11
Jhamir D´Arrigo
ЦП
15
Jesús Castillo
ЦП
22
Adrián Arregui
ЦП
30
C. Waterman
ЦФ
20
Aldair Fuentes
ЦФ
9
Hernán Barcos
(К)
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Рестрепо
Сьенсиано
1
Jeferson Nolasco
ВР
5
Leonardo Mifflin
ЦЗ
2
Leonardo Rugel
ЦЗ
16
Orlando Nuñez
ЦЗ
4
Jefferson Portales
ЦЗ
17
Jordan Guivin
ЦП
10
Gonzalo Gabriel Ritacco
ЦП
9
Danilo Carando
ЦФ
8
Didier La Torre
ЦФ
Альянса
12
Ángel De la Cruz
ВР
55
Карлос Самбрано
ЦЗ
21
Sebastian Aranda
ЦЗ
26
Kevin Serna
ЦП
27
Catriel Cabellos
ЦП
14
Axel Moyano
ЦП
17
Christian Neira
ЦП
29
Jiovany Ramos
ЦФ
4-4-2
31
13
3
6
7
27
55
14
22
11
21
3-4-3
32
25
2
6
Гарсес
11
15
22
10
9
20
30
55
10
10
55
11
26
26
11
25
27
27
25
Остались в запасе
Сьенсиано
Альянса
1
Jeferson Nolasco
ВР
5
Leonardo Mifflin
ЦЗ
2
Leonardo Rugel
ЦЗ
16
Orlando Nuñez
ЦЗ
4
Jefferson Portales
ЦЗ
17
Jordan Guivin
ЦП
9
Danilo Carando
ЦФ
8
Didier La Torre
ЦФ
Главный тренер
Оскар Ибаньес
12
Ángel De la Cruz
ВР
55
Карлос Самбрано
ЦЗ
21
Sebastian Aranda
ЦЗ
14
Axel Moyano
ЦП
17
Christian Neira
ЦП
29
Jiovany Ramos
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Рестрепо
Остались в запасе
1
Jeferson Nolasco
ВР
5
Leonardo Mifflin
ЦЗ
2
Leonardo Rugel
ЦЗ
16
Orlando Nuñez
ЦЗ
4
Jefferson Portales
ЦЗ
17
Jordan Guivin
ЦП
9
Danilo Carando
ЦФ
8
Didier La Torre
ЦФ
Остались в запасе
12
Ángel De la Cruz
ВР
55
Карлос Самбрано
ЦЗ
21
Sebastian Aranda
ЦЗ
14
Axel Moyano
ЦП
17
Christian Neira
ЦП
29
Jiovany Ramos
ЦФ
Главный тренер
Оскар Ибаньес
Главный тренер
Алехандро Рестрепо
Статистика матча Сьенсиано - Альянса
2
1
3
Всего ударов по воротам
11
12
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
3
1
Нарушения
12
11
Офсайды
1
0
Количество передач
356
261
Сейвы
4
3
Точность передач %
82
75
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
4
5
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Daniel Ureta, Peru
Стадион:
Эстадио Гарсиласо
Перу. Лига 1
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Текущие
Будущие
Перу. Лига 1, 14 тур
АДТ
- : -
03.05.2024
Университарио
Перу. Лига 1, 14 тур
Сьенсиано
- : -
04.05.2024
Универсидад Сесар Вальехо
Перу. Лига 1, 14 тур
Альянса
- : -
04.05.2024
УТ де Кахамарка
Перу. Лига 1, 14 тур
Депортиво Лос Чанкас
- : -
04.05.2024
Куско
Перу. Лига 1, 14 тур
Комерсиантес Унидос
- : -
04.05.2024
Унион Комерсио
Перу. Лига 1, 14 тур
АДТ
- : -
03.05.2024
Университарио
Перу. Лига 1, 14 тур
Сьенсиано
- : -
04.05.2024
Универсидад Сесар Вальехо
Перу. Лига 1, 14 тур
Альянса
- : -
04.05.2024
УТ де Кахамарка
Перу. Лига 1, 14 тур
Депортиво Лос Чанкас
- : -
04.05.2024
Куско
Перу. Лига 1, 14 тур
Комерсиантес Унидос
- : -
04.05.2024
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