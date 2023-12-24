Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Динамо - Спартак Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Новости команд
Все
ПАОК
Динамо
«ПАОК» – «Брюгге»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2024
18 апреля, 18:36
0
ПАОК – «Брюгге»: прогноз на матч 1/4 финала Лиги конференций, 18 апреля
18 апреля, 09:34
0
Результаты первых матчей 1/4 финала Лиги конференций
12 апреля, 00:12
0
«Брюгге» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2024
11 апреля, 09:46
0
«Брюгге» – ПАОК: прогноз на матч 1/4 финала Лиги конференций, 11 апреля
11 апреля, 09:07
0
«ПАОК» – «Брюгге»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2024
18 апреля, 18:36
0
ПАОК – «Брюгге»: прогноз на матч 1/4 финала Лиги конференций, 18 апреля
18 апреля, 09:34
0
Результаты первых матчей 1/4 финала Лиги конференций
12 апреля, 00:12
0
«Брюгге» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2024
11 апреля, 09:46
0
«Брюгге» – ПАОК: прогноз на матч 1/4 финала Лиги конференций, 11 апреля
11 апреля, 09:07
0
«ПАОК» – «Динамо» З: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 марта 2024
14 марта, 13:01
0
Модрич летом может вернуться в Хорватию
24 февраля, 09:33
1
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
23 февраля, 15:20
1
Все участники 1/8 финала Лиги конференций
23 февраля, 01:08
1
«Локомотив» ведет переговоры с европейским клубом о продаже Митая
24 декабря 2023, 01:33
3
Больше новостей
Последние матчи
Все
ПАОК
Динамо
Лига конференций, 1/16 финала
Бетис
0 : 1
15.02.2024
Динамо
Лига конференций, 1/16 финала
Динамо
1 : 1
22.02.2024
Бетис
Лига конференций, 1/8 финала
Динамо
2 : 0
07.03.2024
ПАОК
Лига конференций, 1/8 финала
ПАОК
5 : 1
14.03.2024
Динамо
Лига конференций, 1/4 финала
Брюгге
1 : 0
11.04.2024
ПАОК
Греция. Суперлига, 8 тур
ПАОК
3 : 2
28.04.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС Ламия
1 : 1
24.04.2024
ПАОК
Греция. Суперлига, 6 тур
Олимпиакос
2 : 1
21.04.2024
ПАОК
Лига конференций, 1/4 финала
ПАОК
0 : 2
18.04.2024
Брюгге
Лига конференций, 1/4 финала
Брюгге
1 : 0
11.04.2024
ПАОК
Лига конференций, 1/8 финала
ПАОК
5 : 1
14.03.2024
Динамо
Лига конференций, 1/8 финала
Динамо
2 : 0
07.03.2024
ПАОК
Лига конференций, 1/16 финала
Динамо
1 : 1
22.02.2024
Бетис
Лига конференций, 1/16 финала
Бетис
0 : 1
15.02.2024
Динамо

ПАОК - Динамо: обзор матча 14 марта 2024

ПАОК
14.03.2024, четверг, 20:45
Лига конференций, 1/8 финала
5 : 1
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Динамо
27' А. Рахман Баба
33' П. Сучич (АГ)
42' Брэндон
72' К. Кулиеракис
88' А. Живкович (П)
49' А. Ходжа
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол ПАОК - Динамо
Матч завершен
90' +1
Желтая карточка
Такуя Огивара
ГОЛ с пенальти! 5:1
Андрия Живкович
88'
87'
Желтая карточка
Йосип Мишич
Замена
Магомед Оздоев ️️️️➡️️ Штефан Шваб
82'
80'
Замена
Габриэль Видович ️️️️➡️️ Арбер Ходжа
80'
Замена
Такуя Огивара ️️️️➡️️ Мауро Перкович
80'
Замена
Сандро Куленович ️️️️➡️️ Петар Сучич
Замена
Хонни Кастро ️️️️➡️️ Виейринья
78'
Замена
Мбвана Саматта ️️️️➡️️ Брэндон
77'
73'
Замена
Такуро Канеко ️️️️➡️️ Дарио Шпикич
ГОЛ! 4:1
Константинос Кулиеракис
72'
Замена
Кирил Десподов ️️️️➡️️ Тайсон
67'
49'
ГОЛ! 3:1
Арбер Ходжа
ГОЛ! 3:0
Брэндон
42'
ГОЛ в свои ворота! 2:0
Петар Сучич
33'
ГОЛ! 1:0
Абдул Рахман Баба
27'
14'
Желтая карточка
Мартин Батурина
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАОК
42
Доминик Котарски
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
4
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
20
Виейринья
(К) ЦЗ
16
Томаш Кедзиора
ПЗ
14
Андрия Живкович
ЦП
22
Штефан Шваб
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
7
Яннис Константелиас
АП
71
Брэндон
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
Главный тренер
Разван Луческу
Динамо
33
Иван Невистич
ВР
39
Мауро Перкович
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
6
Максим Бернауэр
ЦЗ
13
Стефан Ристовски
ПЗ
25
Петар Сучич
ОП
10
Мартин Батурина
ЦП
27
Йосип Мишич
ЦП
77
Дарио Шпикич
ЛВ
20
Арбер Ходжа
ЛВ
9
Бруно Петкович
(К) ЦФ
Главный тренер
Анте Чачич
ПАОК
64
Христос Талихманидис
ВР
18
Живко Живкович
ВР
19
Хонни Кастро
ЛЗ
76
Панайотис Панайоту
ЦЗ
6
Теохарис Циггарас
ЦП
27
Магомед Оздоев
ЦП
88
Маркос Антонио
ЦП
10
Томас Мург
ЦП
77
Кирил Десподов
ПВ
95
Стефанос Цимас
ЦФ
33
Мбвана Саматта
ЦФ
Динамо
50
Дориан Кларин
ВР
1
Даниэль Загорац
ВР
3
Такуя Огивара
ЛЗ
4
Бошко Шутало
ЦЗ
45
Иван Цветко
ЦЗ
15
Морено Живкович
ЦЗ
36
Лука Врбанчич
АП
23
Тибор Халилович
АП
30
Такуро Канеко
ПВ
17
Сандро Куленович
ЦФ
72
Габриэль Видович
ЦФ
4-3-1-2
42
Котарски
21
Баба
4
Кулиеракис
20
Виейринья
16
Кедзиора
14
Живкович
22
Шваб
8
Мейте
7
Константелиас
11
Тайсон
71
Брэндон
4-1-2-2-1
33
Невистич
13
Ристовски
28
Теофил-Катерин
6
Бернауэр
39
Перкович
25
Сучич
10
Батурина
27
Мишич
77
Шпикич
20
Ходжа
9
Петкович
20
Виейринья
19
Кастро
19
Кастро
20
Виейринья
22
Шваб
27
Оздоев
27
Оздоев
22
Шваб
11
Тайсон
77
Десподов
77
Десподов
11
Тайсон
71
Брэндон
33
Саматта
33
Саматта
71
Брэндон
39
Перкович
3
Огивара
3
Огивара
39
Перкович
77
Шпикич
30
Канеко
30
Канеко
77
Шпикич
25
Сучич
17
Куленович
17
Куленович
25
Сучич
20
Ходжа
72
Видович
72
Видович
20
Ходжа
Остались в запасе
ПАОК
Динамо
64
Христос Талихманидис
ВР
18
Живко Живкович
ВР
76
Панайотис Панайоту
ЦЗ
6
Теохарис Циггарас
ЦП
88
Маркос Антонио
ЦП
10
Томас Мург
ЦП
95
Стефанос Цимас
ЦФ
Главный тренер
Разван Луческу
50
Дориан Кларин
ВР
1
Даниэль Загорац
ВР
4
Бошко Шутало
ЦЗ
45
Иван Цветко
ЦЗ
15
Морено Живкович
ЦЗ
36
Лука Врбанчич
АП
23
Тибор Халилович
АП
Главный тренер
Анте Чачич
Остались в запасе
64
Христос Талихманидис
ВР
18
Живко Живкович
ВР
76
Панайотис Панайоту
ЦЗ
6
Теохарис Циггарас
ЦП
88
Маркос Антонио
ЦП
10
Томас Мург
ЦП
95
Стефанос Цимас
ЦФ
Остались в запасе
50
Дориан Кларин
ВР
1
Даниэль Загорац
ВР
4
Бошко Шутало
ЦЗ
45
Иван Цветко
ЦЗ
15
Морено Живкович
ЦЗ
36
Лука Врбанчич
АП
23
Тибор Халилович
АП
Главный тренер
Разван Луческу
Главный тренер
Анте Чачич
Статистика матча ПАОК - Динамо
3
Всего ударов по воротам
18
11
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
50
50
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
8
6
Нарушения
7
10
Офсайды
0
3
Количество передач
365
373
Сейвы
3
2
Точность передач %
79
79
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
12
7
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
3.02
0.96
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Харм Осмерс (Ганновер)
Стадион:
Тумба
Лига конференций
Все
Текущие
Будущие
Лига конференций. 1/2 финала, первый матч
Астон Вилла
- : -
02.05.2024
Олимпиакос
Лига конференций. 1/2 финала, первый матч
Фиорентина
- : -
02.05.2024
Брюгге
Лига конференций. 1/2 финала, ответный матч
Брюгге
- : -
08.05.2024
Фиорентина
Лига конференций. 1/2 финала, ответный матч
Олимпиакос
- : -
09.05.2024
Астон Вилла
Лига конференций. 1/2 финала, первый матч
Астон Вилла
- : -
02.05.2024
Олимпиакос
Лига конференций. 1/2 финала, первый матч
Фиорентина
- : -
02.05.2024
Брюгге
Лига конференций. 1/2 финала, ответный матч
Брюгге
- : -
08.05.2024
Фиорентина
Лига конференций. 1/2 финала, ответный матч
Олимпиакос
- : -
09.05.2024
Астон Вилла
Россия
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+