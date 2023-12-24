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ПАОК
«ПАОК» – «Брюгге»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2024
18 апреля, 18:36
0
ПАОК – «Брюгге»: прогноз на матч 1/4 финала Лиги конференций, 18 апреля
18 апреля, 09:34
0
Результаты первых матчей 1/4 финала Лиги конференций
12 апреля, 00:12
0
«Брюгге» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2024
11 апреля, 09:46
0
«Брюгге» – ПАОК: прогноз на матч 1/4 финала Лиги конференций, 11 апреля
11 апреля, 09:07
0
«ПАОК» – «Динамо» З: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 марта 2024
14 марта, 13:01
0
Модрич летом может вернуться в Хорватию
24 февраля, 09:33
1
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
23 февраля, 15:20
1
Все участники 1/8 финала Лиги конференций
23 февраля, 01:08
1
«Локомотив» ведет переговоры с европейским клубом о продаже Митая
24 декабря 2023, 01:33
3
«ПАОК» – «Брюгге»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2024
18 апреля, 18:36
0
ПАОК – «Брюгге»: прогноз на матч 1/4 финала Лиги конференций, 18 апреля
18 апреля, 09:34
0
Результаты первых матчей 1/4 финала Лиги конференций
12 апреля, 00:12
0
«Брюгге» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2024
11 апреля, 09:46
0
«Брюгге» – ПАОК: прогноз на матч 1/4 финала Лиги конференций, 11 апреля
11 апреля, 09:07
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Динамо
ПАОК
Лига конференций, 1/16 финала
Бетис
0 : 1
15.02.2024
Динамо
Лига конференций, 1/16 финала
Динамо
1 : 1
22.02.2024
Бетис
Лига конференций, 1/8 финала
Динамо
2 : 0
07.03.2024
ПАОК
Лига конференций, 1/8 финала
ПАОК
5 : 1
14.03.2024
Динамо
Лига конференций, 1/4 финала
Брюгге
1 : 0
11.04.2024
ПАОК
Лига конференций, 1/8 финала
ПАОК
5 : 1
14.03.2024
Динамо
Лига конференций, 1/8 финала
Динамо
2 : 0
07.03.2024
ПАОК
Лига конференций, 1/16 финала
Динамо
1 : 1
22.02.2024
Бетис
Лига конференций, 1/16 финала
Бетис
0 : 1
15.02.2024
Динамо
Греция. Суперлига, 8 тур
ПАОК
3 : 2
28.04.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС Ламия
1 : 1
24.04.2024
ПАОК
Греция. Суперлига, 6 тур
Олимпиакос
2 : 1
21.04.2024
ПАОК
Лига конференций, 1/4 финала
ПАОК
0 : 2
18.04.2024
Брюгге
Лига конференций, 1/4 финала
Брюгге
1 : 0
11.04.2024
ПАОК

Динамо - ПАОК: обзор матча 07 марта 2024

Динамо
07.03.2024, четверг, 23:00
Лига конференций, 1/8 финала
2 : 0
Матч завершен
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ПАОК
37' Б. Петкович
71' Б. Петкович
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Динамо - ПАОК
Матч завершен
Замена
Тибор Халилович ️️️️➡️️ Мартин Батурина
90' +3
90' +2
Желтая карточка
Кирил Десподов
Замена
Сандро Куленович ️️️️➡️️ Бруно Петкович
89'
Желтая карточка
Петар Сучич
86'
83'
Замена
Стефанос Цимас ️️️️➡️️ Андрия Живкович
76'
Желтая карточка
Томас Мург
Замена
Такуро Канеко ️️️️➡️️ Дарио Шпикич
73'
ГОЛ! 2:0
Бруно Петкович
71'
69'
Замена
Штефан Шваб ️️️️➡️️ Магомед Оздоев
62'
Желтая карточка
Магомед Оздоев
61'
Замена
Кирил Десподов ️️️️➡️️ Брэндон
Желтая карточка
Габриэль Видович
47'
Замена
Габриэль Видович ️️️️➡️️ Арбер Ходжа
46'
ГОЛ! 1:0
Бруно Петкович
37'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
33
Иван Невистич
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
6
Максим Бернауэр
ЦЗ
39
Мауро Перкович
ЦЗ
13
Стефан Ристовски
ПЗ
25
Петар Сучич
ОП
10
Мартин Батурина
ЦП
27
Йосип Мишич
ЦП
77
Дарио Шпикич
ЛВ
20
Арбер Ходжа
ЛВ
9
Бруно Петкович
(К) ЦФ
Главный тренер
Анте Чачич
ПАОК
42
Доминик Котарски
ВР
19
Хонни Кастро
ЛЗ
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
4
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
16
Томаш Кедзиора
ПЗ
27
Магомед Оздоев
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
14
Андрия Живкович
(К) ЦП
7
Яннис Константелиас
АП
71
Брэндон
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
Главный тренер
Разван Луческу
Динамо
1
Даниэль Загорац
ВР
45
Иван Цветко
ЦЗ
15
Морено Живкович
ЦЗ
4
Бошко Шутало
ЦЗ
36
Лука Врбанчич
АП
23
Тибор Халилович
АП
30
Такуро Канеко
ПВ
17
Сандро Куленович
ЦФ
72
Габриэль Видович
ЦФ
ПАОК
64
Христос Талихманидис
ВР
41
Dimitrios Monastirlis
ВР
76
Панайотис Панайоту
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
22
Штефан Шваб
ЦП
10
Томас Мург
ЦП
88
Маркос Антонио
ЦП
6
Теохарис Циггарас
ЦП
77
Кирил Десподов
ПВ
95
Стефанос Цимас
ЦФ
4-1-2-2-1
33
Невистич
28
Теофил-Катерин
6
Бернауэр
39
Перкович
13
Ристовски
25
Сучич
10
Батурина
27
Мишич
20
Ходжа
77
Шпикич
9
Петкович
4-3-1-2
42
Котарски
16
Кедзиора
19
Кастро
4
Кулиеракис
21
Баба
27
Оздоев
8
Мейте
14
Живкович
7
Константелиас
11
Тайсон
71
Брэндон
10
Батурина
23
Халилович
23
Халилович
10
Батурина
77
Шпикич
30
Канеко
30
Канеко
77
Шпикич
9
Петкович
17
Куленович
17
Куленович
9
Петкович
20
Ходжа
72
Видович
72
Видович
20
Ходжа
27
Оздоев
22
Шваб
22
Шваб
27
Оздоев
71
Брэндон
77
Десподов
77
Десподов
71
Брэндон
14
Живкович
95
Цимас
95
Цимас
14
Живкович
Остались в запасе
Динамо
ПАОК
1
Даниэль Загорац
ВР
45
Иван Цветко
ЦЗ
15
Морено Живкович
ЦЗ
4
Бошко Шутало
ЦЗ
36
Лука Врбанчич
АП
Главный тренер
Анте Чачич
64
Христос Талихманидис
ВР
41
Dimitrios Monastirlis
ВР
76
Панайотис Панайоту
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
10
Томас Мург
ЦП
88
Маркос Антонио
ЦП
6
Теохарис Циггарас
ЦП
Главный тренер
Разван Луческу
Остались в запасе
1
Даниэль Загорац
ВР
45
Иван Цветко
ЦЗ
15
Морено Живкович
ЦЗ
4
Бошко Шутало
ЦЗ
36
Лука Врбанчич
АП
Остались в запасе
64
Христос Талихманидис
ВР
41
Dimitrios Monastirlis
ВР
76
Панайотис Панайоту
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
10
Томас Мург
ЦП
88
Маркос Антонио
ЦП
6
Теохарис Циггарас
ЦП
Главный тренер
Анте Чачич
Главный тренер
Разван Луческу
Статистика матча Динамо - ПАОК
2
3
Всего ударов по воротам
13
8
Удары в створ
7
0
Владение мячом %
40
60
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
3
5
Нарушения
17
12
Офсайды
2
2
Количество передач
384
578
Сейвы
1
5
Точность передач %
77
86
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
7
2
xG (ожидаемые голы)
1.65
0.4
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Алияр Агаев (Баку)
Стадион:
Максимир
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Будущие
Лига конференций. 1/2 финала, первый матч
Астон Вилла
- : -
02.05.2024
Олимпиакос
Лига конференций. 1/2 финала, первый матч
Фиорентина
- : -
02.05.2024
Брюгге
Лига конференций. 1/2 финала, ответный матч
Брюгге
- : -
08.05.2024
Фиорентина
Лига конференций. 1/2 финала, ответный матч
Олимпиакос
- : -
09.05.2024
Астон Вилла
Лига конференций. 1/2 финала, первый матч
Астон Вилла
- : -
02.05.2024
Олимпиакос
Лига конференций. 1/2 финала, первый матч
Фиорентина
- : -
02.05.2024
Брюгге
Лига конференций. 1/2 финала, ответный матч
Брюгге
- : -
08.05.2024
Фиорентина
Лига конференций. 1/2 финала, ответный матч
Олимпиакос
- : -
09.05.2024
Астон Вилла
Россия
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