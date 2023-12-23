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Маккаби
Олимпиакос
Определен победитель молодежной Лиги чемпионов
22 апреля, 22:06
0
Определились полуфинальные пары Лиги конференций
19 апреля, 01:03
1
«Фенербахче» – «Олимпиакос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2024
18 апреля, 10:16
0
«Фенербахче» – «Олимпиакос»: прогноз на матч 1/4 финала Лиги конференций, 18 апреля
18 апреля, 09:32
0
Результаты первых матчей 1/4 финала Лиги конференций
12 апреля, 00:12
0
Защитник «Динамо» может перейти в клуб из Израиля или ОАЭ
10 апреля, 08:29
6
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
23 февраля, 15:20
1
Все участники 1/8 финала Лиги конференций
23 февраля, 01:08
1
Динамовец Лесовой покинул Израиль
28 января, 11:56
5
Лесовой может перебраться из «Динамо» в Израиль
23 декабря 2023, 00:16
3
Определен победитель молодежной Лиги чемпионов
22 апреля, 22:06
0
Определились полуфинальные пары Лиги конференций
19 апреля, 01:03
1
«Фенербахче» – «Олимпиакос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2024
18 апреля, 10:16
0
«Фенербахче» – «Олимпиакос»: прогноз на матч 1/4 финала Лиги конференций, 18 апреля
18 апреля, 09:32
0
Результаты первых матчей 1/4 финала Лиги конференций
12 апреля, 00:12
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Последние матчи
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Маккаби
Олимпиакос
Лига конференций, 1/8 финала
Олимпиакос
1 : 4
07.03.2024
Маккаби
Лига конференций, 1/8 финала
Маккаби
1 : 6
14.03.2024
Олимпиакос
Лига конференций, 1/4 финала
Олимпиакос
3 : 2
11.04.2024
Фенербахче
Лига конференций, 1/4 финала
Фенербахче
1 : 0
18.04.2024
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 6 тур
Олимпиакос
2 : 1
21.04.2024
ПАОК
Лига конференций, 1/8 финала
Маккаби
1 : 6
14.03.2024
Олимпиакос
Лига конференций, 1/8 финала
Олимпиакос
1 : 4
07.03.2024
Маккаби
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
4 : 1
28.04.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
Арис
1 : 1
24.04.2024
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 6 тур
Олимпиакос
2 : 1
21.04.2024
ПАОК
Лига конференций, 1/4 финала
Фенербахче
1 : 0
18.04.2024
Олимпиакос
Лига конференций, 1/4 финала
Олимпиакос
3 : 2
11.04.2024
Фенербахче

Маккаби - Олимпиакос: обзор матча 14 марта 2024

Маккаби
14.03.2024, четверг, 23:00
Лига конференций, 1/8 финала
1 : 6
Матч завершен
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Олимпиакос
57' Э. Захави (П)
10' Д. Поденсе
36' К. Фортунис
45+3' А. Эль-Кааби
65' А. Эль-Кааби
93' С. Йоветич
103' Ю. Эль-Араби
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Маккаби - Олимпиакос
Матч завершен
Замена
Офир Давидзаде ️️️️➡️️ Рой Ревиво
113'
Замена
Йонатан Коэн ️️️️➡️️ Эран Захави
108'
Замена
Кику Бондосу ️️️️➡️️ Дан Битон
108'
106'
Замена
Куини ️️️️➡️️ Родиней
103'
ГОЛ! 1:6
Юссеф Эль-Араби
102'
Замена
Висенте Иборра ️️️️➡️️ Даниэль Поденсе
Желтая карточка
Офир Давидзаде
97'
97'
Желтая карточка
Даниэль Поденсе
95'
Замена
Георгиос Масурас ️️️️➡️️ Константинос Фортунис
93'
ГОЛ! 1:5
Стеван Йоветич
Замена
Авишай Коэн ️️️️➡️️ Идо Шахар
91'
88'
Замена
Юссеф Эль-Араби ️️️️➡️️ Аюб Эль-Кааби
82'
Желтая карточка
Константинос Фортунис
82'
Замена
Стеван Йоветич ️️️️➡️️ Андре Орта
Замена
Дор Тургеман ️️️️➡️️ Йорис ван Овереем
74'
Желтая карточка
Ошер Давида
70'
65'
ГОЛ! 1:4
Аюб Эль-Кааби
ГОЛ с пенальти! 1:3
Эран Захави
57'
45' +3
ГОЛ! 0:3
Аюб Эль-Кааби
36'
ГОЛ! 0:2
Константинос Фортунис
Замена
Дан Битон ️️️️➡️️ Милсон
14'
10'
ГОЛ! 0:1
Даниэль Поденсе
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маккаби
90
Рой Мишпати
ВР
3
Рой Ревиво
ЛЗ
5
Идан Начмиас
ЦЗ
4
Энрик Саборит
ЦЗ
14
Йорис ван Овереем
ОП
36
Идо Шахар
ЦП
42
Дор Перец
ЦП
16
Гавриэль Каничовски
АП
17
Милсон
ЛВ
77
Ошер Давида
ПВ
7
Эран Захави
(К) ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
Олимпиакос
88
Константинос Цолакис
ВР
3
Франсиско Ортега
ЛЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
16
Давид Кармо
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
32
Сантьяго Хецце
ОП
5
Андре Орта
ЦП
7
Константинос Фортунис
(К) АП
6
Шикинью
АП
9
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
56
Даниэль Поденсе
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Маккаби
22
Orlando Mosquera
ВР
19
Даниэл
ВР
27
Офир Давидзаде
ЦЗ
25
Деррик Люккассен
ЦЗ
30
Матан Балтакса
ЦЗ
2
Авишай Коэн
ПЗ
72
Эден Карцев
ОП
23
Эйял Голаса
ЦП
10
Дан Битон
ЦП
70
Кику Бондосу
ЛВ
9
Дор Тургеман
ЦФ
11
Йонатан Коэн
ЦФ
Олимпиакос
99
Атанасиос Пападудис
ВР
1
Александрос Пасхалакис
ВР
27
Омар Ричардс
ЛЗ
18
Куини
ПЗ
74
Андреас Ндой
ОП
8
Висенте Иборра
ЦП
20
Жоао Карвалью
АП
19
Георгиос Масурас
ЛВ
11
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
22
Стеван Йоветич
ЦФ
3-1-2-3-1
90
Мишпати
3
Ревиво
4
Саборит
5
Начмиас
14
ван Овереем
36
Шахар
42
Перец
17
Милсон
16
Каничовски
77
Давида
7
Захави
4-1-1-2-2
88
Цолакис
23
Родиней
45
Рецос
16
Кармо
3
Ортега
32
Хецце
5
Орта
7
Фортунис
6
Шикинью
56
Поденсе
9
Эль-Кааби
3
Ревиво
27
Давидзаде
27
Давидзаде
3
Ревиво
36
Шахар
2
Коэн
2
Коэн
36
Шахар
17
Милсон
10
Битон
10
Битон
17
Милсон
Битон
70
Бондосу
70
Бондосу
Битон
14
ван Овереем
9
Тургеман
9
Тургеман
14
ван Овереем
7
Захави
11
Коэн
11
Коэн
7
Захави
23
Родиней
18
Куини
18
Куини
23
Родиней
56
Поденсе
8
Иборра
8
Иборра
56
Поденсе
7
Фортунис
19
Масурас
19
Масурас
7
Фортунис
9
Эль-Кааби
11
Эль-Араби
11
Эль-Араби
9
Эль-Кааби
5
Орта
22
Йоветич
22
Йоветич
5
Орта
Остались в запасе
Маккаби
Олимпиакос
22
Orlando Mosquera
ВР
19
Даниэл
ВР
25
Деррик Люккассен
ЦЗ
30
Матан Балтакса
ЦЗ
72
Эден Карцев
ОП
23
Эйял Голаса
ЦП
Главный тренер
Робби Кин
99
Атанасиос Пападудис
ВР
1
Александрос Пасхалакис
ВР
27
Омар Ричардс
ЛЗ
74
Андреас Ндой
ОП
20
Жоао Карвалью
АП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
22
Orlando Mosquera
ВР
19
Даниэл
ВР
25
Деррик Люккассен
ЦЗ
30
Матан Балтакса
ЦЗ
72
Эден Карцев
ОП
23
Эйял Голаса
ЦП
Остались в запасе
99
Атанасиос Пападудис
ВР
1
Александрос Пасхалакис
ВР
27
Омар Ричардс
ЛЗ
74
Андреас Ндой
ОП
20
Жоао Карвалью
АП
Главный тренер
Робби Кин
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Маккаби - Олимпиакос
2
2
Всего ударов по воротам
7
19
Удары в створ
5
8
Владение мячом %
47
53
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
2
6
Нарушения
14
15
Офсайды
0
3
Количество передач
632
698
Сейвы
2
4
Точность передач %
74
77
Удары мимо ворот
2
8
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
5
13
Удары из-за пределов штрафной
2
6
xG (ожидаемые голы)
1.27
2.55
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Маурицио Мариани (Рим)
Стадион:
TSC Arena, Backa Topola
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Лига конференций. 1/2 финала, первый матч
Астон Вилла
- : -
02.05.2024
Олимпиакос
Лига конференций. 1/2 финала, первый матч
Фиорентина
- : -
02.05.2024
Брюгге
Лига конференций. 1/2 финала, ответный матч
Брюгге
- : -
08.05.2024
Фиорентина
Лига конференций. 1/2 финала, ответный матч
Олимпиакос
- : -
09.05.2024
Астон Вилла
Лига конференций. 1/2 финала, первый матч
Астон Вилла
- : -
02.05.2024
Олимпиакос
Лига конференций. 1/2 финала, первый матч
Фиорентина
- : -
02.05.2024
Брюгге
Лига конференций. 1/2 финала, ответный матч
Брюгге
- : -
08.05.2024
Фиорентина
Лига конференций. 1/2 финала, ответный матч
Олимпиакос
- : -
09.05.2024
Астон Вилла
Россия
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