Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Финляндия. Вейккауслига
Лахти - ВПС
Лахти - ВПС: обзор матча 25 августа 2024
Лахти
25.08.2024, воскресенье, 18:30
Финляндия. Вейккауслига, 21 тур
0 : 0
Завершен
ВПС
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лахти - ВПС
90'
Замена
S. Alanko
️️️️
A. Cicale
Замена
О. Коскинен
️️️️
R. Selander
76'
69'
Замена
S. Lindeman
️️️️
J. Vahtera
67'
Желтая карточка
M. Niemi
61'
Вторая желтая
E. Ogude
56'
Желтая карточка
E. Ogude
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лахти
31
Osku Maukonen
ВР
32
Felix Straussl
ЦЗ
4
Mikko Viitikko
ЦЗ
26
Pablo Andrade
ЦЗ
66
Riku Selander
ЦЗ
22
Lucas Morais
ЦП
27
Benjamin Mulahalilović
ЦП
14
Samuel Pasanen
ЦП
21
Matias Vainionpää
ЦП
9
L. Ivanovic
ЦФ
21
Michael López
ЦФ
Главный тренер
Тони Линдберг
ВПС
1
Teppo Marttinen
ВР
23
Miika Niemi
ЦЗ
5
Mikko Pitkänen
ЦЗ
44
Евгений Башкиров
ОП
7
Alfie Cicale
ЦП
34
Antti-Ville Räisänen
ЦП
19
Martti Haukioja
ЦФ
4
J. Engstrom
ЦФ
30
Joonas Vahtera
ЦФ
11
Roni Hudd
ЦФ
41
Emmanuel Ogude
ЦФ
Главный тренер
Юсси Нуорела
Лахти
31
David Mikhail
ВР
12
Dylan Fox
ЦЗ
29
Аксели Пуукко
ЦЗ
77
Tobias Karkulowski
ЦЗ
17
Tommi Jäntti
ЦП
10
Отсо Коскинен
АП
10
Marius Könkkölä
ЦФ
ВПС
12
Lauri-Eemil Vetri
ВР
25
Samuel Lindeman
ЦЗ
26
Antonio Almen
ЦЗ
77
Samu Alanko
ЦП
9
Jorg Schreuders
ЦП
20
Juho Hyvärinen
ЦФ
17
Kalle Multanen
ЦФ
4-4-2
31
32
26
66
4
22
14
21
27
21
9
2-1-2-5
1
23
5
44
Башкиров
7
34
19
41
11
30
4
66
10
Коскинен
10
Коскинен
66
30
25
25
30
7
77
77
7
Остались в запасе
Лахти
ВПС
31
David Mikhail
ВР
12
Dylan Fox
ЦЗ
29
Аксели Пуукко
ЦЗ
77
Tobias Karkulowski
ЦЗ
17
Tommi Jäntti
ЦП
10
Marius Könkkölä
ЦФ
Главный тренер
Тони Линдберг
12
Lauri-Eemil Vetri
ВР
26
Antonio Almen
ЦЗ
9
Jorg Schreuders
ЦП
20
Juho Hyvärinen
ЦФ
17
Kalle Multanen
ЦФ
Главный тренер
Юсси Нуорела
Остались в запасе
31
David Mikhail
ВР
12
Dylan Fox
ЦЗ
29
Аксели Пуукко
ЦЗ
77
Tobias Karkulowski
ЦЗ
17
Tommi Jäntti
ЦП
10
Marius Könkkölä
ЦФ
Остались в запасе
12
Lauri-Eemil Vetri
ВР
26
Antonio Almen
ЦЗ
9
Jorg Schreuders
ЦП
20
Juho Hyvärinen
ЦФ
17
Kalle Multanen
ЦФ
Главный тренер
Тони Линдберг
Главный тренер
Юсси Нуорела
Статистика матча Лахти - ВПС
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Лахти
Финляндия. Вейккауслига, 27 тур
Лахти
5 : 1
17.10.2026
ТПС
Финляндия. Вейккауслига, 26 тур
СИК
1 : 0
09.10.2026
Лахти
Финляндия. Вейккауслига, 25 тур
Лахти
1 : 1
18.09.2026
Яро
Финляндия. Вейккауслига, 24 тур
Ильвес
3 : 1
12.09.2026
Лахти
Финляндия. Вейккауслига, 23 тур
Лахти
2 : 1
08.09.2026
Мариехамн
ВПС
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
Гнистан
5 : 1
08.11.2026
ВПС
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
ВПС
0 : 4
02.11.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
Оулу
0 : 0
28.10.2026
ВПС
Финляндия. Вейккауслига, 29 тур
ВПС
0 : 1
24.10.2026
Интер
Финляндия. Вейккауслига, 28 тур
КуПС
2 : 0
18.10.2026
ВПС
Информация о матче
Главный судья:
Оливер Рейтала
(Хельсинки)
Стадион:
Lahti Stadium, Lahti
Новости команд
Все
Лахти
ВПС
Россиянин стал лучшим полузащитником сезона в чемпионате Финляндии
2023.12.02 18:05
1
31-летний Башкиров подписал контракт с финским клубом
2023.03.10 15:15
Защитник «Зенита» на правах аренды перешел в финский «Лахти»
2018.01.24 19:24
Воспитанник «Зенита» Васютин признан лучшим вратарем Финляндии
2017.11.06 22:19
7
Кобозев: «Видно, что в «Йонкепингсе» заинтересованы во мне»
2016.12.21 09:29
1
Защитник «Зенита» на правах аренды перешел в финский «Лахти»
2018.01.24 19:24
Воспитанник «Зенита» Васютин признан лучшим вратарем Финляндии
2017.11.06 22:19
7
Российский вратарь «Лахти» забил сопернику в компенсированное время
2016.08.13 19:15
10
«Лахти» арендовал двух футболистов «Зенита-2»
2016.08.09 11:09
Финский «Лахти» арендовал Соловьева у «Зенита»
2016.04.06 17:24
4
Россиянин стал лучшим полузащитником сезона в чемпионате Финляндии
2023.12.02 18:05
1
31-летний Башкиров подписал контракт с финским клубом
2023.03.10 15:15
Кобозев: «Видно, что в «Йонкепингсе» заинтересованы во мне»
2016.12.21 09:29
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+