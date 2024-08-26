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Расписание матчей
Финляндия. Вейккауслига
СИК - Гнистан
СИК - Гнистан: обзор матча 26 августа 2024
СИК
26.08.2024, понедельник, 19:00
Финляндия. Вейккауслига, 21 тур
0 : 1
Завершен
Гнистан
16'
Т. Вяйринен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол СИК - Гнистан
90'
+3
Замена
Б. Татар
️️️️
Р. Еременко
Желтая карточка
G. Miceli
85'
Желтая карточка
К. Пиреш
85'
84'
Желтая карточка
A. Marcucci
Замена
J. Streng
️️️️
Р. Карьялайнен
75'
Замена
G. Miceli
️️️️
M. Arsalo
62'
62'
Замена
Й. Энкеруд
️️️️
J. Latonen
62'
Замена
T. Penninkangas
️️️️
V. Hänninen
Замена
П. Ханнола
️️️️
S. Giabo Yussif
54'
35'
Желтая карточка
V. Hänninen
Желтая карточка
B. Fati
32'
16'
ГОЛ! 0:1!
Т. Вяйринен
Пас отдал
V. Hänninen
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СИК
1
Roope Paunio
ВР
22
Dario Naamo
ЦЗ
3
Babacar Fati
ЦЗ
4
Келвин Пиреш
ЦЗ
6
Вилле Тикканен
ЦП
6
Salim Giabo Yussif
ЦП
25
Markus Arsalo
ЦП
22
Tuomas Kaukua
ЦФ
11
Kasper Paananen
ЦФ
7
Расмус Карьялайнен
ЦФ
11
Хайме Морено
ЦФ
Главный тренер
Тони Лехтинен
Гнистан
1
Anthony Marcucci
ВР
22
Юкка Райтала
ЦЗ
4
Oliver Pettersson
ЦЗ
2
Elias Äijälä
ЦЗ
40
Юхани Ояла
ЦЗ
3
Saku Heiskanen
ЦП
28
Armend Kabashi
ЦП
26
Роман Еременко
ЦП
17
Vertti Hänninen
ЦП
10
Joakim Latonen
ЦП
7
Тим Вяйринен
ЦФ
Главный тренер
Юсси Леппялахти
СИК
44
Fallou Ndiaye
ЦЗ
20
Lewis Strapp
ЦЗ
16
Otto Kemppainen
ЦП
8
Пири Ханнола
ЦП
27
Gonzalo Miceli
ЦП
12
Hemmo Riihimäki
ЦФ
9
Jeremiah Streng
ЦФ
Гнистан
1
Jiri Koski
ВР
27
Teemu Penninkangas
ЦЗ
14
Henrik Ölander
ЦЗ
20
David Agbo
ЦП
32
Беньямин Татар
ЦФ
49
Tomás Castro
ЦФ
28
Йонас Энкеруд
ЦФ
3-3-4
1
22
3
4
Пиреш
6
Тикканен
6
25
22
11
Морено
7
Карьялайнен
11
4-5-1
1
4
2
40
Ояла
22
Райтала
3
26
Еременко
17
10
28
7
Вяйринен
6
8
Ханнола
8
Ханнола
6
25
27
27
25
7
Карьялайнен
9
9
7
Карьялайнен
17
27
27
17
26
Еременко
32
Татар
32
Татар
26
Еременко
10
28
Энкеруд
28
Энкеруд
10
Остались в запасе
СИК
Гнистан
44
Fallou Ndiaye
ЦЗ
20
Lewis Strapp
ЦЗ
16
Otto Kemppainen
ЦП
12
Hemmo Riihimäki
ЦФ
Главный тренер
Тони Лехтинен
1
Jiri Koski
ВР
14
Henrik Ölander
ЦЗ
20
David Agbo
ЦП
49
Tomás Castro
ЦФ
Главный тренер
Юсси Леппялахти
Остались в запасе
44
Fallou Ndiaye
ЦЗ
20
Lewis Strapp
ЦЗ
16
Otto Kemppainen
ЦП
12
Hemmo Riihimäki
ЦФ
Остались в запасе
1
Jiri Koski
ВР
14
Henrik Ölander
ЦЗ
20
David Agbo
ЦП
49
Tomás Castro
ЦФ
Главный тренер
Тони Лехтинен
Главный тренер
Юсси Леппялахти
Статистика матча СИК - Гнистан
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
СИК
Финляндия. Вейккауслига, 27 тур
Ильвес
2 : 0
17.10.2026
СИК
Финляндия. Вейккауслига, 26 тур
СИК
1 : 0
09.10.2026
Лахти
Финляндия. Вейккауслига, 25 тур
СИК
2 : 1
18.09.2026
Мариехамн
Финляндия. Вейккауслига, 24 тур
Яро
1 : 1
12.09.2026
СИК
Финляндия. Вейккауслига, 23 тур
ТПС
0 : 0
08.09.2026
СИК
Гнистан
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
Гнистан
5 : 1
08.11.2026
ВПС
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
Интер
4 : 3
02.11.2026
Гнистан
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
КуПС
1 : 1
29.10.2026
Гнистан
Финляндия. Вейккауслига, 29 тур
Гнистан
3 : 4
24.10.2026
Оулу
Финляндия. Вейккауслига, 28 тур
ХИК
4 : 0
17.10.2026
Гнистан
Информация о матче
Главный судья:
Joona Manninen, Finland
Стадион:
OmaSP Stadion, Seinajoki
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