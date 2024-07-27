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Расписание матчей
Финляндия. Вейккауслига
СИК - Лахти
СИК - Лахти: обзор матча 27 июля 2024
СИК
27.07.2024, суббота, 17:00
Финляндия. Вейккауслига, 17 тур
2 : 3
Завершен
Лахти
47'
M. Arsalo
90+4'
Р. Карьялайнен
15'
P. Andrade
34'
M. López (П)
87'
M. López
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол СИК - Лахти
ГОЛ! 2:3!
Р. Карьялайнен
90'
+4
87'
ГОЛ! 1:3!
M. López
Замена
Р. Карьялайнен
️️️️
T. Kaukua
60'
ГОЛ! 1:2!
M. Arsalo
47'
37'
Желтая карточка
P. Andrade
34'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
M. López
15'
ГОЛ! 0:1!
P. Andrade
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча СИК - Лахти
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
СИК
Финляндия. Вейккауслига, 27 тур
Ильвес
2 : 0
17.10.2026
СИК
Финляндия. Вейккауслига, 26 тур
СИК
1 : 0
09.10.2026
Лахти
Финляндия. Вейккауслига, 25 тур
СИК
2 : 1
18.09.2026
Мариехамн
Финляндия. Вейккауслига, 24 тур
Яро
1 : 1
12.09.2026
СИК
Финляндия. Вейккауслига, 23 тур
ТПС
0 : 0
08.09.2026
СИК
Лахти
Финляндия. Вейккауслига, 27 тур
Лахти
5 : 1
17.10.2026
ТПС
Финляндия. Вейккауслига, 26 тур
СИК
1 : 0
09.10.2026
Лахти
Финляндия. Вейккауслига, 25 тур
Лахти
1 : 1
18.09.2026
Яро
Финляндия. Вейккауслига, 24 тур
Ильвес
3 : 1
12.09.2026
Лахти
Финляндия. Вейккауслига, 23 тур
Лахти
2 : 1
08.09.2026
Мариехамн
Информация о матче
Главный судья:
Ville Nevalainen, Finland
Стадион:
OmaSP Stadion, Seinajoki
Новости команд
Все
СИК
Лахти
Защитник «Зенита» на правах аренды перешел в финский «Лахти»
2018.01.24 19:24
Воспитанник «Зенита» Васютин признан лучшим вратарем Финляндии
2017.11.06 22:19
7
Российский вратарь «Лахти» забил сопернику в компенсированное время
2016.08.13 19:15
10
«Лахти» арендовал двух футболистов «Зенита-2»
2016.08.09 11:09
БАТЭ в квалификации ЛЧ сыграет с «Сейняйоки», «Карабах» – с «Дюделанжом»
2016.06.20 14:14
1
БАТЭ в квалификации ЛЧ сыграет с «Сейняйоки», «Карабах» – с «Дюделанжом»
2016.06.20 14:14
1
Защитник «Зенита» на правах аренды перешел в финский «Лахти»
2018.01.24 19:24
Воспитанник «Зенита» Васютин признан лучшим вратарем Финляндии
2017.11.06 22:19
7
Российский вратарь «Лахти» забил сопернику в компенсированное время
2016.08.13 19:15
10
«Лахти» арендовал двух футболистов «Зенита-2»
2016.08.09 11:09
Финский «Лахти» арендовал Соловьева у «Зенита»
2016.04.06 17:24
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