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Расписание матчей
Финляндия. Вейккауслига
Лахти - СИК
Лахти - СИК: обзор матча 27 мая 2024
Лахти
27.05.2024, понедельник, 18:00
Финляндия. Вейккауслига, 8 тур
0 : 4
Завершен
СИК
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лахти - СИК
Желтая карточка
P. Andrade
80'
79'
Замена
L. Laine
️️️️
В. Тикканен
76'
Замена
M. Arsalo
️️️️
П. Ханнола
52'
Пенальти не реализован!
Р. Карьялайнен
45'
+3
Желтая карточка
П. Ханнола
Начало матча
Статистика матча Лахти - СИК
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лахти
Финляндия. Вейккауслига, 27 тур
Лахти
5 : 1
17.10.2026
ТПС
Финляндия. Вейккауслига, 26 тур
СИК
1 : 0
09.10.2026
Лахти
Финляндия. Вейккауслига, 25 тур
Лахти
1 : 1
18.09.2026
Яро
Финляндия. Вейккауслига, 24 тур
Ильвес
3 : 1
12.09.2026
Лахти
Финляндия. Вейккауслига, 23 тур
Лахти
2 : 1
08.09.2026
Мариехамн
СИК
Финляндия. Вейккауслига, 27 тур
Ильвес
2 : 0
17.10.2026
СИК
Финляндия. Вейккауслига, 26 тур
СИК
1 : 0
09.10.2026
Лахти
Финляндия. Вейккауслига, 25 тур
СИК
2 : 1
18.09.2026
Мариехамн
Финляндия. Вейккауслига, 24 тур
Яро
1 : 1
12.09.2026
СИК
Финляндия. Вейккауслига, 23 тур
ТПС
0 : 0
08.09.2026
СИК
Информация о матче
Главный судья:
Peiman Simani, Finland
Стадион:
Lahti Stadium, Lahti
Новости команд
Все
Лахти
СИК
Защитник «Зенита» на правах аренды перешел в финский «Лахти»
2018.01.24 19:24
Воспитанник «Зенита» Васютин признан лучшим вратарем Финляндии
2017.11.06 22:19
7
Российский вратарь «Лахти» забил сопернику в компенсированное время
2016.08.13 19:15
10
«Лахти» арендовал двух футболистов «Зенита-2»
2016.08.09 11:09
БАТЭ в квалификации ЛЧ сыграет с «Сейняйоки», «Карабах» – с «Дюделанжом»
2016.06.20 14:14
1
Защитник «Зенита» на правах аренды перешел в финский «Лахти»
2018.01.24 19:24
Воспитанник «Зенита» Васютин признан лучшим вратарем Финляндии
2017.11.06 22:19
7
Российский вратарь «Лахти» забил сопернику в компенсированное время
2016.08.13 19:15
10
«Лахти» арендовал двух футболистов «Зенита-2»
2016.08.09 11:09
Финский «Лахти» арендовал Соловьева у «Зенита»
2016.04.06 17:24
4
БАТЭ в квалификации ЛЧ сыграет с «Сейняйоки», «Карабах» – с «Дюделанжом»
2016.06.20 14:14
1
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