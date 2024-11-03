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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Хэкен - ГАИС
Хэкен - ГАИС: обзор матча 03 ноября 2024
Хэкен
03.11.2024, воскресенье, 16:00
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
1 : 2
Завершен
ГАИС
17'
А. Лаюни
45+3'
A. Holmstrom
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хэкен - ГАИС
88'
Замена
E. Binaku
️️️️
R. Wendin Thomasson
Замена
P. Dahbo
️️️️
A. Romeo
86'
Замена
Ю. Хаммар
️️️️
М. Ригор
86'
Желтая карточка
Ю. Линдберг
83'
80'
Замена
E. Becirovic
️️️️
C. Amatkarijo
80'
Замена
J. Lindberg
️️️️
A. Holmstrom
Замена
J. Paul Dembe
️️️️
С. Хрстич
78'
Замена
Я. Барретт Лаурсен
️️️️
А. Лундквист
65'
Замена
Л. Ольден Ларсен
️️️️
А. Лаюни
65'
61'
Желтая карточка
W. Milovanovic
45'
+3
ГОЛ! 1:1!
A. Holmstrom
Пас отдал
W. Milovanovic
Желтая карточка
А. Лундквист
43'
Желтая карточка
А. Лаюни
42'
ГОЛ! 1:0!
А. Лаюни
Пас отдал
М. Ригор
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хэкен
21
Адам Лундквист
ЛЗ
11
Юлиус Линдберг
ЦЗ
5
Nikola Zecevic
ЦЗ
2
Мариус Лоде
ЦЗ
14
Амор Лаюни
ЛВ
86
Симон Густафсон
(К)
ЦП
10
Миккель Ригор
ЦП
8
Amane Romeo
ЦП
10
Джереми Агбонифо
ЦФ
19
Срджан Хрстич
ЦФ
26
Peter Abrahamsson
ЦФ
Главный тренер
Пако Йохансен
ГАИС
13
Kees Sims
ВР
6
August Wängberg
(К)
ЦЗ
24
Filip Beckman
ЦЗ
5
Robin Wendin Thomasson
ЦЗ
32
Арун Ибрахим
ЦП
7
Joackim Åberg
ЦП
17
Amin Boudri
ЦП
26
Chovanie Amatkarijo
ЦФ
18
A. Holmstrom
ЦФ
9
G. Lundgren
ЦФ
8
William Milovanovic
ЦФ
Главный тренер
Фредрик Хольмберг
Хэкен
1
Андреас Линде
ВР
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
13
Sigge Jansson
ЦЗ
25
Юхан Хаммар
ЦЗ
16
Pontus Dahbo
ЦП
6
Samuel Leach Holm
ЦП
7
Ларс Ольден Ларсен
ПВ
17
John Paul Dembe
ЦФ
7
Severin Nioule
ЦФ
ГАИС
33
Erik Krantz
ВР
2
Egzon Binaku
ЦЗ
25
Jonas Lindberg
ЦП
14
Filip Gustafsson
ЦП
21
Axel Henriksson
ЦП
20
Denis Krivosic
ЦП
31
Simon Sjoholm
ЦФ
11
Edvin Becirovic
ЦФ
19
Richard Friday
ЦФ
4-3-1-3
21
Лундквист
5
2
Лоде
11
Линдберг
86
Густафсон
10
Ригор
8
14
Лаюни
26
19
Хрстич
10
Агбонифо
3-3-4
13
6
24
5
32
Ибрахим
7
17
8
9
18
26
21
Лундквист
7
Лаурсен
7
Лаурсен
21
Лундквист
10
Ригор
25
Хаммар
25
Хаммар
10
Ригор
8
16
16
8
14
Лаюни
7
Ларсен
7
Ларсен
14
Лаюни
19
Хрстич
17
17
19
Хрстич
5
2
2
5
18
25
25
18
26
11
11
26
Остались в запасе
Хэкен
ГАИС
1
Андреас Линде
ВР
13
Sigge Jansson
ЦЗ
6
Samuel Leach Holm
ЦП
7
Severin Nioule
ЦФ
Главный тренер
Пако Йохансен
33
Erik Krantz
ВР
14
Filip Gustafsson
ЦП
21
Axel Henriksson
ЦП
20
Denis Krivosic
ЦП
31
Simon Sjoholm
ЦФ
19
Richard Friday
ЦФ
Главный тренер
Фредрик Хольмберг
Остались в запасе
1
Андреас Линде
ВР
13
Sigge Jansson
ЦЗ
6
Samuel Leach Holm
ЦП
7
Severin Nioule
ЦФ
Остались в запасе
33
Erik Krantz
ВР
14
Filip Gustafsson
ЦП
21
Axel Henriksson
ЦП
20
Denis Krivosic
ЦП
31
Simon Sjoholm
ЦФ
19
Richard Friday
ЦФ
Главный тренер
Пако Йохансен
Главный тренер
Фредрик Хольмберг
Статистика матча Хэкен - ГАИС
3
1
Всего ударов по воротам
16
16
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
5
3
Нарушения
17
14
Офсайды
1
4
Количество передач
489
344
Сейвы
6
2
Точность передач %
81
78
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
7
3
Удары из пределов штрафной
7
10
Удары из-за пределов штрафной
9
6
Матчи команд
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Юргорден
- : -
29.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хэкен
2 : 1
22.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
АИК
3 : 2
08.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Хэкен
1 : 0
01.11.2026
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Броммапойкарна
0 : 0
28.10.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Хэкен
4 : 0
24.10.2026
Дегерфорс
ГАИС
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Эльфсборг
- : -
29.11.2026
ГАИС
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
ГАИС
3 : 1
21.11.2026
Вестерос
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Дегерфорс
1 : 2
07.11.2026
ГАИС
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
ГАИС
2 : 1
02.11.2026
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Кальмар
0 : 1
29.10.2026
ГАИС
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
ГАИС
1 : 1
25.10.2026
Гетеборг
Информация о матче
Главный судья:
Richard Sundell, Sweden
Стадион:
Bravida Arena, Gothenburg
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