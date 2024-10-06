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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Сириус - Эльфсборг
Сириус - Эльфсборг: обзор матча 06 октября 2024
Сириус
06.10.2024, воскресенье, 17:30
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
4 : 1
Завершен
Эльфсборг
41'
Y. Salech
61'
N. Milleskog
72'
Л. Валта
80'
M. Heier
7'
E. Holten
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сириус - Эльфсборг
Замена
T. Carlsson
️️️️
M. Heier
90'
+1
Замена
А. Пюндт
️️️️
P. Nwadike
87'
81'
Замена
Р. Каиб
️️️️
Н. Хульт
ГОЛ! 4:1!
M. Heier
Пас отдал
J. Persson
80'
Замена
М. Линдберг
️️️️
Л. Валта
78'
Замена
С. Мамацашвили
️️️️
N. Milleskog
78'
75'
Замена
Д. Абдулаи
️️️️
Б. Зенели
75'
Замена
П. Фрик
️️️️
Г. Хенрикссон
Желтая карточка
J. Persson
74'
ГОЛ! 3:1!
Л. Валта
72'
ГОЛ! 2:1!
N. Milleskog
Пас отдал
J. Persson
61'
60'
Замена
М. Байду
️️️️
E. Holten
ГОЛ! 1:1!
Y. Salech
Пас отдал
M. Heier
41'
7'
ГОЛ! 0:1!
E. Holten
Пас отдал
А. Зенели
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сириус
30
Якоб Таннандер
ВР
5
Henrik Castegren
(К)
ЦЗ
2
Patrick Nwadike
ЦЗ
31
Malcolm Jeng
ЦЗ
21
Dennis Widgren
ЦЗ
81
Лео Валта
ЦП
18
Adam Wikman
ЦП
7
Joakim Persson
ЦФ
10
Noel Milleskog
ЦФ
10
Melker Heier
ЦФ
9
Yousef Salech
ЦФ
Главный тренер
Кристер Маттиассон
Эльфсборг
31
Исак Петтерссон
ВР
23
Никлас Хульт
ЛЗ
8
Себастьян Хольмен
(К)
ЦЗ
4
Густав Хенрикссон
ЦЗ
59
Терри Йегбе
ЦЗ
9
Арбер Зенели
ЛВ
23
Бесфорт Зенели
ЦП
18
Jens Thomasen
ЦП
11
E. Holten
ЦФ
15
Симон Хедлунд
ЦФ
37
Ахмед Касем
ЦФ
Сириус
34
David Celic
ВР
23
Саба Мамацашвили
ЛЗ
20
Victor Ekstrom
ЦЗ
15
Andreas Murbeck
ЦЗ
13
Jakob Voelkerling Persson
ЦЗ
6
Маркус Линдберг
ЛВ
18
Андреас Пюндт
ЦП
11
Filip Olsson
ЦП
5
Tobias Carlsson
ЦФ
Эльфсборг
16
Marcus Bundgaard
ВР
24
Рами Каиб
ЛЗ
3
Buhari Ibrahim
ЦЗ
6
Timothy Ouma
ЦП
30
Майкл Байду
ЦП
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
9
Джалал Абдулаи
ЦФ
13
Johan Larsson
ЦФ
17
Пер Фрик
ЦФ
4-2-4
30
Таннандер
5
31
21
2
81
Валта
18
7
9
10
10
4-2-1-3
31
Петтерссон
8
Хольмен
4
Хенрикссон
59
Йегбе
23
Хульт
23
Зенели
18
9
Зенели
37
Касем
15
Хедлунд
11
10
23
Мамацашвили
23
Мамацашвили
10
2
18
Пюндт
18
Пюндт
2
81
Валта
6
Линдберг
6
Линдберг
81
Валта
10
5
5
10
23
Хульт
24
Каиб
24
Каиб
23
Хульт
11
30
Байду
30
Байду
11
23
Зенели
9
Абдулаи
9
Абдулаи
23
Зенели
4
Хенрикссон
17
Фрик
17
Фрик
4
Хенрикссон
Остались в запасе
Сириус
Эльфсборг
34
David Celic
ВР
20
Victor Ekstrom
ЦЗ
15
Andreas Murbeck
ЦЗ
13
Jakob Voelkerling Persson
ЦЗ
11
Filip Olsson
ЦП
Главный тренер
Кристер Маттиассон
16
Marcus Bundgaard
ВР
3
Buhari Ibrahim
ЦЗ
6
Timothy Ouma
ЦП
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
13
Johan Larsson
ЦФ
Остались в запасе
34
David Celic
ВР
20
Victor Ekstrom
ЦЗ
15
Andreas Murbeck
ЦЗ
13
Jakob Voelkerling Persson
ЦЗ
11
Filip Olsson
ЦП
Остались в запасе
16
Marcus Bundgaard
ВР
3
Buhari Ibrahim
ЦЗ
6
Timothy Ouma
ЦП
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
13
Johan Larsson
ЦФ
Главный тренер
Кристер Маттиассон
Статистика матча Сириус - Эльфсборг
1
Всего ударов по воротам
17
9
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
6
6
Нарушения
8
8
Офсайды
1
0
Количество передач
500
459
Сейвы
1
2
Точность передач %
87
83
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
7
4
Удары из-за пределов штрафной
10
5
Матчи команд
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Гетеборг
- : -
29.11.2026
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Сириус
1 : 0
22.11.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Кальмар
1 : 0
08.11.2026
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Сириус
2 : 0
03.11.2026
Хальмстад
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хаммарбю
2 : 0
29.10.2026
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Сириус
1 : 2
24.10.2026
АИК
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Эльфсборг
- : -
29.11.2026
ГАИС
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хэкен
2 : 1
22.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хаммарбю
4 : 1
06.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Эльфсборг
2 : 1
01.11.2026
Эргрюте
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
АИК
2 : 2
27.10.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
Информация о матче
Главный судья:
Гленн Нюберг
Стадион:
Studenternas IP, Uppsala
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