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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Хальмстад - Норрчепинг
Хальмстад - Норрчепинг: обзор матча 29 сентября 2024
Хальмстад
29.09.2024, воскресенье, 15:00
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
0 : 0
Завершен
Норрчепинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хальмстад - Норрчепинг
81'
Замена
K. Khazeni
️️️️
В. Хаммершой-Мистрати
81'
Замена
L. Shabani
️️️️
М. Неффати
74'
Замена
A. Eriksson
️️️️
D. Salihović
Замена
N. Söderberg
️️️️
G. Wallentin
74'
Замена
Г. Эйолфссон
️️️️
V. Granath
70'
Замена
Н. Мяенпя
️️️️
J. Allansson
57'
Замена
G. Wallentin
️️️️
M. Olsson
57'
Замена
B. Snaer Ingason
️️️️
Р. Видесхейм-Пауль
57'
Желтая карточка
M. Olsson
49'
Желтая карточка
V. Nogueira
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хальмстад
17
Andre Boman
ЦЗ
5
Joseph Baffo
ЦЗ
4
Andreas Johansson
(К)
ЦЗ
21
Marcus Olsson
ЦЗ
27
Vinicius Nogueira
ЦЗ
11
Jonathan Svedberg
ЦЗ
6
Joel Allansson
ЦП
19
Расмус Видесхейм-Пауль
ЦФ
1
Tim Rönning
ЦФ
14
Villiam Granath
ЦФ
7
Янник Аньеро
ЦФ
Главный тренер
Магнус Хаглунд
Норрчепинг
2
Яхья Калли
ЛЗ
4
Amadeus Sögaard
ЦЗ
19
Макс Ватсон
ЦЗ
23
Jesper Ceesay
ЦЗ
16
Dino Salihović
ЦП
9
Арнор Ингви Траустасон
(К)
ЦП
37
Мутаз Неффати
ЦП
10
Вито Хаммершой-Мистрати
ЦП
14
Ísak Andri Sigurgeirsson
ЦП
91
David Mitov Nilsson
ЦФ
15
Carl Björk
ЦФ
Главный тренер
Андреас Альм
Хальмстад
35
Alexander Nielsen
ВР
4
Bleon Kurtulus
ЦЗ
3
Gabriel Wallentin
ЦЗ
8
Ниило Мяенпя
ОП
13
Гисли Эйолфссон
ЦП
23
Jesper Jonasson Westermark
ЦФ
11
Birnir Snaer Ingason
ЦФ
6
Noah Söderberg
ЦФ
14
B. Turgott
ЦФ
Норрчепинг
35
David Andersson
ВР
3
Marcus Baggesen
ЦЗ
24
Anton Eriksson
ЦЗ
29
Åke Andersson
ЦП
35
Stephen Bolma
ЦП
22
Jacob Ortmark
ЦП
7
Laorent Shabani
ЦП
26
Kristoffer Khazeni
ЦП
38
Ture Sandberg
ЦП
3-2-1-4
21
27
11
4
5
6
19
Видесхейм-Пауль
7
Аньеро
14
1
4-5-2
4
19
Ватсон
23
2
Калли
16
37
Неффати
10
Хаммершой-Мистрати
14
9
Траустасон
15
91
21
3
3
21
6
8
Мяенпя
8
Мяенпя
6
14
13
Эйолфссон
13
Эйолфссон
14
19
Видесхейм-Пауль
11
11
19
Видесхейм-Пауль
6
6
16
24
24
16
37
Неффати
7
7
37
Неффати
10
Хаммершой-Мистрати
26
26
10
Хаммершой-Мистрати
Остались в запасе
Хальмстад
Норрчепинг
35
Alexander Nielsen
ВР
4
Bleon Kurtulus
ЦЗ
23
Jesper Jonasson Westermark
ЦФ
14
B. Turgott
ЦФ
Главный тренер
Магнус Хаглунд
35
David Andersson
ВР
3
Marcus Baggesen
ЦЗ
29
Åke Andersson
ЦП
35
Stephen Bolma
ЦП
22
Jacob Ortmark
ЦП
38
Ture Sandberg
ЦП
Главный тренер
Андреас Альм
Остались в запасе
35
Alexander Nielsen
ВР
4
Bleon Kurtulus
ЦЗ
23
Jesper Jonasson Westermark
ЦФ
14
B. Turgott
ЦФ
Остались в запасе
35
David Andersson
ВР
3
Marcus Baggesen
ЦЗ
29
Åke Andersson
ЦП
35
Stephen Bolma
ЦП
22
Jacob Ortmark
ЦП
38
Ture Sandberg
ЦП
Главный тренер
Магнус Хаглунд
Главный тренер
Андреас Альм
Статистика матча Хальмстад - Норрчепинг
2
Всего ударов по воротам
13
10
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
6
7
Нарушения
16
10
Офсайды
1
1
Количество передач
374
505
Сейвы
3
1
Точность передач %
78
79
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
8
3
Удары из-за пределов штрафной
5
7
Матчи команд
Хальмстад
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Хальмстад
- : -
29.11.2026
Мьеллбю
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Броммапойкарна
0 : 3
22.11.2026
Хальмстад
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хальмстад
2 : 1
08.11.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Сириус
2 : 0
03.11.2026
Хальмстад
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хальмстад
0 : 3
28.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Вестерос
1 : 2
23.10.2026
Хальмстад
Норрчепинг
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Гетеборг
2 : 0
09.11.2025
Норрчепинг
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Норрчепинг
1 : 2
01.11.2025
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Мьеллбю
2 : 1
26.10.2025
Норрчепинг
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Норрчепинг
0 : 2
18.10.2025
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
ГАИС
2 : 1
04.10.2025
Норрчепинг
Информация о матче
Главный судья:
Victor Wolf, Sweden
Стадион:
Örjans Vall, Halmstad
Новости команд
Все
Хальмстад
Норрчепинг
Стала известна судьба пропавшего форварда «Милана»
2023.10.20 00:10
2
Нападающий «Милана» пропал в Швеции
2023.10.19 11:30
2
Шведский клуб подал в суд на «Рубин»
2023.02.20 12:20
2
Сигурдссон вернулся в «Норрчепинг». Он приостановил контракт с ЦСКА
2022.07.14 20:30
4
«Норрчепинг» может выкупить Дагерстола у «Химок»
2022.06.23 09:54
Стала известна судьба пропавшего форварда «Милана»
2023.10.20 00:10
2
Нападающий «Милана» пропал в Швеции
2023.10.19 11:30
2
Шведский клуб подал в суд на «Рубин»
2023.02.20 12:20
2
Сигурдссон вернулся в «Норрчепинг». Он приостановил контракт с ЦСКА
2022.07.14 20:30
4
«Норрчепинг» может выкупить Дагерстола у «Химок»
2022.06.23 09:54
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