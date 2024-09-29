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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Хэкен - Сириус
Хэкен - Сириус: обзор матча 29 сентября 2024
Хэкен
29.09.2024, воскресенье, 17:30
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
2 : 0
Завершен
Сириус
71'
С. Густафсон (П)
79'
A. Youssef (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хэкен - Сириус
90'
Замена
V. Ekstrom
️️️️
H. Castegren
Замена
P. Dahbo
️️️️
Д. Агбонифо
87'
Замена
С. Хрстич
️️️️
A. Youssef
87'
82'
Желтая карточка
A. Murbeck
80'
Замена
С. Мамацашвили
️️️️
J. Voelkerling Persson
ГОЛ с пенальти! 2:0!
A. Youssef
79'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Густафсон
71'
Замена
Э. Ховланд
️️️️
Ю. Хаммар
64'
Замена
М. Ригор
️️️️
Л. Ольден Ларсен
62'
62'
Замена
Y. Salech
️️️️
А. Пюндт
61'
Желтая карточка
J. Voelkerling Persson
61'
Замена
F. Olsson
️️️️
М. Линдберг
42'
Желтая карточка
M. Heier
32'
Желтая карточка
J. Persson
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хэкен
21
Адам Лундквист
ЛЗ
11
Юлиус Линдберг
ЦЗ
2
Мариус Лоде
ЦЗ
25
Юхан Хаммар
ЦЗ
86
Симон Густафсон
(К)
ЦП
6
Samuel Leach Holm
ЦП
8
Amane Romeo
ЦП
7
Ларс Ольден Ларсен
ПВ
9
A. Youssef
ЦФ
26
Peter Abrahamsson
ЦФ
10
Джереми Агбонифо
ЦФ
Главный тренер
Пако Йохансен
Сириус
30
Якоб Таннандер
ВР
13
Jakob Voelkerling Persson
ЦЗ
5
Henrik Castegren
(К)
ЦЗ
15
Andreas Murbeck
ЦЗ
31
Malcolm Jeng
ЦЗ
6
Маркус Линдберг
ЛВ
18
Андреас Пюндт
ЦП
81
Лео Валта
ЦП
10
Melker Heier
ЦФ
10
Noel Milleskog
ЦФ
7
Joakim Persson
ЦФ
Главный тренер
Кристер Маттиассон
Хэкен
1
Андреас Линде
ВР
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
5
Nikola Zecevic
ЦЗ
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
16
Pontus Dahbo
ЦП
10
Миккель Ригор
ЦП
7
Severin Nioule
ЦФ
2
Axel Lindahl
ЦФ
19
Срджан Хрстич
ЦФ
Сириус
34
David Celic
ВР
23
Саба Мамацашвили
ЛЗ
20
Victor Ekstrom
ЦЗ
21
Dennis Widgren
ЦЗ
11
Filip Olsson
ЦП
9
Yousef Salech
ЦФ
36
August Ljungberg
ЦФ
4-3-1-3
21
Лундквист
2
Лоде
25
Хаммар
11
Линдберг
86
Густафсон
6
8
7
Ларсен
10
Агбонифо
26
9
4-2-1-3
30
Таннандер
5
15
31
13
18
Пюндт
81
Валта
6
Линдберг
7
10
10
25
Хаммар
3
Ховланд
3
Ховланд
25
Хаммар
10
Агбонифо
16
16
10
Агбонифо
7
Ларсен
10
Ригор
10
Ригор
7
Ларсен
9
19
Хрстич
19
Хрстич
9
13
23
Мамацашвили
23
Мамацашвили
13
5
20
20
5
6
Линдберг
11
11
6
Линдберг
18
Пюндт
9
9
18
Пюндт
Остались в запасе
Хэкен
Сириус
1
Андреас Линде
ВР
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
5
Nikola Zecevic
ЦЗ
7
Severin Nioule
ЦФ
2
Axel Lindahl
ЦФ
Главный тренер
Пако Йохансен
34
David Celic
ВР
21
Dennis Widgren
ЦЗ
36
August Ljungberg
ЦФ
Главный тренер
Кристер Маттиассон
Остались в запасе
1
Андреас Линде
ВР
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
5
Nikola Zecevic
ЦЗ
7
Severin Nioule
ЦФ
2
Axel Lindahl
ЦФ
Остались в запасе
34
David Celic
ВР
21
Dennis Widgren
ЦЗ
36
August Ljungberg
ЦФ
Главный тренер
Пако Йохансен
Главный тренер
Кристер Маттиассон
Статистика матча Хэкен - Сириус
4
Всего ударов по воротам
17
16
Удары в створ
9
6
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
5
6
Нарушения
12
22
Офсайды
1
2
Количество передач
435
464
Сейвы
6
6
Точность передач %
83
84
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
11
11
Удары из-за пределов штрафной
6
5
Матчи команд
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Юргорден
- : -
29.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хэкен
2 : 1
22.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
АИК
3 : 2
08.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Хэкен
1 : 0
01.11.2026
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Броммапойкарна
0 : 0
28.10.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Хэкен
4 : 0
24.10.2026
Дегерфорс
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Гетеборг
- : -
29.11.2026
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Сириус
1 : 0
22.11.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Кальмар
1 : 0
08.11.2026
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Сириус
2 : 0
03.11.2026
Хальмстад
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хаммарбю
2 : 0
29.10.2026
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Сириус
1 : 2
24.10.2026
АИК
Информация о матче
Главный судья:
Fredrik Klitte, Sweden
Стадион:
Bravida Arena, Gothenburg
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