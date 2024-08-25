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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Хэкен - Вернаму
Хэкен - Вернаму: обзор матча 25 августа 2024
Хэкен
25.08.2024, воскресенье, 17:30
Швеция. Аллсвенскан, 20 тур
1 : 1
Завершен
Вернаму
27'
Д. Агбонифо
74'
A. Zeljkovic (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хэкен - Вернаму
90'
+1
Желтая карточка
Г. Энгвалль
90'
Желтая карточка
H. Nässtrom
88'
Желтая карточка
M. Bustos
86'
Замена
H. Nässtrom
️️️️
L. Le Roux
Замена
А. Лундквист
️️️️
Я. Барретт Лаурсен
85'
Замена
A. Romeo
️️️️
S. Leach Holm
85'
82'
Желтая карточка
Ф. Аджей
80'
Замена
J. Samuel Kalu
️️️️
A. Zeljkovic
Желтая карточка
М. Ригор
79'
Желтая карточка
Я. Барретт Лаурсен
76'
74'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
A. Zeljkovic
65'
Замена
M. Bustos
️️️️
F. Winsth
Замена
М. Ригор
️️️️
P. Dahbo
65'
65'
Замена
C. Johansson
️️️️
S. Thern
Замена
A. Youssef
️️️️
З. Инусса
46'
ГОЛ! 1:0!
Д. Агбонифо
Пас отдал
З. Инусса
27'
Желтая карточка
P. Dahbo
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хэкен
1
Андреас Линде
ВР
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
11
Юлиус Линдберг
ЦЗ
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
2
Мариус Лоде
ЦЗ
16
Pontus Dahbo
ЦП
86
Симон Густафсон
(К)
ЦП
6
Samuel Leach Holm
ЦП
10
Джереми Агбонифо
ЦФ
19
Срджан Хрстич
ЦФ
27
Зейдан Инусса
ЦФ
Главный тренер
Пако Йохансен
Вернаму
12
Виктор Андерссон
ВР
15
Michael Steinwender
ЦЗ
20
Freddy Winsth
(К)
ЦЗ
24
Emin Grozdanic
ЦЗ
2
Victor Larsson
ЦЗ
18
Luke Le Roux
ЦП
22
Simon Thern
ЦП
28
Фрэнк Аджей
ЦП
5
Wenderson
ЦП
9
Густав Энгвалль
ЦФ
23
Ajdin Zeljkovic
ЦФ
Главный тренер
Анес Мравац
Хэкен
21
Адам Лундквист
ЛЗ
31
Albin Gashi
ЦЗ
13
Sigge Jansson
ЦЗ
10
Миккель Ригор
ЦП
8
Amane Romeo
ЦП
9
A. Youssef
ЦФ
26
Peter Abrahamsson
ЦФ
7
Severin Nioule
ЦФ
20
Filip Trpcevski
ЦФ
Вернаму
2
Johan Rapp
ЦЗ
16
Albin Lohikangas
ЦЗ
22
Самюэль Котто
ЦЗ
25
Hampus Nässtrom
ЦП
1
Jonathan Rasheed
ЦФ
34
Джоэль Перссон
ЦФ
9
Johnbosco Samuel Kalu
ЦФ
7
Carl Johansson
ЦФ
19
Marco Bustos
ЦФ
4-3-3
1
Линде
7
Лаурсен
3
Ховланд
2
Лоде
11
Линдберг
16
86
Густафсон
6
27
Инусса
19
Хрстич
10
Агбонифо
4-4-2
12
Андерссон
20
24
2
15
22
28
Аджей
5
18
23
9
Энгвалль
7
Лаурсен
21
Лундквист
21
Лундквист
7
Лаурсен
16
10
Ригор
10
Ригор
16
6
8
8
6
27
Инусса
9
9
27
Инусса
18
25
25
18
23
9
9
23
22
7
7
22
20
19
19
20
Остались в запасе
Хэкен
Вернаму
31
Albin Gashi
ЦЗ
13
Sigge Jansson
ЦЗ
26
Peter Abrahamsson
ЦФ
7
Severin Nioule
ЦФ
20
Filip Trpcevski
ЦФ
Главный тренер
Пако Йохансен
2
Johan Rapp
ЦЗ
16
Albin Lohikangas
ЦЗ
22
Самюэль Котто
ЦЗ
1
Jonathan Rasheed
ЦФ
34
Джоэль Перссон
ЦФ
Главный тренер
Анес Мравац
Остались в запасе
31
Albin Gashi
ЦЗ
13
Sigge Jansson
ЦЗ
26
Peter Abrahamsson
ЦФ
7
Severin Nioule
ЦФ
20
Filip Trpcevski
ЦФ
Остались в запасе
2
Johan Rapp
ЦЗ
16
Albin Lohikangas
ЦЗ
22
Самюэль Котто
ЦЗ
1
Jonathan Rasheed
ЦФ
34
Джоэль Перссон
ЦФ
Главный тренер
Пако Йохансен
Главный тренер
Анес Мравац
Статистика матча Хэкен - Вернаму
3
4
Всего ударов по воротам
11
13
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
9
5
Нарушения
13
14
Офсайды
0
1
Количество передач
605
320
Сейвы
5
3
Точность передач %
88
77
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
4
6
Матчи команд
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Юргорден
- : -
29.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хэкен
2 : 1
22.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
АИК
3 : 2
08.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Хэкен
1 : 0
01.11.2026
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Броммапойкарна
0 : 0
28.10.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Хэкен
4 : 0
24.10.2026
Дегерфорс
Вернаму
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Сириус
3 : 1
09.11.2025
Вернаму
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Вернаму
0 : 5
03.11.2025
Мьеллбю
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Юргорден
6 : 2
25.10.2025
Вернаму
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Вернаму
1 : 1
19.10.2025
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
АИК
2 : 3
05.10.2025
Вернаму
Информация о матче
Главный судья:
Erik Mattsson, Sweden
Стадион:
Bravida Arena, Gothenburg
Новости команд
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Хэкен
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