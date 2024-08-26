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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Норрчепинг - Мьеллбю
Норрчепинг - Мьеллбю: обзор матча 26 августа 2024
Норрчепинг
26.08.2024, понедельник, 20:00
Швеция. Аллсвенскан, 20 тур
1 : 2
Завершен
Мьеллбю
69'
К. Ниман
14'
I. Jagne
29'
T. Stavitski
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Норрчепинг - Мьеллбю
90'
+3
Желтая карточка
Г. Йоханссон
Желтая карточка
I. Lushaku
90'
+3
Желтая карточка
М. Ватсон
90'
+2
Замена
L. Shabani
️️️️
D. Salihović
88'
85'
Замена
F. Åkesson Linderoth
️️️️
M. Kusu
85'
Замена
A. Manneh
️️️️
I. Jagne
73'
Замена
E. Alexander Johansson
️️️️
T. Stavitski
Замена
Д. Моберг-Карлссон
️️️️
М. Неффати
70'
ГОЛ! 1:2!
К. Ниман
Пас отдал
Т. Прица
69'
Замена
C. Björk
️️️️
K. Khazeni
63'
Замена
J. Ceesay
️️️️
А. Ингви Траустасон
46'
46'
Замена
A. Iqbal
️️️️
Т. Петтерссон
44'
Замена
А. Лундин
️️️️
N. Tornqvist
29'
ГОЛ! 0:2!
T. Stavitski
Пас отдал
Э. Страуд
19'
Желтая карточка
M. Kusu
14'
ГОЛ! 0:1!
I. Jagne
Пас отдал
T. Stavitski
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норрчепинг
2
Яхья Калли
ЛЗ
24
Anton Eriksson
ЦЗ
19
Макс Ватсон
ЦЗ
16
Dino Salihović
ЦП
9
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
14
Ismet Lushaku
ЦП
37
Мутаз Неффати
ЦП
26
Kristoffer Khazeni
ЦП
14
Ísak Andri Sigurgeirsson
ЦП
5
Кристоффер Ниман
(К)
ЦФ
91
David Mitov Nilsson
ЦФ
Главный тренер
Андреас Альм
Мьеллбю
1
Noel Tornqvist
ВР
24
Том Петтерссон
(К)
ЛЗ
6
Расмус Викстрем
ЦЗ
5
Malte Kiilerich
ЦЗ
3
Арвид Брорссон
ЦЗ
42
Manasse Kusu
ЦП
11
Timo Stavitski
ЦП
19
Imam Jagne
ЦП
21
Эллиот Страуд
ЦП
14
Герман Йоханссон
ЦП
18
Якоб Бергстрем
ЦФ
Главный тренер
Андерс Торстенссон
Норрчепинг
35
David Andersson
ВР
4
Amadeus Sögaard
ЦЗ
3
Marcus Baggesen
ЦЗ
23
Jesper Ceesay
ЦЗ
29
Åke Andersson
ЦП
7
Laorent Shabani
ЦП
15
Carl Björk
ЦФ
22
Тим Прица
ЦФ
10
Давид Моберг-Карлссон
ЦФ
Мьеллбю
35
Александр Лундин
ВР
5
Abdullah Iqbal
ЦЗ
23
Filip Åkesson Linderoth
ЦЗ
15
Liam Svensson
ЦП
29
Isaac Johnson
ЦП
27
Ludvig Tidstrand
ЦП
20
Abdoulie Manneh
ЦФ
16
Eric Alexander Johansson
ЦФ
3-5-1-2
2
Калли
19
Ватсон
24
14
37
Неффати
26
14
9
Траустасон
16
91
5
Ниман
4-5-1
1
6
Викстрем
5
3
Брорссон
24
Петтерссон
42
19
21
Страуд
14
Йоханссон
11
18
Бергстрем
9
Траустасон
23
23
9
Траустасон
16
7
7
16
26
15
15
26
37
Неффати
10
Моберг-Карлссон
10
Моберг-Карлссон
37
Неффати
1
35
Лундин
35
Лундин
1
24
Петтерссон
5
5
24
Петтерссон
42
23
23
42
19
20
20
19
11
16
16
11
Остались в запасе
Норрчепинг
Мьеллбю
35
David Andersson
ВР
4
Amadeus Sögaard
ЦЗ
3
Marcus Baggesen
ЦЗ
29
Åke Andersson
ЦП
22
Тим Прица
ЦФ
Главный тренер
Андреас Альм
15
Liam Svensson
ЦП
29
Isaac Johnson
ЦП
27
Ludvig Tidstrand
ЦП
Главный тренер
Андерс Торстенссон
Остались в запасе
35
David Andersson
ВР
4
Amadeus Sögaard
ЦЗ
3
Marcus Baggesen
ЦЗ
29
Åke Andersson
ЦП
22
Тим Прица
ЦФ
Остались в запасе
15
Liam Svensson
ЦП
29
Isaac Johnson
ЦП
27
Ludvig Tidstrand
ЦП
Главный тренер
Андреас Альм
Главный тренер
Андерс Торстенссон
Статистика матча Норрчепинг - Мьеллбю
2
2
Всего ударов по воротам
17
14
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
8
5
Нарушения
13
12
Офсайды
2
0
Количество передач
457
382
Сейвы
3
3
Точность передач %
80
80
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
12
8
Удары из-за пределов штрафной
5
6
Матчи команд
Норрчепинг
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Гетеборг
2 : 0
09.11.2025
Норрчепинг
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Норрчепинг
1 : 2
01.11.2025
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Мьеллбю
2 : 1
26.10.2025
Норрчепинг
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Норрчепинг
0 : 2
18.10.2025
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
ГАИС
2 : 1
04.10.2025
Норрчепинг
Мьеллбю
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Хальмстад
- : -
29.11.2026
Мьеллбю
Лига конференций, 4 тур
Кайрат
1 : 0
26.11.2026
Мьеллбю
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Мьеллбю
1 : 1
21.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Броммапойкарна
0 : 0
08.11.2026
Мьеллбю
Лига конференций, 3 тур
Мьеллбю
2 : 0
05.11.2026
Борац
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мьеллбю
0 : 0
02.11.2026
Кальмар
Информация о матче
Главный судья:
Адам Ладебек
(Висби)
Стадион:
PlatinumCars Arena, Norrkoping
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