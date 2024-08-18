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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Броммапойкарна - Хэкен
Броммапойкарна - Хэкен: обзор матча 18 августа 2024
Броммапойкарна
18.08.2024, воскресенье, 15:00
Швеция. Аллсвенскан, 19 тур
1 : 3
Завершен
Хэкен
85'
N. Vasic
40'
М. Ригор
54'
A. Youssef
82'
А. Лаюни
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Броммапойкарна - Хэкен
90'
+5
Замена
Ю. Линдберг
️️️️
A. Romeo
90'
+4
Желтая карточка
С. Хрстич
89'
Замена
S. Leach Holm
️️️️
М. Ригор
87'
Желтая карточка
А. Лаюни
ГОЛ! 1:3!
N. Vasic
Пас отдал
A. Jakobsen
85'
Замена
T. Soderstrom
️️️️
В. Одефальк
83'
82'
ГОЛ! 0:3!
А. Лаюни
Пас отдал
A. Romeo
Замена
E. Botchway
️️️️
D. Irandust
78'
71'
Замена
А. Лаюни
️️️️
Д. Агбонифо
71'
Замена
С. Хрстич
️️️️
A. Youssef
Замена
F. Christensen
️️️️
H. Freyr Karlsson
65'
54'
ГОЛ! 0:2!
A. Youssef
Пас отдал
Д. Агбонифо
Желтая карточка
A. Jakobsen
50'
41'
Желтая карточка
A. Youssef
40'
ГОЛ! 0:1!
М. Ригор
Пас отдал
С. Густафсон
3'
Желтая карточка
В. Лунддал
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Броммапойкарна
93
Фабиан Мрозек
ВР
26
Андре Калисир
ЦЗ
2
Hlynur Freyr Karlsson
ЦЗ
3
Alexander Abrahamsson
ЦЗ
16
Александр Йенсен
ЦЗ
19
Daleho Irandust
ЦП
14
Ludvig Fritzson
(К)
ЦП
20
Вильмер Одефальк
ЦП
21
Алекс Тимосси-Андерссон
ПВ
16
Adam Jakobsen
ЦФ
21
Nikola Vasic
ЦФ
Главный тренер
Улоф Мельберг
Хэкен
21
Адам Лундквист
ЛЗ
25
Юхан Хаммар
ЦЗ
2
Мариус Лоде
ЦЗ
3
Валгейр Лунддал
ПЗ
10
Миккель Ригор
ЦП
86
Симон Густафсон
(К)
ЦП
8
Amane Romeo
ЦП
9
A. Youssef
ЦФ
26
Peter Abrahamsson
ЦФ
10
Джереми Агбонифо
ЦФ
27
Зейдан Инусса
ЦФ
Главный тренер
Пако Йохансен
Броммапойкарна
31
Nathan Ekperuoh
ВР
22
Liam Tahwildaran
ЦЗ
3
Frederik Christensen
ЦП
11
Rasmus Örqvist
ЦП
15
Paya Pichkah
ЦП
29
Evans Botchway
ЦФ
23
Tim Soderstrom
ЦФ
Хэкен
1
Андреас Линде
ВР
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
13
Sigge Jansson
ЦЗ
11
Юлиус Линдберг
ЦЗ
14
Амор Лаюни
ЛВ
6
Samuel Leach Holm
ЦП
16
Pontus Dahbo
ЦП
7
Severin Nioule
ЦФ
19
Срджан Хрстич
ЦФ
4-3-1-2
93
Мрозек
26
Калисир
3
16
Йенсен
2
19
14
20
Одефальк
21
Тимосси-Андерссон
21
16
4-3-4
3
Лунддал
25
Хаммар
2
Лоде
21
Лундквист
10
Ригор
86
Густафсон
8
27
Инусса
10
Агбонифо
26
9
2
3
3
2
19
29
29
19
20
Одефальк
23
23
20
Одефальк
8
11
Линдберг
11
Линдберг
8
10
Ригор
6
6
10
Ригор
10
Агбонифо
14
Лаюни
14
Лаюни
10
Агбонифо
9
19
Хрстич
19
Хрстич
9
Остались в запасе
Броммапойкарна
Хэкен
31
Nathan Ekperuoh
ВР
22
Liam Tahwildaran
ЦЗ
11
Rasmus Örqvist
ЦП
15
Paya Pichkah
ЦП
Главный тренер
Улоф Мельберг
1
Андреас Линде
ВР
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
13
Sigge Jansson
ЦЗ
16
Pontus Dahbo
ЦП
7
Severin Nioule
ЦФ
Главный тренер
Пако Йохансен
Остались в запасе
31
Nathan Ekperuoh
ВР
22
Liam Tahwildaran
ЦЗ
11
Rasmus Örqvist
ЦП
15
Paya Pichkah
ЦП
Остались в запасе
1
Андреас Линде
ВР
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
13
Sigge Jansson
ЦЗ
16
Pontus Dahbo
ЦП
7
Severin Nioule
ЦФ
Главный тренер
Улоф Мельберг
Главный тренер
Пако Йохансен
Статистика матча Броммапойкарна - Хэкен
1
4
Всего ударов по воротам
21
7
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
8
2
Нарушения
8
11
Количество передач
407
600
Сейвы
1
6
Точность передач %
84
89
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
9
2
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
9
2
Матчи команд
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Мальме
- : -
29.11.2026
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Броммапойкарна
0 : 3
22.11.2026
Хальмстад
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Броммапойкарна
0 : 0
08.11.2026
Мьеллбю
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Вестерос
1 : 0
01.11.2026
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Броммапойкарна
0 : 0
28.10.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Кальмар
0 : 3
24.10.2026
Броммапойкарна
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Юргорден
- : -
29.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хэкен
2 : 1
22.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
АИК
3 : 2
08.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Хэкен
1 : 0
01.11.2026
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Броммапойкарна
0 : 0
28.10.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Хэкен
4 : 0
24.10.2026
Дегерфорс
Информация о матче
Главный судья:
Richard Sundell, Sweden
Стадион:
Grimsta IP, Stockholm
Новости команд
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Броммапойкарна
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